👓 Изменения по счетам-фактурам с 01.10.2025, судьба WhatsApp в РФ и первый опыт бухгалтеров с MAX: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (11-17 августа 2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 11 по 17 августа 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с 01.10.2025 по счетам-фактурам, что будет с популярным иностранным мессенджером, первый опыт использования российского MAX, ограничение использования дачных участков (например, питомник — нельзя), расчет налога со вкладов, учет расходов самозанятыми (который невозможен).

А для вас какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.