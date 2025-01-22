Проверки в 2025 году: что важно знать кадровому специалисту?

Делимся коротко и по сути проблемы.
Мораторий на проверки трудовой инспекцией продлен до 2030 года. Но есть исключения, стоит проверить себя.
Какие же исключения?
☑ Плановые проверки проводятся только для компаний и ИП из категорий чрезвычайно высокого и высокого риска и для тех, кто работает с опасными производственными объектами и гидротехническими сооружениями 2-го класса (п. 11.3 Постановления Правительства № 336).
☑ Внеплановые проверки возможны при жалобах работников (от 10 человек или 10% от численности) или в случаях, угрожающих жизни и здоровью граждан.
Возможные штрафы за нарушения для юр.лиц:
🔺На 50–100 тыс. рублей - за отказ заключить трудовой договор с работником или его ненадлежащее оформление (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).
🔺На 30–50 тыс. рублей - за отсутствие графиков отпусков или расчётных листков (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).
🔺 До 200 тыс. рублей - за необоснованный отказ в приёме на работу или увольнение предпенсионера (ст. 144.1 УК РФ).
Как подготовиться к проверке?
1) Убедитесь, что документы отдела кадров в порядке: трудовые договоры, график отпусков, табели учета рабочего времени и расчётные листки.
2) Узнайте, ожидаются ли проверки в 2025 году на сайте ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru/portal. Искать можно по ИНН или другим параметрам.
3) Проведите самоаудит с помощью чек-листа инспекции труда на сайте онлайнинспекция.рф
И можно сказать, рекомендация, чтобы упростить подготовку к проверкам, автоматизируйте процессы кадрового учета. Перевод документооборота в цифру - необходимый шаг и уже скорее в современном мире запоздалый, нас уже догоняет революция с ИИ, что уже говорить про ЭДО. Но чтобы держать документы в полном соответствии с нормативами стоит цифровизировать свои процессы.
Больше материала по “злободневным” и не очень темам, мы выпускаем в канале Телеграм.
Начать дискуссию