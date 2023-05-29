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- Три изменения по больничным листам: новые правила для стажа и данных о зарплате
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Три изменения по больничным листам: новые правила для стажа и данных о зарплате
Изменили правила расчета страхового стажа для оплаты больничных. И не за горами – следующая порция изменений. Кроме того, изменили особенности оплаты больничных для сотрудников, работающих с гостайной.
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