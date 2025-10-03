📢Что почитать в Трибуне? 5 самых бодрых текстов недели

На «Клерке» ежедневно появляются десятки статей от авторов-экспертов «Трибуны» – пользователей, которые ведут у нас свой личный блог. Сделали подборку самых-самых постов, которые залетели на этой неделе. Пишите в «Трибуну», попадайте в топ и становитесь популярным!

Всем привет! Вот вам небольшой статистический отчет за рабочую неделю. С 29 сентября по 3 октября в Трибуне опубликовали 120 постов и написали 534 комментариев. К понедельнику эти цифры еще вырастут. При составлении рейтинга редакция руководствовалась количеством открытий статей и отобрала самые популярные посты «Трибуны» за эту рабочую неделю.

1. Налоговая реформа 2026: полный гайд по изменениям для бизнеса Автор: Айгуль Шадрина Открытий: 126 тыс. 😳 О чем текст: В статье — полный разбор всех изменений: от новых ставок до правил уплаты и ЭДО. Автор дала практический чек-лист по подготовке бизнеса и поделилась реальными кейсами по оптимизации нагрузки.

2. АУСН — единственный шанс не попасть на НДС в 2026 году Автор: Людмила Ганичева Открытий: 10 тыс. открытие О чем текст: на прошлой неделе в Госдуму внесен законопроект, согласно которому лимит по патенту снизили и без-НДСному УСН снизили до 10 000 000 рублей. В статье рассмотрим вариант, как при выручке свыше 10 миллионов продолжить не платить НДС.

4. Налоговая реформа 2026: переход на АУСН, введут ли лимит 10 млн руб? Автор: Наталия Лукина Открытий: 5 тыс. открытий О чем текст: в Госдуму внесен законопроект, согласно которому лимит для УСН и патента снизили до 10 млн рублей. А что с АУСН будет в 2026 году, там тоже будет лимит в 10 миллионов? Разбирались вместе с экспертами: в чем преимущество АУСН, как перейти на спецрежим и что с АУСН будет в 2026 году.

5. Налоговая реформа — 2026. Обзор изменений и что нужно сделать сейчас Автор: Елена Ярушкина Открытий: 3,3 тыс. открытий О чем текст: 29 сентября 2025 года опубликован Законопроект №1026190-8. Теперь официально запущен старт Налоговой реформы — 2026. Автор сделала краткую выжимку из законопроекта и рассказала про основные изменения в налоговом законодательстве, которые нас ждут.

А вот еще некоторые новости от «Клерка».

На «Клерке» появился калькулятор НДС и налоговой нагрузки на УСН в 2026 году

Запустили новый инструмент, который позволит посчитать нагрузку на УСН с учетом новой ставки НДС 22% и лимита в 10 млн рублей.

Как использовать калькулятором: заполнить выручку, закупки и расходы — калькулятор посчитает НДС, налог по УСН и суммарную нагрузку по каждому варианту.

Плательщики НДС 22% могут вводить закупки, по которым можно принять налог к вычету. Минимальный налог по УСН (1%) и ограничения по возможным вычетам, в том числе по фиксированным взносам ИП, расчетом не учитываются.

Теперь вы заранее можете задать вопрос экспертам «Клерка» и получить подготовленный ответ на видеоконсультации!

На Клерке для подписчиков Премиум раз в неделю проводится видеоконсультации. На них эксперты Клерка отвечают на вопросы пользователей. Приглашаем принять участие. Расписание на октябрь уже готово. Задайте свой вопрос заранее и получите подробный ответ прямо во время эфира.

Выберите тему консультации, напишите вопрос, оформите участие. И встречаемся в прямом эфире с экспертом. Если эксперт не успеет ответить во время эфира, вы обязательно получите его ответ прямо в форуме — под своим вопросом.

«Клерк» обновил легендарный генератор отговорок

На «Клерке» вышла обновленная версия «Генератора отговорок» — инструмента, который придумывает за бухгалтера любые оправдания и объяснительные. Теперь у него появился выбор тона ответа, уровень драматизма и возможность сразу распечатать готовую форму объяснительной.

Новые возможности:

Тон обращения — нейтральный, «когда все сделаем» или «пусть выберет генератор».

Уровень драматизма — мягко, средне, жестко или в стиле «абсурд».

Объяснительная форма — результат можно оформить и сразу отправить на печать.

С налоговыми инспекторами, конечно, лучше так не шутить. Но во всех остальных случаях инструмент может стать настоящим спасением для тех, кого бесконечно дергают контрагенты, директор или коллеги.

Например, у меня получилась отличная отмазка: Елена, приветствую. Кот съел мой паспорт. Отправлю итоговую версию после согласования сейчас. Сам в шоке, что так все получилось😂