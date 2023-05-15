Сотрудник стал налоговым нерезидентом. Как пересчитать НДФЛ

Статус налогового резидентства напрямую влияет на порядок удержания налога с выплат сотруднику. Разберем, как пересчитать НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом и что важно учесть при этом.