Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

4 карточки
Входит в Клерк.Премиум

Страховые взносы с выплат иностранцам в 2023 году. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем особенности начисления и уплаты страховых взносов с доходов иностранных специалистов.

Подключите подписку «Разборы» и читайте все статьи без ограничений

  • На месяц
    Выгода 83%

    99 ₽ 590 ₽

    • Доступ к 860 разборам
    • +1 новый Разбор каждый день
    • Доступ ко всем инструкциям и чек-листам
    • Заказать 1 Разбор на любую тему у редакции
    • Отключение рекламы
  • На год
    Выгода 86%

    950 ₽ 7 080 ₽

    • Доступ к 860 разборам
    • +1 новый Разбор каждый день
    • Доступ ко всем инструкциям и чек-листам
    • Заказать 3 Разбора на любую тему у редакции
    • Отключение рекламы
    Чаще покупают

  • Выгодная подписка сразу на 3 сервиса Клерка

    от 2 484 ₽ в месяц при оплате на год

    Читать про подписку

Уже есть аккаунт с доступом?

Войти