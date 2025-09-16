В следующем году OpenAI обещает показать полнометражный мультфильм, созданный силами ИИ

Короткометражки уже были, в том числе та, на основе которой делают полнометражный мультик, да практически каждый из нас может запилить вполне годный мультик на 2-3 минуты. На обложке — не кадр мультфильма, это «мое» творение годичной давности.

Но вот полный метр — это пока не только сложно, но и дорого и долго, учитывая неудачные генерации, галлюцинации, монтаж, построение сюжета, раскадровки, озвучку и вот это всё. Но если у тебя за спиной ресурсы и поддержка OpenAI — нет ничего невозможного 😉

Сотрудник OpenAI Чад Нельсон работает над полнометражным ИИ-мультфильмом «Critterz», в основе которого лежит его же короткометражка 2023 года о необычных существах, обитающих в неизведанном лесу. Кстати, это один из моих любимых сюжетов для генерации всякой сказочно-лесной всячины и милоты.

Все изображения в первом мультике Чад создал с помощью DALL-E.

В работе над полнометражной анимацией автор снова будет использовать инструменты OpenAI. ИИ обучат на скетчах художников и голосах актёров озвучки.

Бюджет «Critterz» составляет менее $30 млн — «на порядок меньше типичной стоимости анимационных фильмов». Кроме того, работу планируют сделать за девять месяцев — «вместо трёх лет, которые обычно уходят на такой объём».

💬 В общем, «быстро, дёшево, качественно» — теперь можно оставлять все три составляющие! Но пока подождём релиза и посмотрим, что там у них получится.