👓 Изменения по счетам-фактурам с 01.10.2025, судьба WhatsApp в РФ и первый опыт бухгалтеров с MAX: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (11-17 августа 2025)
С 1 октября 2025 поменяются правила обмена электронными счетами-фактурами
Аналитик: WhatsApp1 заблокируют в сентябре 2025 года — «кажется, это решенный вопрос» (принадлежит Meta1, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
С 1 сентября 2025 года дачникам запретят зарабатывать на своих участках: что меняется?
Как посчитать налог на доходы с банковских вкладов в 2025 году: пример расчета от ФНС
Налог на имущество не нужно платить с хозпостройки меньше 50 кв. метров
С 1 сентября 2025 расширится список товаров для обязательной маркировки. Собрали все, что нужно маркировать: таблица
ФНС раскрыла схемы массового ухода от налогов агентствами по подбору персонала
ФНС: комиссия за доставку – это личные расходы самозанятого. Они не уменьшают НПД
💬 Бухгалтеры поделились впечатлениями от мессенджера MAX + опрос
Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с 01.10.2025 по счетам-фактурам, что будет с популярным иностранным мессенджером, первый опыт использования российского MAX, ограничение использования дачных участков (например, питомник — нельзя), расчет налога со вкладов, учет расходов самозанятыми (который невозможен).
А для вас какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
