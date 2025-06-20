Налог, о котором можно говорить бесконечно. НДС: кто обходит стороной, а кто может воспользоваться вычетами.

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Освобождение от исполнения обязанностей плательщиков НДС (ст. 145 НК РФ):

Организации и предприниматели, у которых за 3 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 миллиона рублей могут подать уведомление и получить освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС на год.

Организации и предприниматели, применяющие единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), у которых за предшествующий год сумма дохода от реализации товаров (работ, услуг) не превысила 60 миллионов рублей, могут подать уведомление и получить освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Организации и предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), у которых за год сумма доходов за предшествующий год не превысила 60 миллионов рублей, автоматически освобождаются от исполнения обязанностей плательщика НДС без представления уведомления.

Не признаются налогоплательщиками НДС организации и индивидуальные предприниматели:

применяющие патентную систему налогообложения;

освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ;

участники проекта «Сколково» ( ст. 145.1 НК РФ).

Исключение! Перечисленные лица обязаны уплатить НДС, если выставят покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС, без права на вычет «входного» НДС.

Вычеты:

Вычетам подлежат суммы НДС, которые:

предъявлены поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при приобретении товаров (работ, услуг);

уплачены при ввозе товаров на территорию РФ в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления вне таможенной территории;

уплачены при ввозе на территорию РФ товаров, с территории государств - членов Таможенного союза (п. 2 ст. 171 НК РФ);

предъявлены налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), местом реализации которых территория РФ не признается, за исключением операций, освобождаемых от налогообложения НДС в соответствии со статьей 149 НК РФ;

предъявлены налогоплательщику при приобретении рекламных и маркетинговых услуг в целях передачи прав, указанных в подпункте 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ, местом реализации которых территория Российской Федерации не признается (с 01.01.2021).

Принять к вычету "входной" НДС можно только после того, когда товары (работы, услуги) приняты к учету и имеются соответствующие первичные документы и счет-фактура.

Для применения вычетов необходимо иметь:

счета-фактуры;

первичные документы, подтверждающие принятие товаров (работ услуг) к учету.

В отдельных случаях вместо счетов-фактур применяются другие документы, подтверждающие уплату налога.

НДС остаётся одним из самых сложных и детализированных налогов — с множеством исключений, нюансов и рисков. Освобождение от обязанностей, правильное применение вычетов, корректное оформление документов — всё это напрямую влияет на безопасность бизнеса. Даже небольшая ошибка в учёте или выставлении счёта-фактуры может повлечь отказ в вычете и доначисления.

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