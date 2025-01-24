🔥 Это огонь! Секретный репортаж со встречи об итогах работы «Клерка» в 2024 году и планах на будущее

Сегодня в 17.00 прошла встреча, на которой руководители отделов и проектов «Клерка» рассказали, как прошел 2024 год, каких показателей добились и какие наполеоновские планы они построили для своих команд на 2025.
Сейчас вы сможете заглянуть в эту секретную презентацию!
Про людей
Наш самый главный HR — Яна, рассказала, насколько расширилась команда «Клерка» за год. На 01.01.2025 в нее входит уже 164 человека. Думаете все усердно работают, не поднимая голову от
станка компьютера? А вот и нет, развлекаться мы тоже умеем:
В планах:
Привлекать новые таланты.
Привносить новые знания.
Проводить больше совместных интерактивов.
Делать процесс коммуникации проще и легче.
Марк — исполнительный директор «Клерка» рассказал, как сейчас выглядит структура компании, какие отделы в нее входят и за что отвечают:
Департамент IT
Отдел дизайна
Юридический отдел
Бухгалтерия
Департамент персонала
Финансовый отдел
А также, какие есть направления деятельности: Медиа и Сообщество, Центр Обучения «Клерка» (ЦОК), Клерк для Бизнеса.
Про редакцию
Это моя прелесть)))
Рассказала о том, каких результатов добились за год, показала топовые материалы сайта:
Новость года: 👀 Через несколько лет может уже не быть ИП, а возможности самозанятых существенно урежут
Пост года от шеф-реда Трибуны Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы. С примером расчета
Пост года от юзера Материальная выгода снова облагается НДФЛ в 2024 году. Какая матвыгода подпадает под налог
Топ-статья от компании Первая экспертная бухгалтерия Увольнение по соглашению сторон в 2024 году: плюсы и минусы
Статья года в блогах компаний от редакции (блог компании Такском) Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: как заполнить и сдать
А еще у нас масштабные планы на 2025 год!
Участвовать в профессиональных мероприятиях для СМИ
Продвигать наших экспертов и сам «Клерк на сторонних площадках
Развивать инфопартнерство
Обучать сотрудников и авторов
Запустить улучшения для пользователей (да-да это все для вас): обновленный рубрикатор, новые инструменты, мероприятия для блогеров Трибуны
Повысить показатели цитируемости «Клерка»
Увеличить количество полезного контента и его уникальность
Шеф-редакторы поделились своими впечатлениями о 2024 годе, прислав мемы:
Как видите, год выдался непростой)))
Про дизайн и IT
Дизайнеры старались весь год радовать вас и делать наш сайт удобным и красивым. О том, что было, что сделано и чем сердце успокоится рассказал Владимир Мазуров.
Совсем недавно вот обновили страницу с инструментом по проверке контрагентов.
А еще обещают изменить внешний вид нашей Справочно-правовой системы, там идет очень большая работа.
У пользователей будет новый интерфейс профиля: единая навигация, новый раздел Главное с виджетами статистики и многое другое.
Конечно это не все! «Клерк» будет с каждым днем становиться все лучше и лучше.
И тут как раз серьезная поддержка нужна от IT-отдела, чтобы вся красота не зависла в режиме «404». О том, что там понаделали программисты показал и рассказал Василий Свиткин
человек и пароход
Изменились ленты материалов на сайте, появились удобные фильтры, новый календарь бухгалтера, а еще много-много технических терминов (звучало серьезно).
Что по планам? Ждите:
Улучшение поиска по сайту
ИИ помощник
Увеличение стабильности сайта
Работа над SEO и увеличение трафика
Обновление СПС + добавление к ней нового раздела с бланками и договорами
Про обучение
Вы же знаете, что на «Клерке» можно еще и учиться?
И тут очень много позитивных цифр (да, и до них добрались).
Например, пользователей подписки Клерк.Премиум за 2024 год по сравнению с 2023 стало больше почти на 38%.
А вот и статистика самого популярно сервиса — Консультации.
За год ЦОК выпустил:
2 курса профпереподготовки и 13 курсов повышения квалификации.
192 вебинара.
31 онлайн-курс.
Получили лицензию Минтруда и выпустили 6 курсов по охране труда.
Своими крутыми слайдами поделилась Елена Ярушкина, вы ее точно знаете по нашим вебинарам, курсам, конференциям. Да и вообще Лена — лицо «Клерка» и лучшая ведущая и спикер всем времен и народов)) Посмотрите сколько крутейших проектов реализованы ЦОКом за год.
Про продажи
Маркетологи убьют меня и зароют далеко в лесу, если вам покажу что-то по части коммерческой тайны. Но я попробую)) Маша, прости!
Знаете, сколько мы отправили за год писем? 154 000 000 (да, нулей именно столько!).
А вот так выглядел график продаж роботом:
Робот — это вовсе не ИИ, который за нас обзванивает потенциальных клиентов)). Продажа роботом означает, что на сайте сработала реклама, или вы сами пошли и купили курс (потому что он вам очень понравился), или пользователь оформил подписку, перейдя на ее страницу. В общем смысл в том, что у нас что-то купили без участия отдела продаж)
Кстати, вы обратили внимание, как изменились креативы на сайте?
Это еще один реверанс отделу дизайна (любим вас 😘).
Бизнес-отделу тоже было чем похвастаться. Они показали несколько самых успешных кейсов.
Карина Хапиште, СЕО «Клерка», поделилась итоговыми финансовыми рузультами.
Вопросы руководителям
Впервые на такой большой встрече (кстати, сейчас как раз придумываем ей название, как вам — Вече, Сходка, Скрепная, давайте добавлю в конце голосовалку?) появилась рубрика — вопрос руководителю.
Все работники «Клерка» могли спросить любого руководителя о чем хотят. Вопросы были разные.
Почему курсы так дешево стоят? (это, наверное, переживают менеджеры по продажам, мы стараемся держать для вас одни из самых доступных на рынке обучения и поддержки бухгалтеров цен).
Хотим больше знать о бухгалтерах и том, что у них «болит». Сотрудники хотят лучше понимать аудиторию «Клерка» и ее проблемы. Считаем, это круто и обязательно им поможем.
Хотим новые стулья в офис! Крик души)) Обещали и стулья, и молоко за вредность (удаленщикам говорят тоже что-то перепадет))).
Встреча получилась очень насыщенная и эмоциональная, а уложились всего в час!
Как же ее на будущее назвать? Поможете нам выбрать вариант?
Комментарии6
У нас инсайдер! Главред сливает внутреннюю информацию😂
У меня ещё варианты для названия встречи: Клерк.Совет, Унесённые клерком, Еще один час не расходимся, Как на духу, ТаймингАут.
Ваааааааааще топчик🚀