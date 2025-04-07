При увольнении не всегда можно взыскать с сотрудника отпускные за перегулянный отпуск

Разъяснение дает Роструд в письме от 20.03.2025 № ПГ/03396-6-1.
Если сотрудник увольняется до окончания того рабочего года, за который он получил отпуск, работодатель может произвести за неотработанные дни отпуска удержание из зарплаты. Размер удержания – не более 20% от зарплаты.
Если удержание не вмещается в этот лимит, сотрудник может добровольно погасить долг.
А вот для взыскания образовавшейся задолженности в судебном порядке нет оснований, утверждает Роструд, ссылаясь на определение ВС РФ от 14.03.2014 № 19-КГ13-18.
В нем говорится, что действующее законодательство не содержит оснований взыскания задолженности в судебном порядке с работника, использовавшего отпуск авансом, если работодатель фактически при расчете не смог произвести удержание за неотработанные дни отпуска вследствие недостаточности сумм, причитающихся при расчете.
Таким образом, без проблем удержать можно только 20%. Остальное – на совести работника.
Кстати, удержание за перегулянный отпуск – это право работодателя, а не обязанность. То есть можно и не удерживать, поясняет Роструд.
А вы удерживаете перегулянные отпускные? Голосуйте в опросе.
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