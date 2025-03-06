Переход на КЭДО в 2025 году — четыре острых юридических вопроса

Кадровый электронный документооборот (КЭДО) легализован четыре года назад — с тех пор российские компании могут вести кадровое делопроизводство в электронном виде. Но трудовое законодательство РФ находится в постоянном движении — важно обращать внимание на новации и приводить свою работу в соответствии с новыми нормативными требованиями. КЭДО упрощает жизнь HR-специалистам и сотрудникам — об этом, пожалуй, рынок уже достаточно информирован. Однако переход на КЭДО до сих пор вызывает вопросы с точки зрения организации процесса и законодательных нюансов применения электронных документов. Коротко очертим нормативную базу КЭДО и разберем наиболее острые вопросы, возникающие у HR-специалистов.

Нормативная база КЭДО

Основные законодательные акты, регулирующие работу кадровых подразделений с электронными документами, это: Трудовой кодекс РФ,

Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных». Эти документы регламентируют защиту прав и интересов работников и работодателей, устанавливают правила применения электронной подписи (ЭП), а также регулируют порядок получения согласия сотрудников на обработку и передачу персональных данных (ПД). Законодательство разрешает вести кадровый электронный документооборот двумя способами. Первый — через портал федеральной государственной информационной системы «Работа России», созданной Федеральной службой по труду и занятости. Второй — с использованием собственной локальной информационной системы работодателя или системы, предоставленной сторонним разработчиком (вендором). Закон не запрещает совмещение этих двух подходов. Таким образом, работодатель может выбрать наиболее удобный для себя вариант взаимодействия с сотрудниками или при необходимости комбинировать оба способа. Для перехода компании на кадровый электронный документооборот необходимо оформить внутренний локальный нормативный акт. Обычно это делается в виде приказа и Положения о КЭДО, которые закрепляют правила и процедуры использования системы в организации. Закон разрешает подписывать все кадровые документы онлайн, кроме приказа об увольнении, журнала регистрации прохождения инструктажей по охране труда и акта о несчастном случае на производстве.

О чем важно помнить при переходе на КЭДО: четыре нюанса

По опыту HRlink можно выделить четыре наиболее часто встречающихся острых вопроса, которые встают перед компаниями при переходе на КЭДО и дальнейшем его применении. Нюанс 1: обмен электронными документами с ИП, самозанятыми и исполнителями по договору ГПХ Современные системы кадрового электронного документооборота обеспечивают удобный обмен документами как со штатными сотрудниками, так и с внешними подрядчиками, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), самозанятых и исполнителей по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). При этом важно учитывать, что договор с внешними исполнителями должен быть ориентирован на достижение конкретного результата, а не на описание порядка взаимодействия, как в случае с трудовыми отношениями. Важно иметь в виду ограничение на заключение договоров с самозанятыми, которые ранее были штатными сотрудниками компании. Запрет действует в течение двух лет с момента их увольнения. Такая ситуация особенно актуальна для крупных организаций с высокой текучестью кадров, где подобные случаи возникают чаще — их не всегда просто отследить. Если такой случай обнаружится, то отношения с самозанятым будут признаны трудовыми. Компанию ждут существенные расходы: придется заплатить НДФЛ и страховые взносы по трем видам обязательного страхования за весь период работы человека, а также штраф за несвоевременную уплату НДФЛ и пени за просрочку. Для обмена электронными документами с ИП, самозанятыми и исполнителями по договорам ГПХ стороны должны предварительно заключить соглашение об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП). Кроме того, необходимо подписать соглашение о передаче и обработке персональных данных, чтобы обеспечить юридическую корректность и безопасность взаимодействия. Удобным вариантом получения согласия на обработку персональных данных может стать использование внешних систем, таких как сайт компании. Исполнители самостоятельно вводят свои персональные данные и дают компании согласие на их обработку. Затем полученные данные передаются для работы в КЭДО. Важно упомянуть, что в соответствии с положениями Федерального закона № ФЗ-377 согласие о взаимодействии в КЭДО с дистанционными сотрудниками можно также подписать в электронном виде. Нюанс 2: работа с машиночитаемыми доверенностями и порядок передоверия МЧД С сентября 2024 года в России начали действовать новые правила работы с доверенностями для подписания электронных документов. Теперь машиночитаемая доверенность (МЧД) обязательна для всех, кто подписывает документы от имени организации.

МЧД может быть создана в двух форматах