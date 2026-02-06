8154 Премиум Моб
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: мошенники предлагают оформить семейную налоговую выплату, ключевая ставка снизится до 15,5%, мужчины считают авторитетом чаще маму, чем супругу

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Мошенники шлют предложения оформить семейную налоговую выплату. Аферисты начали рассылать письма с предложением оформить семейную налоговую выплату, предупреждают эксперты. Например: «Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 руб. за оформление». Мошенники ссылаются на реальный закон о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, который вступил в силу с 1 января 2026 года. Однако они умалчивают, что подача заявлений в ФНС начнется только с 1 июня 2026 года. Целевая группа мошеннической схемы — семьи с детьми, планирующие получить налоговую выплату, РИА Новости.

  • Национальное рейтинговое агентство прогнозирует снижение ключевой ставки в феврале до 15,5% в ходе очередного заседания Центробанка.

    Годовой прогноз инфляции на 2026 год составит 5%–5,5%. При этом у базовой инфляции есть потенциал к падению ниже 4% во второй половине года, говорится в прогнозе НРА.

    Ключевыми решающими факторами для инфляции в этом году станут курс рубля к доллару, действия по регулируемым тарифам и геополитический фон.

    Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 13 февраля.

  • «Сегодня мир не рухнет» и «не начнется новое вооружение», заявил Совета федерации Константин Косачев. Он исключил риск ядерной войны после окончания срока Договора о стратегических наступательных вооружениях.

    «Ничего такого страшного 5 февраля и в ближайшие дни совершенно точно не произойдет», — сказал господин Косачев в интервью телеканалу «Россия».

  • Крупнейшие гостиничные сети прекратили сотрудничество с «Яндекс.Путешествиями». Это связано с повышением с 1 февраля 2025 г. базовой комиссии с 15% до 17%.

    Среди сетей, которые перестали работать с сервисом, Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика», «Кронвелл групп». Эти компании уже обращались в «Яндекс.Путешествия» с предложением сохранить агентское вознаграждение на уровне 15%, так как такое повышение приведет к росту стоимости гостиничных услуг для конечного потребителя. Однако сервис на их просьбу не отреагировал.

  • Объединение потребителей России выступило против запрета на торговлю вейпами.

    Организация просит не предоставлять регионам право запрещать продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них. Письмо направлено в администрацию президента РФ.

    Такие меры могут привести к росту нелегального рынка, снижению госконтроля и формированию «лоскутной» модели регулирования, при которой товар разрешен в одном регионе и запрещен в соседнем, следует из обращения.

    Объединение потребителей ссылается на международную практику. Например, в письме приводятся примеры ОАЭ и Австралии, где запретительные меры привели к расширению нелегальных продаж, после чего власти были вынуждены перейти к иным моделям регулирования.

  • Российские мужчины считают авторитетом чаще маму, чем супругу. Мама является для российских мужчин большим авторитетом, чем супруга: ее в качестве ключевой фигуры называет 31% представителей мужского населения страны, тогда как жену упоминают 26% респондентов, говорится в исследовании SuperJob. «

    Самыми близкими людьми россияне чаще всего считают матерей (27% респондентов) и мужей/жен (26%)», — показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.

  • Суд взыскал с напавшего на ребенка в «Шереметьево» мужчины 15 млн рублей. Химкинский суд Московской области взыскал с белоруса Владимира Витикова, напавшего на двухлетнего ребенка в столичном аэропорту «Шереметьево», 15 млн руб.

    Витикова отправили на принудительное лечение. Он будет находиться в психиатрическом стационаре закрытого типа с интенсивным наблюдением.

    Нападение на ребенка в столичном аэропорту «Шереметьево» произошло в июне 2025 г. Тогда Витиков, находившийся под наркотиками, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Пострадавший ребенок получил переломы черепа.

  • Чтобы не набрать вес, можно съесть два-четыре блина в день. Чтобы не набрать вес на Масленичной неделе, рекомендуется есть не больше двух-четырех блинов в день, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова. Масленичная неделя в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля.

  • Россия заложила строительство АЭС в программу изучения Луны. Строительство атомной электростанции на Луне рассматривают российские ученые.

    Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава РАН Красников. «Речь идет, конечно, об атомной энергетике. Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения», — сказал Красников. Он пояснил, что лунная ночь – долгая, она длится около двух земных недель, и, естественно, солнечные батареи не справятся с выработкой энергии.

  • Чистить зубы два раза в день советует главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава Янушевич.

    Зубы нужно чистить утром и вечером.

    Утренняя чистка зубов носит гигиенический характер и необходима для очистки полости рта после сна.

    Вечерняя чистка – она более тщательно должна проводиться для того, чтобы очистить поверхность зубов от зубного налета, который у нас формируется в течение дня после еды.

  • Глава ВОЗ призвал ввести возрастные ограничения в соцсетях для защиты детей. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поддержал инициативу премьер-министра Испании Педро Санчеса о защите молодежи от «токсичной вселенной» соцсетей и призвал ввести на платформах возрастные ограничения.

    «Платформы должны быть разработаны и работать таким образом, чтобы защищать безопасность и здоровье детей», — написал глава ВОЗ в своем аккаунте. По его словам, для этого необходимо, в частности, «применять реальные возрастные ограничения». 10 декабря стало известно, что Австралия первой в мире запретила пользоваться соцсетями лицам младше 16 лет.

  • Из тульского музея «Поленово» украли водонапорную башню. С территории тульского музея-заповедника «Поленово» украли водонапорную башню, сообщает региональный СУ СКР. Следователи возбудили уголовное дело о растрате имущества (ч.3 ст. 160 УК).

    Как именно произошла кража, в пресс-службе СК не уточнили.

  • Пятница!

