Как ФНС вычисляет занижение выручки. Кейс
Купили товар официально. Продали за наличные, не показав в налоговом учете. Затем подали декларацию по НДС с заявлением на возмещение из бюджета. В таких историях бюджет без боя не сдается.
Если нет доказательств, что приобретенный в большом объеме товар действительно хранится, налоговая делает простой вывод: товар реализован, выручка скрыта, НДС подлежит доначислению. И суды этот подход поддерживают.
Как началась проверка
Организация подала декларации по НДС за два квартала с заявлением на возмещение налога. В ходе камеральных проверок инспекция выявила признаки занижения выручки.
Ключевую роль сыграли данные ФГИС «Меркурий», а также базы данных, изъятые оперативными сотрудниками. Эти источники позволили восстановить реальную картину движения товара.
Что установили налоговики
В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что компания закупила крупную партию молочной продукции. При этом реализация в налоговом учете отражена не была.
Позиция налогоплательщика сводилась к одному аргументу: продукция находится на складе и еще не реализована.
Инспекция решила проверить это на месте.
Проверка склада
При выезде на склад товар обнаружен не был. С учетом ограниченных сроков хранения молочной продукции отсутствие товара стало критическим фактором.
Вывод инспекции оказался прямолинейным: продукция реализована в обход кассы, без отражения в учете. По этой причине доначислен НДС почти на 8 млн рублей.
Чего не хватило налогоплательщику
Организация не представила доказательств:
наличия товара;
места его хранения;
факта сохранности продукции с ограниченным сроком годности.
Речь шла о товаре стоимостью 42 млн рублей. Ни на стадии проверки, ни в ходе судебного разбирательства подтверждающие документы представлены не были.
Позиция суда
Суд подтвердил выводы налогового органа. Реализация молочной продукции в адрес неустановленных лиц без оформления документов признана доказанной.
Аргументы налогоплательщика отклонены.
Итог дела
Три судебных инстанции.
Три отказа налогоплательщику.
Почти 8 млн рублей подлежат уплате в бюджет.
История закончилась ровно так, как обычно заканчиваются попытки совместить возмещение НДС и неучтенную выручку.
