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Владимир Бельковец
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (7-13 апреля 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 7 по 13 апреля 2025 года.

  1. Отчетность по НДС при УСН до 25 апреля — все, что может пригодиться бухгалтеру

  2. 😫 Более 81% российских бухгалтеров в зоне стресса

  3. Сотрудники должны оповестить бухгалтера об изменениях в их жизни, влияющих на стандартный вычет

  4. Даже если НПД оплачен, другие налоговые долги не позволят снова стать самозанятым

  5. При увольнении не всегда можно взыскать с сотрудника отпускные за перегулянный отпуск

  6. 👀 СМИ «Клерк» ищет крутого новостника-бухгалтера!

  7. 🔥 Банк России ограничит снятие наличных через банкоматы — до 100 тыс. в месяц. Но не для всех

  8. Юристы жалуются на сложные языковые конструкции в налоговых законах

  9. По выходу на пенсию можно уволиться только один раз в жизни

  10. Минфин ужесточит контроль в сфере ККТ: после любого визита могут начать выездную проверку

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец

Владимир Бельковец

шеф-редактор новостей Клерка

5 подписчиков 9 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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