Продали квартиру дешевле, чем купили, а налог — 227 500 рублей: цена одного расчета

Ситуация, которая приходит к бухгалтеру или консультанту уже постфактум: человек продал квартиру дешевле, чем покупал, никакого дохода в бытовом смысле не получил, а в декларации у него стоит НДФЛ в 227 500 рублей. Закон тут ни при чём. Вся сумма выросла из того, каким из двух способов посчитали налоговую базу.
Два вычета из статьи 220 НК — это не синонимы
Если минимальный срок владения не прошёл, доход от продажи можно уменьшить одним из двух способов: фиксированным имущественным вычетом в 1 млн рублей либо суммой документально подтверждённых расходов на покупку этой же квартиры. Выбор за налогоплательщиком, и в этом выборе прячутся все деньги.
Возьмём сделку. Квартиру купили два года назад за 3 000 000 рублей, льготы по единственному жилью нет, срок владения не вышел. Продали срочно и дешевле — за 2 750 000.
Расчёт по фиксированному вычету: 2 750 000 минус 1 000 000 равно 1 750 000 рублей базы, НДФЛ по ставке 13% — 227 500 рублей.
Расчёт по расходам: 2 750 000 минус 3 000 000 даёт отрицательную величину, значит база равна нулю, налога нет. Та же сделка, тот же кодекс, разница 227 500 рублей.
Почему тогда первый вариант так живуч? Потому что для второго нужен договор, по которому квартиру когда-то купили, и платёжные документы к нему. Через пять лет и два переезда они находятся не всегда, а без них расходы подтвердить нечем и остаётся только фиксированный миллион.
Правило 70% кадастра отменяет оба расчёта
Прежде чем сравнивать способы, нужно проверить цену договора по статье 214.10 НК. Если она ниже 70% кадастровой стоимости объекта на 1 января года продажи, база считается принудительно от этих 70%, и то, что написано в договоре, значения уже не имеет. Норма закрыла старую практику занижения цены: рисовать в договоре меньше фактического расчёта больше не экономит ничего.
Кадастровая стоимость видна в выписке из ЕГРН. Умножить её на 0,7 и сравнить с ценой продажи — это первое действие в расчёте, а не последнее.
Минимальный срок: где чаще всего ошибаются на глаз
По статье 217.1 НК базовый минимальный срок владения — пять лет. Три года положены, если квартира получена по наследству, подарена близким родственником, приватизирована, получена по договору ренты либо является для продавца единственным жильём. Прошёл минимальный срок — дохода к декларированию нет вообще, и саму декларацию подавать не нужно.
Считают срок от даты регистрации права в Росреестре, а не от даты заселения. Для наследства точка отсчёта своя — день смерти наследодателя, а не день выдачи свидетельства или внесения записи.
Отдельная ловушка — единственное жильё. Оно остаётся единственным, даже если новая квартира уже куплена, но не раньше чем за 90 дней до продажи старой. Купили новую за четыре месяца до сделки — статус слетает, и вместо трёх лет считаем пять. При планировании двух сделок подряд этот срок стоит проверять заранее.
Ставка: 13% закончились на 2,4 млн
С 2025 года доход от продажи недвижимости облагается по прогрессивной шкале: 13% с части базы до 2,4 млн рублей и 15% с суммы сверх порога. Порог считается уже после применения вычета, то есть от итоговой базы, а не от цены сделки. База в 3 млн рублей даёт 2,4 млн по 13% плюс 600 тысяч по 15%, итого 402 000 рублей.
Для нерезидентов ставка 30% со всей суммы дохода, без права на вычеты. Резидентство определяется фактическим нахождением в России 183 дня и более за 12 месяцев подряд, гражданство на это не влияет.
Нулевая ставка для семей с детьми и её дедлайн
Семья с двумя и более детьми (включая студентов очной формы до 24 лет) освобождается от налога независимо от срока владения, если сразу покупает жильё большей площади или дороже проданного. Условия работают только вместе: кадастровая стоимость проданного объекта не выше 50 млн рублей, а право собственности на новое жильё оформлено не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи. Чаще всего льготу теряют именно на этой дате: продали в одном году, покупку отложили до мая следующего — и освобождение сгорело.
Сроки и цена просрочки
Если минимальный срок не прошёл, декларация 3-НДФЛ подаётся до 30 апреля года, следующего за годом продажи, налог уплачивается до 15 июля. За непредставление декларации в срок — 5% от суммы налога за каждый месяц, но не более 30%. За неуплату самого налога — 20% от долга, а при доказанном умысле 40%, плюс пени за каждый день сверх обоих штрафов.
Что из этого следует
Расчёт налога с продажи квартиры начинается не с калькулятора, а с двух документов: выписки из ЕГРН с кадастровой стоимостью и договора, по которому объект когда-то приобретали. Первый показывает, есть ли вообще пространство для расчёта, второй решает, будет база нулевой или полуторамиллионной. Если клиент собирается продавать, самое полезное, что можно ему сказать заранее, — найти и сохранить договор покупки: постфактум эта бумага стоит ровно столько, сколько составляет разница между двумя способами вычета.
Начать дискуссию