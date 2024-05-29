Восьмое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Совету Руководителей было озвучено, что только после того как они поймут, что те заклинания, которые были написаны в глубоком прошлом уже не могут существовать в новой реальности. Те цели, которые они ставили перед Старым Волшебником и есть то, что тормозит переход на новую программу.

«Талга Васстерних. Будь достоин победы».

(Я должен был понять, что мои действия не только моральны и не угрожают равновесию, но и сами уравновешены причиной моих действий. Убийство порой не только справедливо, но и может быть единственно правильным и нравственным поступком. Мне следовало понять то, что просил понять вас: я сам должен быть достоин победы)

Продолжаю хроники. Первые части читайте тут:

ИТ-Ангелы выявили, что перенос остатков при помощи заклинания-обработки, написанной Подмастерьем, не удался. Магическая программа 1С выдает ошибку, и документ не наколдовывается записывается. Это произошло после того, как Димандеру дали поручение выгрузить документы из 7-ки в 8-ку с помощью написанного им же заклинания-обработки.

Вначале он отказался осуществить транспортацию выгрузку, ссылаясь на то, что заклинание-обработка, которую делал целый год не проверена на практике. Вместо этого задания целых 3 недели занимался фокусами-отчетиками для продажников. Затем все-таки осуществил выгрузку на тестовую версию программы.

После проверки ИТ-Ангелы сделали замечание, что в базу 8-ки выгружены документы с битыми ссылками (ссылки на несуществующие или разрушенные объекты). Вместо того, чтобы исправить ошибки, Подмастерье почистил базу и удалил все битые ссылки, выполнив штатную операцию при помощи встроенной утилиты ТИИ — «Тестирование и исправление».

Удалить ссылки — не значит отнести мусор на «помойку жизни». Магическая программа 1С устроена так, что при удалении объектов в информационной базе (документов, справочников и т.п.) они не удаляются физически, а просто становятся невидимыми для пользователей, но сами записи остаются в таблицах. В результате накопления таких невидимых объектов увеличивается объем информационной базы 1С, что приводит к замедлению работы. При обращении к этим документам оказывается, что они теперь не связаны: все ссылающиеся на них объекты (в частности регистры) работают совершенно отдельно и независимо друг от друга.

К чему это приведет в будущем, например через месяц работы? К тому, что вылезут ошибки, которые нужно будет искать и устранять: ссылки придётся искать алгоритмом, далее сканировать, куда эти документы могли писать, в какие регистры сведений и... сложная магия!

ИТ-Ангелы объясняют Совету Руководителей, что необходимо устранить причину возникновения битых ссылок, а не просто ликвидировать их в базе. Очистка ссылок может привести к потере информации.

Подмастерью дается задание провести восстановление битых ссылок из копии базы с рабочими ссылками. Однако после долгих выходных ИТ-Ангелам сообщают, что Димандера больше нет. На вопрос, куда же он делся, один из Руководителей объяснил, что его развоплотили. Поэтому связи с ним нет и быть не может.

Совет Руководителей и ИТ-Ангелы решают предоставить Старому Волшебнику право описать алгоритмы своих заклинаний и схем-ритуалов, по которым уже много лет живет заколдованная фирма, для возможности нахождения подобных решений в 8-ке. Воландир уверен, что только его магические знания способны защитить и приумножить богатства Руководителей.

Но, как показала практика, и Руководители это поняли, он уже плохо ориентируется в современных реалиях и требованиях магического Законодательства по оптимизации рабочих процессов. Ему не ведомы заклинания по ведению управленческого и финансового учетов. Нет понятия того, что все факты хозяйственной деятельности фирмы фиксируются в одной программе, а не в разных, «как Бог на душу послал», а затем выгружаются из одной в другую с корректировками. Из-за этого недопонимания ситуации Волшебником на фирме никогда не сходятся выписки банка и остатки по Бухгалтерии. Во многих моментах Воландир просто не способен понять, что те правила, которые установились на заколдованной фирме много лет назад, в смутные времена, не есть «истина в первой инстанции».

Совету Руководителей было озвучено, что только после того как они поймут, что те заклинания, которые были написаны в глубоком прошлом уже не могут существовать в новой реальности. Те цели, которые они ставили перед Старым Волшебником и есть то, что тормозит переход на новую программу. Им самим нужно определиться, каким путем пойдет фирма, чтобы Старый Волшебник без страха перед будущим отказался от своих устаревших заклинаний.

ИТ-Ангелы ставят условие о сроках перехода на 8-ку: только после того, как Старый Волшебник разберется в хитросплетениях своих устаревших заклинаний и выберет те, которые можно оставить в прошлом без ущерба для компании.

ИТ-Ангелы никогда не учат собственника его бизнесу, не критикуют его "детище". Не предлагают волшебных таблеток для решения проблем. ИТ-Ангелы применяют опробованные действия и инструменты для выхода бизнеса из негативных ситуаций, даже если в заколдованной фирме все сотрудники заколдованы.

Продолжение следует....

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