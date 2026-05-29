Можно ли уволить сотрудника в отпуске за свой счет?

Увольнение в период отпуска без сохранения заработной платы допускается только в строго определённых ситуациях — согласно трудовому законодательству РФ.

К ним относятся:

1. Инициатива самого работника: сотрудник самостоятельно подаёт заявление об увольнении.

2. Взаимное соглашение сторон: работник и работодатель приходят к договорённости о расторжении трудового договора.

3. Ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

Во всех остальных случаях работодатель не имеет права по собственной инициативе увольнять сотрудника, который находится в отпуске — в том числе в отпуске без сохранения заработной платы.

Такое ограничение защищает трудовые права работников и закреплено в положениях Трудового кодекса РФ