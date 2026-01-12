ТОП-5 постов: тонкости интеллектуальных прав на программу для ЭВМ
1. Программы и базы данных для собственных нужд: дополнение реестра отечественного ПО
Успеваем – с 1 марта 2026 г. в Реестр отечественного программного обеспечения встраивается блок с перечнем российского ПО, разработанного компаниями для собственных нужд.
2. Как не стоит передавать права на программу для ЭВМ: нетипичная деталь
Почти детективная история – разработчик создал компьютерную программу и передал интеллектуальные права на нее, после чего не смог защитить программу от копирования.
3. Реестр программ для ЭВМ: выгоднее Роспатент или Минцифры?
Готовимся заранее – вы обязательно столкнетесь с выбором реестра, если создаете или используете компьютерные программы.
4. Доверенные программы для ЭВМ и базы данных: дополнение реестра отечественного ПО
На заметку – с 1 марта 2026 г. в Реестр отечественного программного обеспечения встраивается блок с перечнем доверенного российского ПО, владельцам такого ПО будет проще получать доступ к госфинансам.
5. Программа для ЭВМ на чужом терминале: два пути борьбы с нарушителем
Выбираем – два способа защиты, если увидели на чужом терминале свою программу для ЭВМ.
Следующая подборка – по товарному знаку.
