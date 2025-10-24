🧠Мозгонапрягатель 42/52
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите предметы на картинке🔽
Скандалы, интриги, расследования! Показать всё, что скрыли от нас законотворцы. Все тайны налогового дворца на конференции Бух.Совет 2026!
🟠УСН и НДС-2026: новые правила
🟠Требования ФНС и ответственность бухгалтера
🟠Налоговая реформа-2026: изменения в налогах
🟠Налоговое планирование: оптимизация расходов
🟠ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения
✅Кстати, билет нужно приобретать здесь (тык)✅
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
Информации об авторе
