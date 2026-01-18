Переход с Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на другие режимы

1. Добровольный отказ от применения АУСН

Налогоплательщик вправе добровольно прекратить применение АУСН с начала следующего календарного года (ч. 5 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Процедура:

Для этого необходимо не позднее 31 декабря текущего года направить в налоговый орган соответствующее электронное уведомление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через уполномоченный банк. Если 31 декабря — нерабочий день, срок переносится на ближайший следующий рабочий день.

Последствия:

С 1 января нового налогового периода налогоплательщик перестает быть плательщиком АУСН. Ему необходимо заранее определиться с иным режимом налогообложения (например, УСН, ЕСХН, ОСНО) и соблюсти все установленные для этого перехода сроки и процедуры.

Ограничение: Важное исключение установлено частью 1.1 статьи 4 Закона № 17-ФЗ. Если налогоплательщик перешел на АУСН в течение текущего календарного года (например, с УСН), то он обязан применять этот режим не менее 12 календарных месяцев с даты перехода. Добровольный отказ в этот период невозможен.

Пример: ИП перешел на АУСН с 01.10.2025 Вернуться на УСН он сможет добровольно не ранее 01.01.2027