Расскажите о своем офисе на «Клерке». Ждем фотографии и обзоры

Наш фаундер — Борис Мальцев регулярно делиться фотографиями офиса «Клерк.ру». Решили узнать в каких условия трудитесь вы, наши дорогие пользователи. Расскажите о своем офисе на klerk.ru. Подготовьте побольше фотографий — и опубликуйте материал c тегом «Офис».

Для современного жителя офис — второй дом. А для бухгалтера, наверное, так и вовсе первый. Когда проводишь в одном месте много времени, важно, чтобы оно было приятным и комфортным.

Основатель «Клерка» — Борис Мальцев регулярно делиться фотоотчетами из нашего офиса в Краснодаре. Вот некоторые из них:

Наш офис большой (180 кв. м.), современный, комфортный, находится в историческом центре Краснодара. В нем так много разных растений, что за ними приходит ухаживать флорист. Офис Клерка номинирован на премию Best Office Awards 2024.

Рабочие места

Фотограф: Михаил Чекалов

А вот зона с антресолью.

Фотограф: Михаил Чекалов

Но даже совсем небольшой офис может иметь свою особую атмосферу и уникальность. Мы очень хотим узнать, в каком офисе работают наши пользователи.

Расскажите о своем офисе! Подготовьте побольше фотографий — и опубликуйте материал в Трибуне c тегом «Офис». Расскажите, что вам нравится, а что хотелось бы улучшить. Ждем красочных фотографий и интересных обзоров! Давайте знакомиться ближе!