💥Обзор новостей: в 1С появился статус для иноагента, обязательные аудиторские проверки личных фондов отменят, из школы отчислят за неисправимое плохое поведение

В 1С:ЗУП 8 появился статус для налогоплательщика-иноагента. С 1 января 2026 года изменился порядок налогообложения физических лиц, включенных в реестр иностранных агентов Минюста. Для того чтобы лицо признали иноагентом, достаточно одного дня в календарном году нахождения в реестре. Для таких лиц установлена единая ставка НДФЛ в размере 30 % для всех видов доходов (зарплата, аренда, авторские выплаты и др.) вне зависимости от налогового статуса (резидент или нерезидент). С 1 января НДФЛ для них подняли до 30%. В программе 1С:ЗУП 8 для такого лица необходимо установить налоговый статус Физическое лицо – иностранный агент. После установки статуса доходы будут облагаться по ставке 30 %. Налоговые вычеты (стандартные, социальные и имущественные вычеты) применяться не будут.

Минэк разработал порядок проверки карточек товаров и продавцов на маркетплейсах. Минэкономразвития России разработало проекты о порядках проверки карточек товаров на цифровых посреднических платформах и продавцов и владельцев пунктов выдачи. Законопроекты опубликованы на портале проектов нормативных актов. Проверку должен будет проводить сам маркетплейс. Проверки коснутся информации, размещаемой партнерами в карточке товара, в том числе перечня используемых систем и порядка взаимодействия с операторами таких систем. Также оператор посреднической цифровой платформы будет проверять сведения о лице, которое хочет стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов.

Иностранцам с судимостью могут запретить получение гражданства России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, связанную с запретом на гражданство иностранцам, имеющим судимость. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к комиссии. Иностранцам с судимостью также не будут выдавать ВНЖ. Правкомиссия также одобрила требование предоставлять справку о судимости не ранее чем за три месяца до подачи заявления о ВНЖ, РВП или российском гражданстве.

Минфин предложил отменить обязательные аудиторские проверки личных фондов. Требования о проведении обязательного аудита бухгалтерской отчетности личных фондов, в том числе международных личных фондов, могут быть отменены. Минфин предложил внести изменения в ст. 5 закона «Об аудиторской деятельности» (регламентирует обязательный аудит).

Комитет Думы рекомендовал к принятию законопроект об изъятии криптовалют. Документ признает цифровую валюту имуществом для целей УК и УПК, регламентирует действия следователей и пути изъятия активов — в виде физических носителей (серверов, компьютеров, «холодных кошельков») или путем перевода валюты на другой адрес. Также проект закрепляет механизм наложения ареста на криптовалюту в целях последующей конфискации или обеспечения гражданского иска.

Штраф за запрет ребенку общаться с одним из родителей вырастет в три раза. В России повысят штрафы для родителей, которые запрещают ребенку общаться с матерью или отцом и намеренно скрывают его местонахождение. Сейчас за это грозит штраф 2000–3000 руб., он повысится до 5000–10 000 руб. Изменения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Повышение штрафов также коснется случаев, когда лицо не исполняет судебное решение о том, в каком порядке выполнять родительские права и у кого должен жить ребенок.

Копирайтер, бариста и грумер — теперь официальные профессии. С 1 января 2026 года более сотни профессий получили официальный статус. Их внесли в классификатора ОКПДТР, присвоили им коды и классификаторы. Так, в классификаторе теперь есть: косметолог-визажист, мастер художественной татуировки, грумер, фитнес-тренер, аналитик ПО и больших данных, концепт-дизайнер, юзабилити-специалист, копирайтер, SMM-менеджер, интернет-маркетолог, риск-аналитик, рекрутер, бариста, флорист, су-шеф, тьютор и другие.

В Госдуме рассказали о рисках использования карт Visa и Mastercard. Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что использование карт Visa и Mastercard становится все более рискованным из-за истечения их срока действия. Об этом он сообщил ТАСС. Также Аксаков допустил, что мошенники довольно далеко продвинулись в схемах по краже средств с карт Visa и Mastercard. «Допускаю, что они уже настолько продвинулись, что могут в том числе воровать деньги у граждан, которые пользуются Visa. И Центральный Банк много раз предупреждал о том, что есть такие риски, надо переходить на карту "Мир". Поэтому эти карты уже за рубежом точно нельзя использовать», — сказал он.

Глава СПЧ предложил ввести отчисление из школ за неисправимое плохое поведение. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил наделить школы правом отчислять учеников за неудовлетворительное поведение, если оно не исправляется. «Будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам», – сказал Фадеев. По его словам, главная задача введения такой оценки – защитить учителя от оскорблений, нападений и срыва уроков. Теоретически школа и педсовет уже имеют возможность отчислить ученика, но на практике это почти никогда не происходит.

Главной статьей расходов на НГ стали развлечения и поездки. Средние траты россиян на новогодние праздники в 2026 г. практически не изменились по сравнению с прошлым годом и составили 64 400 руб. на семью. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ. Исследование показало значимый сдвиг в структуре трат: впервые за несколько лет главной статьей расходов стали не подарки, а развлечения: поездки, билеты на мероприятия и т. д. На эти цели ушло в среднем 27 500 руб. Традиционные подарки близким сместились на второе место – на них потратили 24 600 руб. Единственной категорией, где удалось уложиться в план и даже сэкономить, стала закупка продуктов для праздничного стола (12 300 руб.).

Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова. Выпускники школы-студии МХАТ обратились к министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом, где указали, что выбор в качестве и.о. ректора Константина Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности» вуза. В письме говорится, что все предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», воспитанниками школы, что позволяло сохранять особое духовное пространство и традиции учебного заведения. «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями мхатовцами в стенах школы», — говорится в тексте.

Венгрия подаст в суд ЕС на решение о запрете российского газа. Правительство Венгрии подаст иск в Суд Европейского союза с требованием отменить решение Совета ЕС о поэтапном запрете поставок российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. Он назвал это решение «результатом масштабного юридического мошенничества».

В работе системы бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») произошел глобальный сбой. В связи с этим авиакомпании временно приостановили регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительных услуг во всех каналах продаж, включая сайт, контакт-центр и агентов. Позднее «Ростех» сообщил о восстановлении системы бронирования.