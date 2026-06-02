Заявление на открытие казначейского счета: образец 2026, разбор полей и топ-10 ошибок при подаче в УФК
Разбираем, где взять актуальный бланк, как заполнить каждое поле и на чём спотыкаются чаще всего.
Где взять актуальный бланк
Форма 0531752 «Заявление на открытие лицевого счёта» утверждена Приказом Казначейства России от 17.10.2016 № 21н (с изменениями, последняя редакция — конца 2025 года). Брать бланк только из официальных источников:
- сайт Федерального казначейства roskazna.gov.ru (раздел «Документы → Открытие и ведение лицевых счетов»);
- сайт регионального УФК (`<регион>.roskazna.gov.ru`, раздел «Казначейское сопровождение»);
- непосредственно в ГИИС «Электронный бюджет» — система формирует заявление при подаче и часть реквизитов подставляет сама.
Приказ № 21н периодически обновляется, состав полей может меняться. Подача на старом бланке — частая причина возврата. Скачали со стороннего агрегатора — сверьте код формы (0531752) и реквизиты приказа с roskazna.gov.ru.
Обязательные поля — что и как заполнить
Поле
Что вписать
Где взять
Типовая ошибка
Наименование ТОФК (кому)
Орган казначейства по месту открытия
Контракт, сайт УФК
Не тот ТОФК
Полное наименование
Точно по уставу
ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Устав, выписка
Сокращение вместо полного
ИНН
ИНН организации/ИП
Свидетельство ИНН
Опечатка в цифре
КПП
По месту учёта (у ИП — нет)
Свидетельство
ИП вписывает несуществующий КПП
ОГРН/ОГРНИП
Осн. рег. номер
Лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Путают с ИНН
Юридический адрес
По ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Выписка
Фактический вместо юридического
Документ-основание
Номер и дата госконтракта
Контракт
Неверный номер/дата
ИГК / код цели
Идентификатор из контракта
Контракт, ЕИС
Старый ИГК из прошлого контракта
Сумма контракта
Цена контракта
Контракт
Путаница с НДС и без
ФИО руководителя
Лицо с правом подписи
Приказ/решение
Подписывает неуполномоченный
Подпись и ЭЦП
КЭП руководителя/ИП
Сертификат КЭП
Истёкший сертификат
Для ИП: поле КПП не заполняется, вместо устава — выписка ЕГРИП, наименование — «Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество».
Топ-10 ошибок (на которых возвращают заявление)
1. Наименование не по уставу → возврат. Копировать из свежей выписки посимвольно.
2. Опечатка в ИНН или ОГРН. Сверять реквизиты посимвольно.
3. ИП заполнил поле КПП. У ИП КПП нет — оставить пустым.
4. Неверный или старый ИГК. Брать из текущего контракта, не из прошлой платёжки.
5. Нечитаемые скан-копии. Пересканировать, проверить читаемость.
6. Карточка подписей без заверения. Заверить нотариально или в УФК заранее.
7. Истёкшая ЭЦП. Контролировать срок действия сертификата.
8. Не приложен документ-основание. Приложить копию госконтракта.
9. Ошибка в сумме контракта. Копировать сумму из контракта.
10. Подпись неуполномоченного лица. Подписывать руководителем или по доверенности.
Три привычки закрывают почти все возвраты: копировать реквизиты из официальных документов (а не по памяти); заверять карточку подписей и проверять срок ЭЦП заранее; прогонять пакет через предварительную проверку УФК до официальной подачи.
Автор: Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
