💥Обзор новостей: для бизнеса введут переходный налоговый период на 2026 год, Минтруд предложил вести КЭДО в МАХ, Трамп приписал США победу во Второй мировой

Для малого бизнеса введут переходный налоговый период на 2026 год. Вчера, 21 января, Владимир Путин провел совещание с членами Правительства. На нем президент поддержал предложение министра экономического развития РФ Максима Решетникова о переходном периоде для малого бизнеса по налоговым изменениям на 2026 год. «Предлагается на этот год, на 2026, ввести переходный период и учитывать параметры деятельности не за прошлый, 2025, год, а квартальные данные текущего года», — предложил Решетников. Он подчеркнул, что Минфин готов в I квартале обеспечить внесение и, соответственно, принятие Государственной Думой соответствующих поправок, с тем чтобы уже со II квартала (бизнес будет знать уже сейчас) эти изменения станут возможны. «По поводу переходного периода – правильно. И конечно, я поддерживаю. Необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности», — поддержал идею российский лидер.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов по экономическим статьям. Максимальный штраф за мошенничество с неисполнением договорных обязательств, повлекшее значительный ущерб, предлагается увеличить с 300 тыс. до 500 тыс. рублей. За незаконное осуществление предпринимательской деятельности — с 300 тыс. до 1,5 млн рублей. За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предлагается увеличить взыскание с 1 млн до 5 млн рублей. За уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов организацией штраф может составить от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

Минфин не считает, что РФ должна выплачивать «царские долги». Министерство финансов не считает, что Россия должна выплачивать «царские долги», заявил замглавы ведомства Владимир Колычев. «Советский Союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более», – сказал он. Колычев отметил, что если начнется судебный процесс, то Россия будет участвовать. Представителем ответчика в таком случае выступит Генпрокуратура.

Минтруд предложил вести КЭДО в МАХ. Минтруд РФ разработал законопроект о внесении изменений в ТК, предусматривающий использование мессенджера Max при взаимодействии работника и работодателя посредством электронного документооборота в сфере трудовых отношений, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с содержанием документа. Планируется, что соответствующие правки в ТК РФ вступят в силу с 1 сентября 2026. Готовы вести КЭДО через МАХ?

Путин дал поручение продлить режим работы детских садов до 20:00. Работу ясельных групп и детсадов в России нужно продлить до 20:00, чтобы у матерей была мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию, заявил на совещании с правительством Владимир Путин. «Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — сказал он.

В Госдуме предложили запретить соцсети детям до 14 лет. Для защиты детей до 14 лет от всех опасностей в интернете можно ввести возрастной ценз для пользования соцсетями, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов (Новые люди). « Для того, чтобы защитить несовершеннолетних пользователей, например, детей до 14 лет, от всех опасностей, можно ввести возрастной ценз для пользования соцсетями», — сообщил он.

В России последовательно вводятся ограничительные меры против Telegram, заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. По его словам, мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории России. «В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не «проходят» аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов», – сказал он ТАСС. По словам сенатора, ограничения вводятся последовательно, это позволяет россиянам перейти на использование других мессенджеров. 16 января в Роскомнадзоре, комментируя сообщения о замедлении загрузки видео в Telegram, заявляли, что не применяют к мессенджеру новых ограничительных мер.

В Госдуме официально запретили фотографам снимать пленарные заседания. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании публично отчитал фотографов думского пула за несознательность и стремление «показать (депутатов.— «Ъ») в плохом виде». «Вы хотите, чтобы в парламенте росла политическая культура, а сами замерзли в 90-х или даже в конце 80-х,— высказался господин Володин.— Вы сначала перестройте себя, а потом уже оценивайте других».

Майнинг криптовалют должен идти на пользу России, считают в Госдуме. Майнинг криптовалют нужно доработать, чтобы он шел на пользу России, например, использовать его для расчетов по обязательствам, но только под контролем профильных структур, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. Одна из проблем, по его словам, заключается в том, что, хотя в России майнить можно, национальных криптобирж для ее оборота нет и все средства выводятся за пределы страны.

Ручное управление авто через 20 лет будет экзотикой, полагает глава Минтранса Андрей Никитин. «Скорее всего, это будет, но на полигонах, в удовольствие людей. Так же как сейчас на лошади занимаются спортом, никто по Москве верхом не скачет», – сказал министр. Он отметил, что автодороги должны быть «цифровой матрицей», с которой взаимодействуют транспортные средства. «У нас будут ездить беспилотные грузовики, беспилотные автомобили… И не только такси, и общественный транспорт, и все остальное», – добавил Никитин.

В Скорой помощи призвали не выходить из дома в 30-градусные морозы. Россиянам не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости в 30-градусные морозы. Об этом сказал в беседе с ТАСС старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Андрей Ольшевский, поделившись советами о том, как уберечь себя от переохлаждения и обморожения. « В условиях 30-градусных морозов выходить на улицу без необходимости не рекомендуется. При температуре ниже -25…-30 градусов, особенно с учетом ветра и повышенной влажности воздуха, даже у здоровых людей резко возрастает риск переохлаждения и обморожений», — сказал врач. Тем, кто не может остаться дома, рекомендуется находиться на морозе не более 10-15 минут. При этом детям, пожилым людям, а также пациентам с сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими хроническими заболеваниями прогулки в такие морозы лучше исключить полностью.

Если голову не мыть, она может заболеть, предупреждают врачи. Не мытая в течение длительного времени кожа головы может стать причиной головной боли. Это связано с накоплением кожного сала, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и загрязнений, которые раздражают нервные окончания и ухудшают микроциркуляцию.

Трамп приписал США победу во Второй мировой (опять): без нас вы бы говорили по-немецки. Американский президент Дональд Трамп приписал США победу во Второй мировой войне, заявив, что без их участия мир говорил бы по-немецки и по-японски. « Гренландия не позволила нашим врагам закрепиться в нашем полушарии. А без нас вы бы сейчас говорили по-немецки и немного по-японски», — заявил американский лидер на выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.