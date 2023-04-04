Каждое учетное действие сейчас оставляет цифровой след. Интервью с Еленой Пономаревой

Контроль за нелегальной занятостью ужесточился. Пообщались с известным консультантом по трудовым отношениям Еленой Пономаревой, спикером V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», о последних изменениях и тенденциях в трудовом законодательстве.

Елена Пономарева — один из ведущих экспертов страны по кадровым вопросам, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

— Елена Анатольевна, недавно Госдума приняла Законопроект № 548028-8, который обяжет самозанятых сдавать отчетность в Росстат. Для чего это нужно?

Как было заявлено разработчиком, данный законопроект нацелен на снижение отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства, оптимизации форм и видов предоставляемой ими отчетности, а также исключения практики дублирования такой отчетности различными ведомствами.

Законопроектом предусматривается отмена сбора у субъектов малого предпринимательства иной отчетности, за исключением сведений, входящих в состав административных данных, и сведений, сбор которых прямо предусмотрен федеральными законами.

Сдача отчетности будет осуществляться через государственную информационную систему «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

— То есть для МСП нагрузка станет меньше, но при этом у самозанятых ее прибавится?

Верно. В новой редакции ч.3 ст. 8 Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ в определении респондентов появятся самозанятые лица. В настоящее время самозанятые освобождены от сдачи отчетности.

Таким образом, если для субъектов малого предпринимательства изменения влекут за собой снижение отчетности, то для самозанятых граждан наоборот, введение статотчетности.

— В этом году вышел Приказ Минтруда РФ от 02.02.2024 № 40н. В нем утвердили перечень сведений, которые ИФНС должна передать на рассмотрение межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Что в этой связи изменится для компаний и какие сведения ФНС передает в Роструд и комиссии в первую очередь?

Порядок и чек-листы проверок организаций в связи с данным приказом Минтруда остаются прежними. Согласно приказу Минтруда РФ от 02.02.2024 № 40н в данный перечень входит:

Информация о работодателях, которые начисляли как минимум 10 своим работникам зарплату ниже МРОТ при условии, что доля этих лиц в компании превышает 10% от общего числа работников.

Информация имели место факты (признаки) нелегальной занятости, с указанием сведений о работодателях на основании решения, принятого по результатам проведенных налоговых проверок.

Информация за 12 месяцев работодатель взаимодействует более чем с 10 физическими лицами или ИП, применяющими специальный налоговый режим НПД, среднемесячный доход которых превышает 20 000 руб. и средняя продолжительность работы которых с указанными организациями и ИП составляет более трех месяцев.

Информация, что у работодателя зафиксировано отклонение среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% от среднемесячного размера оплаты труда в субъекте РФ, на территории регистрации по виду экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД в зависимости от категории организации или ИП в Едином реестре субъектов МСП.

Информация, о то, что работодатель применяет ККТ.

— Некоторые компании и ИП вместо оформления трудового договора с исполнителем-работником предлагают ему зарегистрироваться как самозанятому. Как проверяющие узнают о такой подмене отношений?

Каждое учетное действие сейчас оставляет цифровой след. Из отчетов, которые организация представляется в различные инстанции, возможно отследить лиц, с которыми заключены трудовые отношения и тех, с кем у организации сотрудничество по договору ГПХ. Обратите внимание, что само по себе заключение договора с самозанятым не является нарушением законодательства. И не каждый договор ГПХ подлежит переквалификации в трудовой договор. ФНС составила перечень показателей, по которым отношения с самозанятым могут быть признаны трудовыми, более подробно об этом расскажу на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

— О чем еще собираетесь рассказывать на Конференции?

Свое выступление на конференции 12 сентября хочу посвятить минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми. Поговорим об активизации противодействия нелегальной занятости со стороны ГИТ, прокуратуры и межведомственных комиссий в субъектах РФ. Планирую отдельно уделить внимание тому, как правильно составить договор с самозанятым, как организовать сотрудничество, чтобы исключить признаки трудовых отношений и снизить риск переквалификации договора ГПХ в трудовой договор.

— Елена Анатольевна, большое спасибо за беседу, до встречи на Конференции!

До встречи! Приходите, дам много полезной и актуальной информации.