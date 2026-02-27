Как ФНС вычисляет занижение выручки. Кейс

Разбираем, где бизнес теряет деньги, и показываем рабочие решения по снижению налоговой нагрузки. Здесь закрытая информация: критерии блокировок, кейсы проверок, инструкции ФНС и судебные нюансы. Переходите в "Коммерческую тайну" - канал для собственников и финансовых руководителей: ⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Купили товар официально. Продали за наличные, не показав в налоговом учете. Затем подали декларацию по НДС с заявлением на возмещение из бюджета. В таких историях бюджет без боя не сдается.

Если нет доказательств, что приобретенный в большом объеме товар действительно хранится, налоговая делает простой вывод: товар реализован, выручка скрыта, НДС подлежит доначислению. И суды этот подход поддерживают.

Как началась проверка

Организация подала декларации по НДС за два квартала с заявлением на возмещение налога. В ходе камеральных проверок инспекция выявила признаки занижения выручки.

Ключевую роль сыграли данные ФГИС «Меркурий», а также базы данных, изъятые оперативными сотрудниками. Эти источники позволили восстановить реальную картину движения товара.

Что установили налоговики

В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что компания закупила крупную партию молочной продукции. При этом реализация в налоговом учете отражена не была.

Позиция налогоплательщика сводилась к одному аргументу: продукция находится на складе и еще не реализована.

Инспекция решила проверить это на месте.

Проверка склада

При выезде на склад товар обнаружен не был. С учетом ограниченных сроков хранения молочной продукции отсутствие товара стало критическим фактором.

Вывод инспекции оказался прямолинейным: продукция реализована в обход кассы, без отражения в учете. По этой причине доначислен НДС почти на 8 млн рублей.

Чего не хватило налогоплательщику

Организация не представила доказательств:

наличия товара;

места его хранения;

факта сохранности продукции с ограниченным сроком годности.

Речь шла о товаре стоимостью 42 млн рублей. Ни на стадии проверки, ни в ходе судебного разбирательства подтверждающие документы представлены не были.

Позиция суда

Суд подтвердил выводы налогового органа. Реализация молочной продукции в адрес неустановленных лиц без оформления документов признана доказанной.

Аргументы налогоплательщика отклонены.

Итог дела

Три судебных инстанции.

Три отказа налогоплательщику.

Почти 8 млн рублей подлежат уплате в бюджет.

История закончилась ровно так, как обычно заканчиваются попытки совместить возмещение НДС и неучтенную выручку.