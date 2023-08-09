Упрощенная ликвидация субъектов МСП. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как ликвидировать организацию — субъект МСП в упрощенном порядке.

Видео Как ликвидировать организацию — субъект МСП в упрощенном порядке Условия для прекращения деятельности в упрощенном порядке Как подать заявление об исключении юридического лица Процедура исключения организации — субъекта МСП из ЕГРЮЛ