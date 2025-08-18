ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Изменения по счетам-фактурам с 01.10.2025, судьба WhatsApp в РФ и первый опыт бухгалтеров с MAX: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (11-17 августа 2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 11 по 17 августа 2025 года.

  1. С 1 октября 2025 поменяются правила обмена электронными счетами-фактурами

  2. Аналитик: WhatsApp1 заблокируют в сентябре 2025 года — «кажется, это решенный вопрос» (принадлежит Meta1, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

  3. С 1 сентября 2025 года дачникам запретят зарабатывать на своих участках: что меняется?

  4. Как посчитать налог на доходы с банковских вкладов в 2025 году: пример расчета от ФНС

  5. Налог на имущество не нужно платить с хозпостройки меньше 50 кв. метров

  6. С 1 сентября 2025 расширится список товаров для обязательной маркировки. Собрали все, что нужно маркировать: таблица

  7. ФНС раскрыла схемы массового ухода от налогов агентствами по подбору персонала

  8. В терминалах Сбербанка можно будет платить через iPhone

  9. ФНС: комиссия за доставку – это личные расходы самозанятого. Они не уменьшают НПД

  10. 💬 Бухгалтеры поделились впечатлениями от мессенджера MAX + опрос

Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с 01.10.2025 по счетам-фактурам, что будет с популярным иностранным мессенджером, первый опыт использования российского MAX, ограничение использования дачных участков (например, питомник — нельзя), расчет налога со вкладов, учет расходов самозанятыми (который невозможен).

А для вас какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

