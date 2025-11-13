Предстоящие новогодние каникулы окажутся самыми продолжительными за многие годы, они продлятся 12 дней. Расскажем, когда начнутся и когда закончатся каникулы, сколько будет рабочих дней в январе и как лучше спланировать отпуск в этот период.

Как отдыхаем на Новый год 2026

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 24 сентября 2025 года № 1466 о праздничных и выходных днях в 2026 году. Предстоящие новогодние каникулы окажутся самыми продолжительными за многие годы.

Новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января 2026-го (воскресенье) включительно.

12 января (понедельник) — первый рабочий день в 2026 году.

Производственный календарь на 2026 год смотрите тут.

График новогодних праздников

С 1 по 8 января будут официальные праздничные дни. Однако благодаря изменениям в графике праздничных дат, которые выпали на выходные, россияне будут отдыхать дольше. Новогодние праздники в 2026 году продлятся 11 дней — с 1 по 11 января. Но к ним присоединится еще один выходной 2025 года — 31 декабря. В итоге отдыхаем 12 дней.

Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня: 29 и 30 декабря — понедельник и вторник.

Год Начало каникул Окончание каникул Количество дней отдыха 2025–2026 31 декабря 11 января 12

Сколько рабочих дней в январе

В январе 2026 года — всего 15 рабочих дней. Большая часть месяца — праздники и выходные.

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово.

Кроме этих праздничных дней в январе 2026 года будет еще 8 выходных. То есть всего в январе 2026 года будет 16 выходных и праздничных дней и 15 рабочих дней.

Нормы рабочего времени в январе

В январе тридцать один день. Рабочие дни — 15. Выходные и праздничные — 16

Норма рабочего времени в январе 2026 года составит:

при 40-часовой рабочей неделе — 120 ч (8 ч x 15 дней);

при 36-часовой рабочей неделе — 108 ч (7.2 ч x 15 дней);

при 24-часовой рабочей неделе — 72 ч (4.8 ч x 15 дней).

Новогодние праздники при шестидневке

Для работников с шестидневной рабочей неделей 3 января не переносится, так как суббота является рабочим днем для шестидневной рабочей недели.

Таким образом, каникулы для работников с шестидневной рабочей неделей продлятся 9 дней: с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Количество дней (календарных/рабочих/выходных и праздничных) в 2026 году при шестидневной рабочей неделе на I квартал.

2026 год Количество дней Календарные дни Рабочие дни Выходные и праздничные дни Январь 31 20 11 Февраль 28 23 5 Март 31 25 6 I квартал 90 68 22

Как оплачиваются новогодние праздники

Долгие новогодние праздники, как и праздничные дни, не уменьшают зарплату работников на окладе. Если сотрудник отработал все рабочие дни января, а все праздничные и выходные дни отдыхал, он все равно должен получить полный оклад.

Вызвать на работу в праздники работодатель при необходимости может любого сотрудника, но только с его письменного согласия. Исключение: несовершеннолетние работники, беременные, одинокие родители или опекуны детей до 14 лет, матери детей до 3-х лет, родители детей-инвалидов и ухаживающие за больными родственниками.

Согласно ст. 153 ТК, если сотрудник привлекается работодателем к труду в выходной или праздничный нерабочий день, то работодатель обязан оплатить работу по двойной ставке или предоставить отгул. Если работник выбирает отгул, работа за праздничные дни оплачивается в одинарном размере, а отгул можно будет взять в любое время.

Как продлить себе новогодние каникулы

Новогодние каникулы можно увеличить с 12 до 16 дней, если взять отпуск на два дня — 29 и 30 декабря. В этом случае отдых начнется уже в субботу, 27 декабря.

Такой способ позволит продлить отдых до 16 дней. Также можно взять отпуск в январе с 12 по 16 число, тогда отдых составит 19 дней. Но обратите внимание, что традиционно январь с финансовой точки зрения невыгодный месяц для отпуска. Это связано с наименьшим количеством рабочих дней: в январе их будет всего 15.

Отпуск в конце декабря

В декабре 22 рабочих дня, что позволяет сочетать отдых с минимальными финансовыми потерями. Поэтому отдыхать в декабре — выгодно. Кроме того, можно продлить себе отдых за счет новогодних каникул.

С сентября 2025 года для расчета выходного пособия СДЗ надо умножать на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году. Формула такая:

Выходное пособие = СДЗ х Среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.

Отпуск в середине января

Планируя отпуск в январе, следует понимать, что, выигрывая в днях, вы теряете в деньгах. Размер отпускных не изменится, а вот зарплата придет меньше.

Согласно статье 120 ТК, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. То есть, даже если оформить отпуск с 1 января, фактически дни отпуска начнутся с 9 января, так как дни с 1 по 8 января в число дней отпуска не включаются (отпуск продлевается на эти 8 дней).

Как отдыхают в других странах

В большинстве стран продолжительность новогодних праздников существенно меньше, чем в России.