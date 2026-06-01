Обзоры новостей

✅ Резкое падение курса доллара, изменения с июня, расширение освобождения от НДС, Сбер меняет реквизиты, автоштрафы: топ-10 новостей на «Клерке» (25-31.05.2026)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 25 по 31 мая 2026 года.

  1. 💲 Курс доллара, евро и юаня на 28 мая 2026 года

  2. 👓 Что изменится с июня 2026 года: новые законы для бухгалтера

  3. Нужно ли применять ККТ при оплате через СБП: ответ ФНС

  4. Депутаты предлагают увеличить порог для освобождения от НДС

  5. Маркетплейсы опровергли фейки о платных возвратах брака с 1 июня 2026 года

  6. Шохин назвал приоритетные меры для поддержки малого бизнеса и модернизации российских предприятий

  7. Сбер меняет БИК и коррсчета филиалов: переводы по старым реквизитам перестанут проходить с 23 июня 2026 года

  8. Эксперт сообщил, кому поднимут пенсии в июне 2026

  9. Кому готовиться к автоматическим штрафам за нарушения в маркировке с 1 сентября 2026 года

  10. Россияне рассказали, сколько готовы отложить на программу долгосрочных сбережений

Как видно, нашу аудиторию интересует ситуация с курсом доллара, изменения с июня 2026, предложение расширить освобождение от НДС, плата за возврат брака на маркетплейсах, смена реквизитов Сбером.

