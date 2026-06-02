Заявление на открытие казначейского счета: образец 2026, разбор полей и топ-10 ошибок при подаче в УФК

Заявление на открытие казначейского счета подается после подписания госконтракта с условием о казначейском сопровождении. Форма единая для всей страны, но именно на ней подрядчики чаще всего получают возврат из УФК.

Разбираем, где взять актуальный бланк, как заполнить каждое поле и на чём спотыкаются чаще всего.

Где взять актуальный бланк

Форма 0531752 «Заявление на открытие лицевого счёта» утверждена Приказом Казначейства России от 17.10.2016 № 21н (с изменениями, последняя редакция — конца 2025 года). Брать бланк только из официальных источников:

- сайт Федерального казначейства roskazna.gov.ru (раздел «Документы → Открытие и ведение лицевых счетов»);

- сайт регионального УФК (`<регион>.roskazna.gov.ru`, раздел «Казначейское сопровождение»);

- непосредственно в ГИИС «Электронный бюджет» — система формирует заявление при подаче и часть реквизитов подставляет сама.

Приказ № 21н периодически обновляется, состав полей может меняться. Подача на старом бланке — частая причина возврата. Скачали со стороннего агрегатора — сверьте код формы (0531752) и реквизиты приказа с roskazna.gov.ru.

Обязательные поля — что и как заполнить

Поле Что вписать Где взять Типовая ошибка Наименование ТОФК (кому) Орган казначейства по месту открытия Контракт, сайт УФК Не тот ТОФК Полное наименование Точно по уставу ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Устав, выписка Сокращение вместо полного ИНН ИНН организации/ИП Свидетельство ИНН Опечатка в цифре КПП По месту учёта (у ИП — нет) Свидетельство ИП вписывает несуществующий КПП ОГРН/ОГРНИП Осн. рег. номер Лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП Путают с ИНН Юридический адрес По ЕГРЮЛ/ЕГРИП Выписка Фактический вместо юридического Документ-основание Номер и дата госконтракта Контракт Неверный номер/дата ИГК / код цели Идентификатор из контракта Контракт, ЕИС Старый ИГК из прошлого контракта Сумма контракта Цена контракта Контракт Путаница с НДС и без ФИО руководителя Лицо с правом подписи Приказ/решение Подписывает неуполномоченный Подпись и ЭЦП КЭП руководителя/ИП Сертификат КЭП Истёкший сертификат

Для ИП: поле КПП не заполняется, вместо устава — выписка ЕГРИП, наименование — «Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество».

Топ-10 ошибок (на которых возвращают заявление)

1. Наименование не по уставу → возврат. Копировать из свежей выписки посимвольно.

2. Опечатка в ИНН или ОГРН. Сверять реквизиты посимвольно.

3. ИП заполнил поле КПП. У ИП КПП нет — оставить пустым.

4. Неверный или старый ИГК. Брать из текущего контракта, не из прошлой платёжки.

5. Нечитаемые скан-копии. Пересканировать, проверить читаемость.

6. Карточка подписей без заверения. Заверить нотариально или в УФК заранее.

7. Истёкшая ЭЦП. Контролировать срок действия сертификата.

8. Не приложен документ-основание. Приложить копию госконтракта.

9. Ошибка в сумме контракта. Копировать сумму из контракта.

10. Подпись неуполномоченного лица. Подписывать руководителем или по доверенности.

Три привычки закрывают почти все возвраты: копировать реквизиты из официальных документов (а не по памяти); заверять карточку подписей и проверять срок ЭЦП заранее; прогонять пакет через предварительную проверку УФК до официальной подачи.

В полной статье — образец-схема бланка с подсказкой к каждому полю, пошаговая подача через ГИИС «Электронный бюджет», что делать при отказе, и чек-лист на 20 пунктов (реквизиты → документы → подпись и подача), который можно сохранить и пройти перед подачей.

Автор: Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.