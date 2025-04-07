При увольнении не всегда можно взыскать с сотрудника отпускные за перегулянный отпуск

Если сотрудник отгулял отпуск авансом, а потом увольняется, то удержать лишние отпускные можно, но не более 20% от причитающейся ему зарплаты.

Разъяснение дает Роструд в письме от 20.03.2025 № ПГ/03396-6-1.

Если сотрудник увольняется до окончания того рабочего года, за который он получил отпуск, работодатель может произвести за неотработанные дни отпуска удержание из зарплаты. Размер удержания – не более 20% от зарплаты.

Если удержание не вмещается в этот лимит, сотрудник может добровольно погасить долг.

А вот для взыскания образовавшейся задолженности в судебном порядке нет оснований, утверждает Роструд, ссылаясь на определение ВС РФ от 14.03.2014 № 19-КГ13-18.

В нем говорится, что действующее законодательство не содержит оснований взыскания задолженности в судебном порядке с работника, использовавшего отпуск авансом, если работодатель фактически при расчете не смог произвести удержание за неотработанные дни отпуска вследствие недостаточности сумм, причитающихся при расчете.

Таким образом, без проблем удержать можно только 20%. Остальное – на совести работника.

Кстати, удержание за перегулянный отпуск – это право работодателя, а не обязанность. То есть можно и не удерживать, поясняет Роструд.

А вы удерживаете перегулянные отпускные? Голосуйте в опросе.

Удерживаете ли вы с увольняющихся сотрудников отпускные за отпуск авансом? Анонимный опрос Да. Но только в пределах 20% от зарплаты Да. И лимит 20% не соблюдаем Нет. Прощаем людям это авансовый отпуск У нас не бывает отпусков авансом Проголосовали 3 человека