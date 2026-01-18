Переход с Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на другие режимы

Порядок действий и последствия в этих ситуациях различаются. Людмила Ганичева? спикер Всероссийских бухгалтерских конференций, автор курсов и статей по бухгалтерскому и налоговому учету, эксперт ГБУ “Малый бизнес Москвы” описала алгоритмы действий в обоих случаях:
1. Добровольный отказ от применения АУСН
Налогоплательщик вправе добровольно прекратить применение АУСН с начала следующего календарного года (ч. 5 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Процедура:
Для этого необходимо не позднее 31 декабря текущего года направить в налоговый орган соответствующее электронное уведомление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через уполномоченный банк. Если 31 декабря — нерабочий день, срок переносится на ближайший следующий рабочий день.
Последствия:
С 1 января нового налогового периода налогоплательщик перестает быть плательщиком АУСН. Ему необходимо заранее определиться с иным режимом налогообложения (например, УСН, ЕСХН, ОСНО) и соблюсти все установленные для этого перехода сроки и процедуры.
Ограничение: Важное исключение установлено частью 1.1 статьи 4 Закона № 17-ФЗ. Если налогоплательщик перешел на АУСН в течение текущего календарного года (например, с УСН), то он обязан применять этот режим не менее 12 календарных месяцев с даты перехода. Добровольный отказ в этот период невозможен.
Пример: ИП перешел на АУСН с 01.10.2025 Вернуться на УСН он сможет добровольно не ранее 01.01.2027
2. Утрата права на применение АУСН в связи с нарушением условий
Это наиболее распространенная ситуация. Право на АУСН утрачивается автоматически с 1-го числа месяца, в котором было допущено нарушение хотя бы одного из обязательных критериев (ч. 6 ст. 4 Закона № 17-ФЗ).
Ключевые условия, за нарушение которых следует утрата права:
Превышение годового дохода в 60 млн рублей.
Превышение средней численности работников в 5 человек.
Превышение остаточной стоимости основных средств в 150 млн рублей.
Открытие счета или выплата зарплаты не через уполномоченный банк.
Применение другого спецрежима (например, ПСН или ЕСХН параллельно).
Алгоритм действий при утрате права:
1. Обязательное уведомление ФНС: Налогоплательщик обязан сообщить о факте утраты права в электронной форме (через ЛК или уполномоченный банк).
* Срок: Не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем нарушения.
* Последствие неподачи: Если не уведомить, налоговая может снять налогоплательщика с учета как плательщика АУСН самостоятельно, что не отменяет обязанности пересчитать налоги и может повлечь штраф.
2. Выбор нового налогового режима (ключевой этап):
Вариант А (Оптимальный): Вместе с уведомлением об утрате права или сразу после него подать уведомление о переходе на УСН или ЕСХН. В этом случае новый спецрежим применяется с даты утраты права на АУСН (ч. 9 ст. 4 Закона № 17-ФЗ). Это позволяет избежать перехода на общую систему налогообложения (ОСНО).
Вариант Б (Резервный): Если налогоплательщик не подал такое уведомление самостоятельно, но получил от ФНС официальное уведомление об утрате права, у него есть 30 дней с даты его получения, чтобы выбрать УСН/ЕСХН с обратной силой.
Вариант В (Невыгодный по умолчанию): Если ни одно из уведомлений не подано в установленные сроки, налогоплательщик автоматически переводится на ОСНО с 1-го числа месяца нарушения. Для организаций это означает уплату налога на прибыль и НДС, для ИП — НДФЛ и НДС.
Пример принудительной утраты права (на основе вашего):
Годовой доход ИП Баксовой на АУСН превысил лимит в 60 млн рублей в ноябре 2025 года. Следовательно, она утратила право на АУСН с 1 ноября 2025 года.
ШАГ 1: До 15 декабря 2025 года ИП обязана подать уведомление об утрате права.
ШАГ2: (одновременно или сразу после): Она решает перейти на УСН и подает соответствующее уведомление.
Итог: ИП Баксова применяет АУСН до 31 октября 2025 года, а с 1 ноября 2025 года переходит на УСН. Автоматического перехода на ОСНО не происходит.
При планировании ухода с АУСН критически важно определить основание: запланированный отказ или вынужденное прекращение.
В первом случае главное - успеть подать уведомление до конца года.
Во втором — действовать максимально быстро: в течение 15 дней зафиксировать факт утраты права и одновременно выбрать более выгодный спецрежим (УСН/ЕСХН), чтобы не оказаться на невыгодной ОСНО.
Промедление или бездействие в случае нарушения лимитов ведет к усложнению налогового администрирования и потенциальному росту налоговой нагрузки.
вы не учитываете изменения 2026 года. При том, что на УСН многим нужно платить НДС, ОСНО не для всех будет самой невыгодной системой.
Поэтому при утрате права на АУСН надо обязательно просчитать, какая система н/о и с каким НДС будет выгоднее для вашей конкретной оргаизации с вашими конкретными условиями работы. Общий совет в 2026 году категорически не годится.