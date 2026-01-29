Поучаствовал в заседании Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы
Много интересных выступлений:
Главные планы на год, ключевые проекты активности. Практически все спикеры обозначили налоги как главную боль и проблему 2026г. И я абсолютно с ними согласен.
Мне особенно запомнился спикер - владелец сети барбершопов, который очень ярко и эмоционально говорил о том, что быть честным налогоплательщиком в России стало невыгодно.
Многие его коллеги после очередной налоговой реформы ушли в тень, агрессивно дробятся, прячут выручку. Честным предпринимателям сложно конкурировать с теми, кто нарушает законы и не платит налоги. Как бороться с уклонистами?
Его предложение:
Создать возможность подачи "жалоб" на таких недобросовестных предпринимателей. Это справедливо и эффективно, во многих других странах такая система сигнализирования вполне успешно работает.
Что думаете? Приживется в России такая инициатива? Будет полезна? Или что то иное нужно реализовать для борьбы с уклонистами?
Ну что, коллеги, готовим шампанское - УСН больше не "упрощенка". Снижение лимита до 10 миллионов - это даже не шаг назад, это прыжок в прошлое. Вести НДС при таких оборотах - абсурд. Придется каждому ИП держать бухгалтера, иначе запутается в декларац