Теневая империя у метро - все дело в бабках!
Сегодня поговорим про многочисленных бабушек с соленьями, вязаными носками и зеленью возле станций метро и остановок автобусов.
Если переложить их бизнес-модель на сухой язык Налогового кодекса, выяснится, что это идеальная схема ухода от уплаты налогов, до которой инспекторы пока не могут / не хотят дотянуться:
- Грамотное дробление бизнеса.
На каждой точке сидят минимум по три-четыре пенсионерки с предпринимательскими наклонностями.
Формально - независимые самозанятые, но без регистрации.
Фактически - единый синдикат, где у каждого свой функционал и задачи, все торговые точки строго поделены, а цены на малосольные огурцы жестко регулируются картельным сговором. Попробуй докажи взаимозависимость - вряд ли получится!
- Никаких цифровых следов.
100% расчетов наличными. Эквайринга нет, онлайн-кассы отсутствуют. Доказать реальную выручку просто невозможно - чеков никто не дает, а клиентская база нигде не фиксируется.
- Оптимизация себестоимости.
Сырье (кабачки и укроп) производится на личных дачных сотках. Затраты стремятся к нулю, маржинальность бьет рекорды технологичных стартапов. И никакого тебе входного НДС, затрат на ЭЦП, бухгалтера и ККТ.
А теперь представьте выездную налоговую проверку этой сети. Инспектор приходит с требованием о предоставлении документов, а ему в ответ:
"Сынок, ты бледный какой-то, на вот пирожок с капустой скушай".
И все. Мероприятия налогового контроля сорваны, инспектор обезврежен углеводами, акт писать отказывается.
Так что, пока мы с вами бьемся с налоговой за виртуальные баллы Озона и доказываем реальность сделок по контрагентам, где-то в переходах уверенно работает вечный бизнес, которому нейтрально на ключевую ставку ЦБ и новые правила для цифровых платформ.
Ну а если серьезно - многие бабулечки идут на нелегальную торговлю не от хорошей жизни. Все налоговые вопросы при желании решаются максимально просто - через официальную регистрацию как самозанятый и пробитием чеков по каждой реализации. При продаже физическим лицам налог будет всего 4%. Идеальный режим налогообложения для таких ситуаций.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Ох уж эта мололдёжъ. Кажется бабушки больше шарят в законе и налоговой политике, чем автор. Но это и понятно годы + опыт ))))
Вообще в нашем государстве - очень много легальных способов снизить налоги или вообще сделать возврат налогов, или даже получить деньги от государства на реализацию проектов, но это только для избранных - тех, кто умеет читать.
НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения).
P.S. тех кто умеет читать и писать ;)