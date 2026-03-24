Безвозмездная помощь от учредителей

Как их получить?

Любым, не нарушающим законодательство (и мораль) способом.

И если дела идут не особенно хорошо, покупатели почему-то не разбирают прямо со склада еще не успевшую остыть продукцию, а средства нужны ещё вчера, то на помощь могут прийти учредители и предоставить, с учетом возврата или без оного, необходимое количество средств.

Если собственники такие средства дают на время, то оформляется договор займа.

Будет он процентным, или беспроцентным — это уже решают стороны договора, тот самый учредитель и организация.

И сразу хочу обратить внимание (в этом месяце таких вопросов на Консультациях было штук несколько). При любой ставке, или даже беспроцентном займе, полученном от физического лица (учредитель он, или его родственник или там — сосед) такого объекта налогообложения, как «материальная выгода» Н Е В О З Н И К А Е Т.

Этот объект увеличивает базу при расчете налога на доходы физических лиц.

Организации, что на ОСНО, что на УСН, плательщиками его не являются, а занявший деньги организации гражданин никакого дохода при этом, сами понимаете, не получает. У него только отвлечение (пока временное, а далее – как видно будет) его личных средств.

Следовательно, после оформления договора займа в письменном виде поступление средств от займодавца отражается на дату зачисления средств, как:

Дебет счета 51 Кредит счета 66 (или 67).

И всё.

Но такой вариант хорош, когда действительно это временная мера, рассчитанная не на слишком длительный срок.

Собственник готов расстаться со своими личными средствами, но не навсегда, и надеется в ближайшей (или не очень ближайшей) перспективе получить их назад плюс, как компенсацию, еще и дивиденды.

При этом следует принять во внимание, что полученные заемные средства не признаются доходами (а только кредиторской задолженностью). И они не увеличивают ни финансовый результат организации, ни размер ее чистых активов.

А иногда эти показатели бывают очень актуальными.

И в этом случае может быть оптимальным заключить договор не займа, а безвозмездной финансовой помощи.

В этом случае учредитель уже теряет возможность вернуть отданные своей организации средства, но иногда лучше потерять какие-то деньги сейчас, чем потом — гораздо большую сумму.

И, независимо от того, какая доля уставного капитала принадлежит учредителю – 100%, или там, 37% (иногда и этого бывает достаточно, чтобы практически единолично распоряжаться фирмой), в регистрах бухгалтерского учета полученные средства доходами, точнее, доходами, включаемыми в чистую прибыль (убыток), не признаются.

Минфин России в Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2016 год (Письмо от 28.12.2016 № 07-04-09/78875) указал, что поступления денежных средств и иного имущества от учредителей, акционеров, участников, собственников организации в качестве безвозмездного финансирования либо вкладов в имущество общества не признаются доходами организации.

Эти поступления следует учесть, как добавочный капитал.

И запись на дату их зачисления будет:

Дебет счета 51 Кредит счета 83.

Вот эта безвозмездно полученная (но не подаренная: https://www.klerk.ru/user/209610/625597/) сумма увеличит:

— оборотные средства организации;

— капитал;

— размер чистых активов.

И отразить ее надо будет:

— в Балансе по строке 1350 «Добавочный капитал (без накопленной дооценки)»;

— в Отчете о финансовых результатах — по строке 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)»;

— в Отчете об изменении капитала — по строке 3330 «Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов)» в графе «Добавочный капитал (без накопленной дооценки)»;

— в отчете о движении денежных средств — по строке 4312* «Поступление денежных вкладов собственников (участников)».

*Или по строке 4319 «Прочие поступления»? Тут что-то призадумался