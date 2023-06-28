Увольнение по соглашению сторон в 2023 году. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уволить сотрудника по соглашению сторон и не нарушить ТК РФ. Комментировать

Видео Увольнение по соглашению сторон Кого можно уволить по соглашению сторон Оформление соглашения Выплаты сотрудникам