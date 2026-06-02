Стелла Иванова
Госзакупки

Заявление на открытие казначейского счета: образец 2026, разбор полей и топ-10 ошибок при подаче в УФК

Заявление на открытие казначейского счета подается после подписания госконтракта с условием о казначейском сопровождении. Форма единая для всей страны, но именно на ней подрядчики чаще всего получают возврат из УФК.
Как заполнить заявление на открытие казначейского счета

Разбираем, где взять актуальный бланк, как заполнить каждое поле и на чём спотыкаются чаще всего.

Где взять актуальный бланк

Форма 0531752 «Заявление на открытие лицевого счёта» утверждена Приказом Казначейства России от 17.10.2016 № 21н (с изменениями, последняя редакция — конца 2025 года). Брать бланк только из официальных источников:

- сайт Федерального казначейства roskazna.gov.ru (раздел «Документы → Открытие и ведение лицевых счетов»);

- сайт регионального УФК (`<регион>.roskazna.gov.ru`, раздел «Казначейское сопровождение»);

- непосредственно в ГИИС «Электронный бюджет» — система формирует заявление при подаче и часть реквизитов подставляет сама.

Приказ № 21н периодически обновляется, состав полей может меняться. Подача на старом бланке — частая причина возврата. Скачали со стороннего агрегатора — сверьте код формы (0531752) и реквизиты приказа с roskazna.gov.ru.

Обязательные поля — что и как заполнить

Поле

Что вписать

Где взять

Типовая ошибка

Наименование ТОФК (кому)

Орган казначейства по месту открытия

Контракт, сайт УФК

Не тот ТОФК

Полное наименование

Точно по уставу

ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Устав, выписка

Сокращение вместо полного

ИНН

ИНН организации/ИП

Свидетельство ИНН

Опечатка в цифре

КПП

По месту учёта (у ИП — нет)

Свидетельство

ИП вписывает несуществующий КПП

ОГРН/ОГРНИП

Осн. рег. номер

Лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Путают с ИНН

Юридический адрес

По ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Выписка

Фактический вместо юридического

Документ-основание

Номер и дата госконтракта

Контракт

Неверный номер/дата

ИГК / код цели

Идентификатор из контракта

Контракт, ЕИС

Старый ИГК из прошлого контракта

Сумма контракта

Цена контракта

Контракт

Путаница с НДС и без

ФИО руководителя

Лицо с правом подписи

Приказ/решение

Подписывает неуполномоченный

Подпись и ЭЦП

КЭП руководителя/ИП

Сертификат КЭП

Истёкший сертификат

Для ИП: поле КПП не заполняется, вместо устава — выписка ЕГРИП, наименование — «Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество».

Топ-10 ошибок (на которых возвращают заявление)

1. Наименование не по уставу → возврат. Копировать из свежей выписки посимвольно.

2. Опечатка в ИНН или ОГРН. Сверять реквизиты посимвольно.

3. ИП заполнил поле КПП. У ИП КПП нет — оставить пустым.

4. Неверный или старый ИГК. Брать из текущего контракта, не из прошлой платёжки.

5. Нечитаемые скан-копии. Пересканировать, проверить читаемость.

6. Карточка подписей без заверения. Заверить нотариально или в УФК заранее.

7. Истёкшая ЭЦП. Контролировать срок действия сертификата.

8. Не приложен документ-основание. Приложить копию госконтракта.

9. Ошибка в сумме контракта. Копировать сумму из контракта.

10. Подпись неуполномоченного лица. Подписывать руководителем или по доверенности.

Три привычки закрывают почти все возвраты: копировать реквизиты из официальных документов (а не по памяти); заверять карточку подписей и проверять срок ЭЦП заранее; прогонять пакет через предварительную проверку УФК до официальной подачи.

В полной статье — образец-схема бланка с подсказкой к каждому полю, пошаговая подача через ГИИС «Электронный бюджет», что делать при отказе, и чек-лист на 20 пунктов (реквизиты → документы → подпись и подача), который можно сохранить и пройти перед подачей:

Автор: Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.

