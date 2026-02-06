💥Обзор новостей: мошенники предлагают оформить семейную налоговую выплату, ключевая ставка снизится до 15,5%, мужчины считают авторитетом чаще маму, чем супругу

Мошенники шлют предложения оформить семейную налоговую выплату. Аферисты начали рассылать письма с предложением оформить семейную налоговую выплату, предупреждают эксперты. Например: «Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 руб. за оформление». Мошенники ссылаются на реальный закон о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, который вступил в силу с 1 января 2026 года. Однако они умалчивают, что подача заявлений в ФНС начнется только с 1 июня 2026 года. Целевая группа мошеннической схемы — семьи с детьми, планирующие получить налоговую выплату, РИА Новости.

Национальное рейтинговое агентство прогнозирует снижение ключевой ставки в феврале до 15,5% в ходе очередного заседания Центробанка. Годовой прогноз инфляции на 2026 год составит 5%–5,5%. При этом у базовой инфляции есть потенциал к падению ниже 4% во второй половине года, говорится в прогнозе НРА. Ключевыми решающими факторами для инфляции в этом году станут курс рубля к доллару, действия по регулируемым тарифам и геополитический фон. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 13 февраля.

«Сегодня мир не рухнет» и «не начнется новое вооружение», заявил Совета федерации Константин Косачев. Он исключил риск ядерной войны после окончания срока Договора о стратегических наступательных вооружениях. «Ничего такого страшного 5 февраля и в ближайшие дни совершенно точно не произойдет», — сказал господин Косачев в интервью телеканалу «Россия».

Крупнейшие гостиничные сети прекратили сотрудничество с «Яндекс.Путешествиями». Это связано с повышением с 1 февраля 2025 г. базовой комиссии с 15% до 17%. Среди сетей, которые перестали работать с сервисом, Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика», «Кронвелл групп». Эти компании уже обращались в «Яндекс.Путешествия» с предложением сохранить агентское вознаграждение на уровне 15%, так как такое повышение приведет к росту стоимости гостиничных услуг для конечного потребителя. Однако сервис на их просьбу не отреагировал.

Объединение потребителей России выступило против запрета на торговлю вейпами. Организация просит не предоставлять регионам право запрещать продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них. Письмо направлено в администрацию президента РФ. Такие меры могут привести к росту нелегального рынка, снижению госконтроля и формированию «лоскутной» модели регулирования, при которой товар разрешен в одном регионе и запрещен в соседнем, следует из обращения. Объединение потребителей ссылается на международную практику. Например, в письме приводятся примеры ОАЭ и Австралии, где запретительные меры привели к расширению нелегальных продаж, после чего власти были вынуждены перейти к иным моделям регулирования.

Российские мужчины считают авторитетом чаще маму, чем супругу. Мама является для российских мужчин большим авторитетом, чем супруга: ее в качестве ключевой фигуры называет 31% представителей мужского населения страны, тогда как жену упоминают 26% респондентов, говорится в исследовании SuperJob. « Самыми близкими людьми россияне чаще всего считают матерей (27% респондентов) и мужей/жен (26%)», — показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.

Суд взыскал с напавшего на ребенка в «Шереметьево» мужчины 15 млн рублей. Химкинский суд Московской области взыскал с белоруса Владимира Витикова, напавшего на двухлетнего ребенка в столичном аэропорту «Шереметьево», 15 млн руб. Витикова отправили на принудительное лечение. Он будет находиться в психиатрическом стационаре закрытого типа с интенсивным наблюдением. Нападение на ребенка в столичном аэропорту «Шереметьево» произошло в июне 2025 г. Тогда Витиков, находившийся под наркотиками, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Пострадавший ребенок получил переломы черепа.

Чтобы не набрать вес, можно съесть два-четыре блина в день. Чтобы не набрать вес на Масленичной неделе, рекомендуется есть не больше двух-четырех блинов в день, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова. Масленичная неделя в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля.

Россия заложила строительство АЭС в программу изучения Луны. Строительство атомной электростанции на Луне рассматривают российские ученые. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава РАН Красников. «Речь идет, конечно, об атомной энергетике. Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения», — сказал Красников. Он пояснил, что лунная ночь – долгая, она длится около двух земных недель, и, естественно, солнечные батареи не справятся с выработкой энергии.

Чистить зубы два раза в день советует главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава Янушевич. Зубы нужно чистить утром и вечером. Утренняя чистка зубов носит гигиенический характер и необходима для очистки полости рта после сна. Вечерняя чистка – она более тщательно должна проводиться для того, чтобы очистить поверхность зубов от зубного налета, который у нас формируется в течение дня после еды.

Глава ВОЗ призвал ввести возрастные ограничения в соцсетях для защиты детей. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поддержал инициативу премьер-министра Испании Педро Санчеса о защите молодежи от «токсичной вселенной» соцсетей и призвал ввести на платформах возрастные ограничения. «Платформы должны быть разработаны и работать таким образом, чтобы защищать безопасность и здоровье детей», — написал глава ВОЗ в своем аккаунте. По его словам, для этого необходимо, в частности, «применять реальные возрастные ограничения». 10 декабря стало известно, что Австралия первой в мире запретила пользоваться соцсетями лицам младше 16 лет.

Из тульского музея «Поленово» украли водонапорную башню. С территории тульского музея-заповедника «Поленово» украли водонапорную башню, сообщает региональный СУ СКР. Следователи возбудили уголовное дело о растрате имущества (ч.3 ст. 160 УК). Как именно произошла кража, в пресс-службе СК не уточнили.