Тайм-менеджмент для бухгалтера: как успеть все
Последнее время кажется, что законодатели делают все, чтобы у бухгалтера не осталось свободного времени. Любые попытки уйти с работы в 18:00 они душат всевозможными поправками и законопроектами. Минфин подбрасывает дровишек, вот уже и новая налоговая реформа не за горами.
А что бухгалтер? Сидит с утра до ночи в офисе, разгребает бесконечные требования, отправляет точно такие же бесконечные отчеты и уже даже перестал надеяться уйти когда-нибудь в полноценный отпуск. Занакомо? Думаю, да.
Так как же проводить на работе меньше времени?
Во-первых, стоит заняться тайм-менеджментом. Раскидывайте с утра дела по матрице Эйзенхауэра: квадратный график, разделенный на 4 части, в котором плоскость X — срочность, Y — важность. В итоге у нас А — самое срочное, что «горит». Б — срочное, но уже не «горит», В — важное, но не срочное. Ну и Г — несрочное, «гэ», оно, простите, и есть «гэ».
Во-вторых, определите четкие границы: во сколько заканчивается работа и когда отдых. Вы не в рабстве, вы человек, который тоже должен отдыхать. Делайте перерывы на обед, выбирайтесь на пробежки, запишитесь в бассейн, который рядом с офисом. И нет, отдых это не листать соцсети, а полноценный сон, прогулки и физическая активность. Не будете заботиться о себе, придет выгорание. Оно вам надо? Такая работа этого стоит? Может быть ее проще сменить?
В-третьих, делегируйте все, что можете. Вы не ломовая лошадь, которая должна тащить все. Если у вас завал, аврал и караул, стоит рассказать о своей загруженности руководителю. Если он вменяемый, то как на картинке не будет.
Пишите в комментариях свои советы по тайм-менеджменту! Как вы успеваете все?
Информация об авторе
