Проверки в 2025 году: что важно знать кадровому специалисту?

1) Убедитесь, что документы отдела кадров в порядке: трудовые договоры, график отпусков, табели учета рабочего времени и расчётные листки.

2) Узнайте, ожидаются ли проверки в 2025 году на сайте ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru/portal. Искать можно по ИНН или другим параметрам.

3) Проведите самоаудит с помощью чек-листа инспекции труда на сайте онлайнинспекция.рф

И можно сказать, рекомендация, чтобы упростить подготовку к проверкам, автоматизируйте процессы кадрового учета. Перевод документооборота в цифру - необходимый шаг и уже скорее в современном мире запоздалый, нас уже догоняет революция с ИИ, что уже говорить про ЭДО. Но чтобы держать документы в полном соответствии с нормативами стоит цифровизировать свои процессы.

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