❤️‍🔥 7 облигаций с доходностью выше 20% и умеренным риском от Альфа-Инвестиций

Эксперты из Альфа-Инвестиций выбрали корпоративные облигации второго эшелона с умеренным риском и высокими ставками. Да-да, высокие ставки все еще остаются в облигациях, посмотрим, что аналитики предложили нам с доходностью в районе 20% и выше.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,8+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Среди самых надёжных выпусков с рейтингом AA–AAA уже сложно найти больше 16%, так что нужно двигаться ниже. Аналитики предлагают обратить взор на BBB–A. Как правило, это уже не высококлассные эмитенты, но крупные компании, которые по тем или иным причинам испытывают трудности. Ну ещё бы, при таком-то ключе. Второй эшелон с запасом прочности.

7 надёжных облигаций второго эшелона с доходностью выше 20%

Интерлизинг 1Р6, A

• ISIN: RU000A106SF2

• Погашение: 24.08.2026

• Доходность: 21,39%

• Цена: 96,97%

• Купон: 13,50%

• ТКД: 13,92%

• Купонов в год: 4

• Оферта: нет

• Амортизация: ⚠️ да

Достаточность капитала превышает 15% — комфортный уровень. Компанию отличает высокая рентабельность капитала (ROE = 26%) и высокая операционная эффективность (CIR=33%).

Каршеринг Руссия 001P-02, A

• ISIN: RU000A106A86

• Погашение: 22.05.2026

• Доходность: 19,8%

• Цена: 95,99%

• Купон: 12,7%

• ТКД: 13,23%

• Купонов в год: 4

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

Сильный бизнес-профиль и корпоративное управление, умеренный размер бизнеса, очень высокая рентабельность, высокий уровень долговой нагрузки, низкое покрытие процентных платежей и высокая ликвидность.

Эталон-Финанс 002Р-01, A-

• ISIN: RU000A105VU7

• Погашение: 03.02.2038

• Доходность: 23,01% к оферте

• Цена: 96,44%

• Купон: 13,7%

• ТКД: 14,21%

• Купонов в год: 4

• Оферта: ⚠️ да, put 20.02.2026

• Амортизация: нет

У девелопера АФК Системы повышенная долговая нагрузка. Процентные расходы съедают всю прибыль, но проблем с обслуживанием долга не наблюдается.

Брусника 002Р-05, A-

• ISIN: RU000A10B313

• Погашение: 03.03.2028

• Доходность: 23% к оферте

• Цена: 103,69%

• Купон: 24,75%

• ТКД: 23,87%

• Купонов в год: 12

• Оферта: ⚠️ да, put 14.09.2026

• Амортизация: нет

Несмотря на очень высокий долг, низкие ставки по проектному финансированию позволяют комфортно его обслуживать. Пока продажи и срок ввода проектов идут в нормальном режиме, компания будет оставаться устойчивой.

Хайтэк-Интеграция 001P-01, A- (рейтинг поручителя — IVA)

• ISIN: RU000A106151

• Погашение: 26.03.2026

• Доходность: 22%

• Цена: 97,59%

• Купон: 15%

• ТКД: 15,37%

• Купонов в год: 4

• Оферта: нет

• Амортизация: ⚠️ да

Поручителем по облигациям выступает IVA Technologies. Долг большой, но IVA-то в порядке и почти без долгов.

Полипласт АО П02-БО-05, A-

• ISIN: RU000A10BPN7

• Погашение: 19.05.2027

• Доходность: 21,03%

• Цена: 109,24%

• Купон: 25,5%

• ТКД: 23,34%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

Ведущий российский производитель химических добавок для строительной и промышленной отрасли. Высокий уровень операционной доходности и сильные позиции на рынке, но повышенная долговая нагрузка из-за инвестпрограммы с пиковыми расходами в 2024 году.

АБЗ-1 001P-05, ⚠️ BBB+

• ISIN: RU000A1070X5

• Погашение: 20.09.2026

• Доходность: 23,16%

• Цена: 95,2%

• Купон: 13%

• ТКД: 13,66%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: ⚠️ да

Занимается дорожным строительством и инфраструктурным девелопментом. Долговая нагрузка повышенная, но снижается, раньше была высоченная.

В итоге

Получился хороший список облигаций, риски и правда умеренные. Стоит учитывать, что два выпуска с офертами, а также три выпуска с амортизацией (при снижении ключа это потеря доходности при реинвестировании). Было бы странно, если бы какого-то из этих эмитентов у меня в портфеле не было, так что все они присутствуют, с этими выпусками и/или с другими. А вы что скажете, котлетеры и туземунщики, достойная подборка?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.