Три изменения по больничным листам: новые правила для стажа и данных о зарплате

Изменили правила расчета страхового стажа для оплаты больничных. И не за горами – следующая порция изменений. Кроме того, изменили особенности оплаты больничных для сотрудников, работающих с гостайной.