Подписаться 👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (7-13 апреля 2025): топ-10 Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 7 по 13 апреля 2025 года. 2,3 тыс. просмотров 44 открытия Комментировать 2