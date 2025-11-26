Порядок использования работником обеденного перерыва

Государственная инспекция труда в Томской области разъяснила, что если ваш рабочий день (смена) длится дольше 4 часов – полностью отказаться от перерыва нельзя. Если рабочий день составляет 4 часа или меньше – предоставление или отсутствие перерыва определяется правилами внутреннего трудового распорядка предприятия либо организации.

Кроме того, в течение рабочего дня сотруднику предоставляется перерыв для отдыха и питания – не менее 30 минут и не более 2 часов. В рабочее время он не включается.

Точное время перерыва и его продолжительность устанавливаются правилами внутреннего распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

Например, можно сократить перерыв до 30 минут и уходить с работы пораньше. Для этого нужно подписать письменное соглашение к трудовому договору.