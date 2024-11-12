Расскажите о своем офисе на «Клерке». Ждем фотографии и обзоры

Для современного жителя офис — второй дом. А для бухгалтера, наверное, так и вовсе первый. Когда проводишь в одном месте много времени, важно, чтобы оно было приятным и комфортным.
Основатель «Клерка» — Борис Мальцев регулярно делиться фотоотчетами из нашего офиса в Краснодаре. Вот некоторые из них:
Как мы улучшили мотивацию сотрудников на 46,3%. Еще одно интервью про офис Клерка
Авокадо на этой неделе хорошо, кофе пошел в рост. Цветочные новости «Клерка»
Наш офис большой (180 кв. м.), современный, комфортный, находится в историческом центре Краснодара. В нем так много разных растений, что за ними приходит ухаживать флорист. Офис Клерка номинирован на премию Best Office Awards 2024.
Рабочие места
А вот зона с антресолью.
Но даже совсем небольшой офис может иметь свою особую атмосферу и уникальность. Мы очень хотим узнать, в каком офисе работают наши пользователи.
Расскажите о своем офисе! Подготовьте побольше фотографий — и опубликуйте материал в Трибуне c тегом «Офис». Расскажите, что вам нравится, а что хотелось бы улучшить. Ждем красочных фотографий и интересных обзоров! Давайте знакомиться ближе!
Комментарии6
Присылайте фотографии своих офисов!
Flownder - это летатель? )))))
Флаундер это рыбка ))
Ахахах, простите)))
Это апичатко)))
Публикуйте фотографии, когда соберем достаточное количество, проведем конкурс Best Office с призом от Клерк.ру