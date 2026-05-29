Можно ли уволить сотрудника в отпуске за свой счет?

Разъясняет Государственная инспекция труда в Томской области.

Увольнение в период отпуска без сохранения заработной платы допускается только в строго определённых ситуациях — согласно трудовому законодательству РФ.
К ним относятся:
1. Инициатива самого работника: сотрудник самостоятельно подаёт заявление об увольнении.
2. Взаимное соглашение сторон: работник и работодатель приходят к договорённости о расторжении трудового договора.
3. Ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.
Во всех остальных случаях работодатель не имеет права по собственной инициативе увольнять сотрудника, который находится в отпуске — в том числе в отпуске без сохранения заработной платы.
Такое ограничение защищает трудовые права работников и закреплено в положениях Трудового кодекса РФ

