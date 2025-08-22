ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель 33/52

Клерки, общий сбор! Три картинки, по три отличия на каждой. Делов на три минуты...или нет?!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

🐬Море волнуется три…

Есть у меня пазл с морской тематикой. Лет 15 уже лежит несобранный. Пазл с водой! О чем я думал?!

Для вас все гораздо проще. Найдите три отличия

🔞А бухучет уже был в эти времена?

Найдите три отличия

🐇Держи вора!

Найдите три отличия

Комментарии

31
  • Ирина Е
    Специалист

    Что-то у меня на каждой картинке только по одному отличию нашлось... наблюдательность качать надо)))

    А, на третьей второе отличие увидела! О, и третье!

  • Ирина

    Однако. Хоть и по три отличия, но раньше быстрее находила. Уж очень они неочевидные)))

    Но, упорство и труд всё перетрут (с)

