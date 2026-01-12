ТОП-5 постов: тонкости интеллектуальных прав на программу для ЭВМ

Потихоньку вкатываемся в новый год. Выбрал пять постов, которые за последние полгода имеют больше всего показов и реакций: полезно познакомиться или вспомнить.

1. Программы и базы данных для собственных нужд: дополнение реестра отечественного ПО

Успеваем – с 1 марта 2026 г. в Реестр отечественного программного обеспечения встраивается блок с перечнем российского ПО, разработанного компаниями для собственных нужд.

2. Как не стоит передавать права на программу для ЭВМ: нетипичная деталь

Почти детективная история – разработчик создал компьютерную программу и передал интеллектуальные права на нее, после чего не смог защитить программу от копирования.

3. Реестр программ для ЭВМ: выгоднее Роспатент или Минцифры?

Готовимся заранее – вы обязательно столкнетесь с выбором реестра, если создаете или используете компьютерные программы.

4. Доверенные программы для ЭВМ и базы данных: дополнение реестра отечественного ПО

На заметку – с 1 марта 2026 г. в Реестр отечественного программного обеспечения встраивается блок с перечнем доверенного российского ПО, владельцам такого ПО будет проще получать доступ к госфинансам.

5. Программа для ЭВМ на чужом терминале: два пути борьбы с нарушителем

Выбираем – два способа защиты, если увидели на чужом терминале свою программу для ЭВМ.

Следующая подборка – по товарному знаку.