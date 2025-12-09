АУСН-2026: тихий переворот в малом бизнесе

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги. ⚡️ Переходите в Telegram, мы знаем, как вам помочь: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Январь 2026 года станет для малого бизнеса точкой разлома. Пока предприниматели будут входить в рабочий ритм после праздников, налоговая реальность уже изменится: рост НДС до 22% и падение порога освобождения от него с 60 до 10 миллионов рублей превращают привычную УСН не в льготу, а в финансовую петлю.

Парадокс в том, что рядом с этой петлёй государство аккуратно кладёт «спасательный» круг — АУСН. Автоматизированная упрощёнка подаётся как облегчение, но за фасадом удобства скрывается жёсткая конструкция: привлекательные 8% превращаются в набор ограничений, которые не просто сжимают бизнес — они выстраивают вокруг него тесный коридор.

Пять сотрудников и 60 миллионов — новая география возможного

АУСН предлагает два варианта:

— 8% с доходов — если бизнес почти не несёт расходов;

— 20% с доходов минус расходы, но налог не может опуститься ниже 3% от выручки.

Выбор — один раз в год, без права на ошибку. Неверный шаг — и весь год придётся жить на «выбранных» условиях.

Именно поэтому упрощёнка на новых лимитах превращается для многих в сценарий вынужденных сокращений. Маркетинговое агентство, делавшее 59 миллионов выручки и спокойно работавшее с командой из десятка сотрудников, теперь для сохранения АУСН должно вписываться в штат максимум из пяти человек.

За каждым сокращением — реальная жизнь: ипотека, дети, обязательства. И перед владельцем стоит новый выбор без хорошего исхода:

— сохранить команду и получить 22% НДС;

— разрушить собранную годами команду;

— или уйти в сторону — туда, где отчётность не просят.

Автоматизация как инструмент наблюдения

Главный принцип АУСН — полная прозрачность денежных потоков. Налоговая видит всё: переводы, поступления, расходы — всё проходит через банки, включённые в реестр ФНС.

Система подаётся как удобство: отчётность сдавать не нужно, бухгалтерия упрощается. Но цена очевидна: предприниматель становится абсолютно «просвеченным» для государства.

И даже выбор банка ограничен: только кредитные организации из утверждённого списка. Если ваш банк туда не попал — придётся перетаскивать счета, договоры, финансовые процессы.

Ловушка гибкости для ИП и самозанятых

У самозанятых и ИП есть бонус — возможность войти в АУСН в любой месяц года. Но уведомление обязательно подавать заранее — до конца предыдущего месяца. Ошибка в один день — и переход откладывается.

Рисковая логика простая: перевалил за лимит в 60 миллионов или взял шестого сотрудника — переход на общую систему, НДС, пени и доначисления за весь год. Один удачный контракт — и весь год превращается в долговую яму.

География как новая налоговая граница

АУСН работает не по всей стране. Есть регионы-участники, есть регионы-наблюдатели.

ИП могут решить вопрос пропиской. ООО — нет: смена юрадреса, переоформления, лицензии, договоры — целый каскад изменений. В итоге один бизнес может использовать режим, а другой — через дорогу — уже нет.

Зарплаты только на карту: ещё один фильтр

АУСН исключает наличные расчёты по зарплате — только перевод на карту. В городах это привычно, но в сельских районах становится фактически непреодолимым барьером. Там, где банкомат один на район, а мобильный интернет слабый, это не мера контроля — это запрет на участие в режиме.

Жёсткий кадровый фильтр

Даже если регион попал, это не открытый вход. АУСН — режим с рядом «чёрных списков»:

— доход до 60 млн рублей;

— не более пяти сотрудников;

— счёт — только в банке из реестра;

— никакой наличности;

— учредители — без юрлиц (более 25% — табу);

— нерезиденты в штате запрещены;

— ряд профессий — вне режима: нотариусы, адвокаты, производители алкоголя, айтишники на льготах.

АУСН — режим для микробизнеса в чистом виде.

Уход в тень: неизбежная реакция

Планировалось усиление контроля и рост сборов. Но логика процессов может привести к обратному: дробление бизнеса, переход на самозанятых, схемы с наличностью, криптой, альтернативными расчётами.

АУСН — не гавань. Это структура с прозрачными стенами. Каждая цифра, каждый платеж проходит под взглядом ФНС. Нарушил — вылетел.

И реформа, задуманная как дисциплинирующая, может обернуться массовым выходом малого бизнеса из правового поля.

Итог

АУСН — одновременно и шанс, и инструмент давления. Выгода есть — но только для тех, кто готов работать в максимально узком коридоре ограничений.

Для остальных 2026 год станет испытанием на выживание: или подстроиться под новые правила, или уйти, или искать собственный выход из ловушки.