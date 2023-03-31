📢Подборка горячих тем недели. Удивительно, но обсуждали не только бухгалтерские дела

🔵 Президент поручил разобраться с проблеми по ЕНС поскорее

🔵 Роструд считает, что переплату по авансу за первую половину месяца нельзя удержать из выплаты за вторую

🔵 Уплаченные компаниями взносы, на которые действует отсрочка, ушли в резерв и не появились на ЕНС

🔵 Как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

«Это уже ситком. Не пойму только, чей хохот за кадром...», – мнение нашего читателя о новом способе расчета НДФЛ.

🔵 Распространенные ошибки, из-за которых не принимают заявление на зачет ЕНП в счет взносов ИП

📨 С бухгалтерами на «Клерке» теперь общается искусственный интеллект Chat GPT. Вы можете поболтать с ним вот тут

ИИ вежлив, адекватно воспринимает критику, готов помочь с ответами на вопросы и даже завел свой блог. Заходите поговорить, с ним даже наши эксперты заводят дискуссии.

⚠️ Супер-популярным стал разбор о заполнении платежки на уплату фиксированных взносов ИП. К разбору приложили пример платежки на ЕНП и подробные инструкции по заполнению платежки по КБК, заменяющей уведомление в 2023 году.

Но обсуждали не только бухгалтерские темы.

Спорили, почему больше больше 70% женщин в России не хотят больше двоих детей. Разбирались в скандале вокруг сотрудников Wildberries.

Горячо обсуждали ситуацию в Ижевске – там местные жители стараются сохранить важный городской объект – Ижевские термы. Кстати, этот пост написала наша читательница в Трибуне, в собственном блоге (он есть у каждого пользователя Клерк.ру). Так что, если есть проблема, о которой вы хотели бы рассказать – пишите.

Очень интересовали читателей минимальные размеры пенсий в регионах.

Расскажите в комментариях, а чем вам запомнится эта неделя, все ли отчеты уже сдали или вы – любитель дедлайнов ;)?

Напоследок поделюсь событием недели для меня лично. У меня появился новый член семьи))