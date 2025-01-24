🔥 Это огонь! Секретный репортаж со встречи об итогах работы «Клерка» в 2024 году и планах на будущее

Дизайнеры старались весь год радовать вас и делать наш сайт удобным и красивым. О том, что было, что сделано и чем сердце успокоится рассказал Владимир Мазуров.

Совсем недавно вот обновили страницу с инструментом по проверке контрагентов.

А еще обещают изменить внешний вид нашей Справочно-правовой системы, там идет очень большая работа.

У пользователей будет новый интерфейс профиля: единая навигация, новый раздел Главное с виджетами статистики и многое другое.

Конечно это не все! «Клерк» будет с каждым днем становиться все лучше и лучше.

И тут как раз серьезная поддержка нужна от IT-отдела, чтобы вся красота не зависла в режиме «404». О том, что там понаделали программисты показал и рассказал Василий Свиткин человек и пароход

Изменились ленты материалов на сайте, появились удобные фильтры, новый календарь бухгалтера, а еще много-много технических терминов (звучало серьезно).

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