Продали квартиру дешевле, чем купили, а налог — 227 500 рублей: цена одного расчета

Два вычета из статьи 220 НК — это не синонимы

Если минимальный срок владения не прошёл, доход от продажи можно уменьшить одним из двух способов: фиксированным имущественным вычетом в 1 млн рублей либо суммой документально подтверждённых расходов на покупку этой же квартиры. Выбор за налогоплательщиком, и в этом выборе прячутся все деньги.

Возьмём сделку. Квартиру купили два года назад за 3 000 000 рублей, льготы по единственному жилью нет, срок владения не вышел. Продали срочно и дешевле — за 2 750 000.

Расчёт по фиксированному вычету: 2 750 000 минус 1 000 000 равно 1 750 000 рублей базы, НДФЛ по ставке 13% — 227 500 рублей.

Расчёт по расходам: 2 750 000 минус 3 000 000 даёт отрицательную величину, значит база равна нулю, налога нет. Та же сделка, тот же кодекс, разница 227 500 рублей.

Почему тогда первый вариант так живуч? Потому что для второго нужен договор, по которому квартиру когда-то купили, и платёжные документы к нему. Через пять лет и два переезда они находятся не всегда, а без них расходы подтвердить нечем и остаётся только фиксированный миллион.