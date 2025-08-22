💥Обзор новостей: контроль за снятием наличных в банкоматах усилят, ВС пояснил, чем взятка отличается от отката

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

С 1 сентября банки в России усилят контроль за снятием наличных в банкоматах. С 1 сентября 2025 года банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник. Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации. Если хотя бы один признак совпадает, банк ограничивает выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Снять больше можно будет только в офисе банка.

ВС пояснил, чем взятка отличается от отката. Суд рассмотрел дело чиновника из Башкирии, который незаконно выписывал подчиненным материальную помощь, часть которой они отдавали ему. Суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 15 годам. Защита чиновника дошла до Верховного суда, пытаясь оспорить приговор. Верховный суд указал, что в действиях чиновника был состав злоупотребления полномочиями. Но не взятки — чиновник не чинил своим подчиненным препятствий, не угрожал увольнением, а, получив деньги, не оказывал никакого покровительства. Он отменил решение и направил дело на пересмотр.

В Госдуме предложили создать сеть криптовалютных обменников. Депутаты фракции «Новые люди» обратились к Эльвире Набиуллиной с просьбой изучить возможность создания в России сети криптовалютных обменников «с физическим присутствием». Они предложили создать сеть легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием и четкими требованиями к их работе. Парламентарии также считают, что необходимо предусмотреть обязательное минимальное требование к размеру уставного капитала таких компаний для обеспечения финансовой устойчивости участников рынка. Кроме того, руководители организаций и специально назначенные офицеры цифрового комплаенса должны проходить проверку и отвечать квалификационным требованиям в области ПОД/ФТ.

В России предложили обязать операторов связи компенсировать перебои интернета. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к главе Минцфиры с предложением законодательно закрепить механизм автоматического перерасчета абонентской платы при продолжительных неполадках с интернет-соединением. В документе говорится, что в действующем законодательстве не предусмотрен автоматический перерасчет стоимости услуг при массовых сбоях. На сегодняшний день компенсация возможна лишь по инициативе самого пользователя, которому требуется собрать доказательства, обратиться к оператору или подать иск в суд.

С 1 сентября в России вводятся штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях. Россиянам с 1 сентября грозят штрафы вплоть до 500 тыс. рублей за заказ или размещение рекламы на заблокированных ресурсах, в том числе в запрещенных соцсетях. Под запретом нативная, скрытая или бесплатная интеграция.

В Госдуме вновь предложили лишать прав за незаконный знак «инвалид». В случае принятия законопроекта за повторное использование упомянутого выше знака граждан могут начать штрафовать на 15 тыс. руб. или лишать водительских прав на три месяца. Сумма санкции для должностных лиц составит 40 тыс. руб., а для юридических лиц — 1 млн руб. Предмет правонарушения будет изъят. Законопроект предлагает также поднять сумму штрафов для граждан за первичное нарушение — с 5 тыс. до 7,5 тыс. руб.

Новые правила медицинского освидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщили в Минздраве РФ. « Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые федеральным законом от 7 июля 2025 г. № 200-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года», — уточняется в официальном Telegram-канале ведомства.

Блогеру Лерчек суд продлил домашний арест. Троицкий районный суд в Москве продлил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) еще на один месяц и неделю. Чекалиной инкриминируют вывод порядка 251 млн руб. по поддельным документам, она вину не признала. Ей грозит от пяти до десяти лет колонии по статье о валютных операциях с особо крупным размером и участием организованной группы.

ФНС разблокировала счета Елены Исинбаевой. С банковских счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой сняли блокировку, следует из данных ФНС и информационной системы «СПАРК». О блокировке счетов 43-летней Исинбаевой за долг в размере более 280 тыс. руб. стало известно 6 августа.

В России создадут комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Министерство просвещения совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей, сообщил ТАСС глава министерства Сергей Кравцов. По мнению министра, создание комиссий может помочь решать конфликты и оказывать поддержку на местах.

Губернатор Красноярского края попал в яму на служебном Lexus в Красноярске. После этого управделами главы региона подало иск к мэрии на 229 000 руб. Из справки о ДТП следует, что в машине были повреждены колесный диск и шина. Мэрия потребовала привлечь к разбирательству подрядчика, который несет ответственность за содержание участка дороги с ямой. Как заявили чиновники, ее не огородили «должным образом». Очередное заседание по делу пройдет 10 сентября.

Сегодня День Государственного флага России. Белый цвет российского флага ассоциируется у россиян с «чистотой помыслов», синий — с «мирным небом», «красный» — с «кровью, пролитой за Отечество», показал опрос.

Суд лишил прав водителя, пообедавшего окрошкой и безалкогольным пивом. За обед с окрошкой на квасе лишили водительских прав россиянина с Алтая. Мужчина запил суп безалкогольным пивом и попался гаишникам. Алкотестер на досмотре показал небольшое превышение нормы алкоголя. Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года.

В Германии сотрудник украл у работодателя более двух тонн кофе. 31-летний мужчина нелегально вывез более двух тонн кофе с предприятия и частично перепродал его, сообщила полиция Гамбурга. Наверное, это был чертовски хороший кофе😉