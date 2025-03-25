Аутстаффинг (привлечение сотрудников). Разбираем тонкости данного вопроса

Аутстаффингом называют привлечение заказчиком работников, которые оформлены у другого лица - исполнителя. Такие работники трудятся на территории и под контролем заказчика, но не заключают с ним трудовой или гражданско-правовой договор. Зарплату, отпускные и прочие выплаты им осуществляет исполнитель (их работодатель).

Заказчик и исполнитель составляют договор о предоставлении персонала (договор аутстаффинга), в котором определяют, в частности, условия и срок работы персонала. Предмет такого договора - услуги по предоставлению персонала.

Если принимающей стороне нужен не персонал, который перейдет под его контроль, а конкретная услуга (например, IT-обслуживание), то это уже не аутстаффинг. В этом случае можно заключить договор аутсорсинга. Это основная, но не единственная разница между аутстаффингом и аутсорсингом.

Предоставить персонал можно только в предусмотренном законом порядке, поскольку заемный труд запрещен (ч. 1 ст. 56.1 ТК РФ).

Для этого лицо, которое предоставляет персонал (исполнитель), должно заключить договор с заказчиком, а с направляемыми работниками - дополнительные соглашения к трудовым договорам.

Частные агентства занятости по общему правилу могут предоставлять работников любым юридическим лицам или ИП, но только в определенных случаях. Например, для замены сотрудницы, которая ушла в декрет.

Аутстаффинг, то есть заемный труд, - привлечение чужих работников для выполнения обязанностей на рабочих местах и под контролем вашей компании. Это запрещено. Исключение - предоставление труда работников частным агентством занятости (ст. ст. 56.1, 341.1 ТК РФ).

Другие организации могут предоставлять персонал только некоторым лицам, например, дочерним обществам.

В некоторых случаях заказчик, который решил привлечь сотрудников, обязан учесть мнение профсоюза.