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Три изменения по больничным листам: новые правила для стажа и данных о зарплате

Изменили правила расчета страхового стажа для оплаты больничных. И не за горами – следующая порция изменений. Кроме того, изменили особенности оплаты больничных для сотрудников, работающих с гостайной.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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