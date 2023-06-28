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5 карточек
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Увольнение по соглашению сторон в 2023 году. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уволить сотрудника по соглашению сторон и не нарушить ТК РФ.
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