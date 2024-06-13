Компенсации водителям за разъездной характер работы можно учесть для УСН. Судебная практика

Компенсации «разъездным» работникам — это одна из статей расходов, которую компании на УСН вправе учитывать, но не во всех случаях. Избирательность связана с тем, что перечень расходов, которые можно принимать для налогообложения закрытый. В данном перечне отсутствуют выплаты за разъездной характер работы. Из-за этого периодически возникают судебные споры.

Так недавно налоговики посчитали неправомерным учет в расходах по УСН затрат на выплаты компенсации водителям-экспедиторам за разъездной характер работы. Они заявили, что так как такие выплаты в законодательстве не прописаны, то их нельзя отнести их к командировочным расходам.

Однако судьи в данном случае инспекторов не поддержали. В постановление АС Восточно-Сибирского округа от 08.04.2024 по делу № А69-607/2023 суд указал, что компенсационные выплаты не надо относить к командировочным расходам, их можно включить в расходы на оплату труда. Перечень таких затрат для УСН открытый. Важно, чтобы выплата производилась в рамках трудового договора и связанных с ними отношений.

Следовательно, оснований для отказа в признании спорных расходов для целей исчисления налога по УСН исходя из обстоятельств у налогового органа не имелось.

В данном случае компания отстояла свое право. Но в Минфине настаивают, что, если компания на УСН возмещает расходы на проезд, понесенные работником при выполнении трудовых обязанностей, то учесть такие выплаты в составе расходов при определении налоговой базы по УСН нельзя (письмо Минфина от 21.03.2019 № 03-11-06/2/18724).

Если вы собираетесь учесть компенсации за разъездной характер работы, то будьте готовы отстаивать свою точку зрения в суде.

Без проблем и претензий со стороны налоговиков может учесть в составе командировочных расходов оплату гостиницы, если «разъездной» работник остается там ночевать (письмо Минфина от 05.03.2021 № 03-11-06/2/15847). Расходы должны быть подтверждены кассовым чеком и счетом из отеля.