В каких случаях можно заключать срочный трудовой договор? По умолчанию трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. Но иногда возникает необходимость заключения срочного договора. Разберемся, в каких случаях это возможно. 1

Введение Когда срочный договор заключается в обязательном порядке Когда срочный договор заключается по соглашению сторон На какой срок заключается договор