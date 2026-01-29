Поучаствовал в заседании Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы

Масштабное интересное мероприятие в шикарном статусном и очень красивом месте — Мраморном зале Правительства Москвы.

Много интересных выступлений:

Главные планы на год, ключевые проекты активности. Практически все спикеры обозначили налоги как главную боль и проблему 2026г. И я абсолютно с ними согласен.

Мне особенно запомнился спикер - владелец сети барбершопов, который очень ярко и эмоционально говорил о том, что быть честным налогоплательщиком в России стало невыгодно.

Многие его коллеги после очередной налоговой реформы ушли в тень, агрессивно дробятся, прячут выручку. Честным предпринимателям сложно конкурировать с теми, кто нарушает законы и не платит налоги. Как бороться с уклонистами?

Его предложение:

Создать возможность подачи "жалоб" на таких недобросовестных предпринимателей. Это справедливо и эффективно, во многих других странах такая система сигнализирования вполне успешно работает.

Что думаете? Приживется в России такая инициатива? Будет полезна? Или что то иное нужно реализовать для борьбы с уклонистами?