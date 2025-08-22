🧠Мозгонапрягатель 33/52
Клерки, общий сбор! Три картинки, по три отличия на каждой. Делов на три минуты...или нет?!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
🐬Море волнуется три…
Есть у меня пазл с морской тематикой. Лет 15 уже лежит несобранный. Пазл с водой! О чем я думал?!
Для вас все гораздо проще. Найдите три отличия
🔞А бухучет уже был в эти времена?
🐇Держи вора!
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии31
Что-то у меня на каждой картинке только по одному отличию нашлось... наблюдательность качать надо)))
А, на третьей второе отличие увидела! О, и третье!
Ура! Пятница пришла!
Однако. Хоть и по три отличия, но раньше быстрее находила. Уж очень они неочевидные)))
Но, упорство и труд всё перетрут (с)