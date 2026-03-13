Теневая империя у метро - все дело в бабках! 

Сейчас все активно обсуждают тотальный контроль за селлерами на маркетплейсах и новые лимиты по УСН. Но почему-то никто из аналитиков и даже ФНС не обращает внимания на настоящий, непотопляемый сектор экономики, который генерирует его создателям теневую выручку в наличной форме.

Сегодня поговорим про многочисленных бабушек с соленьями, вязаными носками и зеленью возле станций метро и остановок автобусов.

Если переложить их бизнес-модель на сухой язык Налогового кодекса, выяснится, что это идеальная схема ухода от уплаты налогов, до которой инспекторы пока не могут / не хотят дотянуться:

- Грамотное дробление бизнеса.

На каждой точке сидят минимум по три-четыре пенсионерки с предпринимательскими наклонностями.

Формально - независимые самозанятые, но без регистрации.

Фактически - единый синдикат, где у каждого свой функционал и задачи, все торговые точки строго поделены, а цены на малосольные огурцы жестко регулируются картельным сговором. Попробуй докажи взаимозависимость - вряд ли получится!

- Никаких цифровых следов.

100% расчетов наличными. Эквайринга нет, онлайн-кассы отсутствуют. Доказать реальную выручку просто невозможно - чеков никто не дает, а клиентская база нигде не фиксируется.

- Оптимизация себестоимости.

Сырье (кабачки и укроп) производится на личных дачных сотках. Затраты стремятся к нулю, маржинальность бьет рекорды технологичных стартапов. И никакого тебе входного НДС, затрат на ЭЦП, бухгалтера и ККТ.

А теперь представьте выездную налоговую проверку этой сети. Инспектор приходит с требованием о предоставлении документов, а ему в ответ:

"Сынок, ты бледный какой-то, на вот пирожок с капустой скушай".

И все. Мероприятия налогового контроля сорваны, инспектор обезврежен углеводами, акт писать отказывается.

Так что, пока мы с вами бьемся с налоговой за виртуальные баллы Озона и доказываем реальность сделок по контрагентам, где-то в переходах уверенно работает вечный бизнес, которому нейтрально на ключевую ставку ЦБ и новые правила для цифровых платформ.

Ну а если серьезно - многие бабулечки идут на нелегальную торговлю не от хорошей жизни. Все налоговые вопросы при желании решаются максимально просто - через официальную регистрацию как самозанятый и пробитием чеков по каждой реализации. При продаже физическим лицам налог будет всего 4%. Идеальный режим налогообложения для таких ситуаций.