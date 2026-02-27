Подводные камни АУСН глазами бухгалтера-практика

Как может получиться, что вы заплатите совсем не ту сумму налогов, на которую рассчитывали при переходе на АУСН

Как я уже говорила в статье «А вам точно нужна АУСН?», для применения этого режима должно быть четкое осознание того, какую выгоду вы получите, а не просто желание «убежать от НДС или страховых взносов».

Сегодня поделюсь с вами, в чем я вижу опасность для бизнеса на АУСН, как опытный главный бухгалтер. В статье не будем перечислять все критерии, которым нужно соответствовать для применения АУСН, эта информация содержится в п.2 ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ (далее для краткости 17-ФЗ). Также не будем говорить об очевидных недостатках, существующих сейчас, таких, как неверный расчет налога из-за задваивания дохода или некорректного обмена между банком и ФНС, - это проблемы переходного периода из-за вала налогоплательщиков, оказавшихся на АУСН, и технические недоделки примерно в течение года исправят. А вот неочевидные проблемы – это тонкости законодательства и налогообложения, которые никуда не денутся, условно разделим их на два типа: первый – «слет» с режима, второй – не та сумма налога, на которую вы рассчитывали.

1. Утрата права применять АУСН задним числом

Допустим, вы проверили себя на соответствие всем критериям для применения АУСН (выручка, расчетный счет в правильном банке, численность не более 5 человек, отсутствие филиалов и т.д.), перешли на режим, работаете. В середине года выясняется, что права применять АУСН у вас нет, по каким причинам это могло случиться:

- после сдачи всех ваших деклараций за 2025 год и их суммирования доход превысил установленный лимит (пп.23 п.2 ст.3 17-ФЗ);

- вы забыли закрыть старый недействующий расчетный счет в неуполномоченном банке (пп.29 п.2 ст.3 17-ФЗ);

- у ИП имеется кредит или электронный кошелек в неуполномоченном банке (пп.29 п.2 ст.3 17-ФЗ);

- вы посчитали среднесписочную численность, а нужно было среднюю, т.е. включая договоры ГПХ (пп.28 п.2 ст.3 17-ФЗ);

- ваш удаленный сотрудник стал нерезидентом и не сообщил вам об этом (пп.27 п.2 ст.3 17-ФЗ);

- вы выдали беспроцентный заем сотруднику и стали налоговым агентом по НДФЛ с материальной выгоды (пп.30 п.2 ст.3 17-ФЗ);

- в 2026 году вам пришли доходы от посреднического договора, расторгнутого в 2025 году (пп.21 п.2 ст.3 17-ФЗ);

- ИП обладает недвижимостью или техникой общей стоимостью более 150 млн. руб., которые, по мнению ФНС, используются в предпринимательской деятельности, соответственно, являются основными средствами. Вопрос пока спорный, ведь в пп.14 п.2 ст.3 17-ФЗ говорится только об организациях, но, если провести аналогию с УСН, там формулировка закона такая же, но лимит ОС распространяется и на ИП (п. 6 Обзора, утв. Президиумом Верховного суда 04.07.2018);

- юридический адрес организации не соответствует месту фактического осуществления деятельности, то есть у вас имеется обособленное подразделение (пп.1 п.2 ст.3 17-ФЗ), с точки зрения закона неважно, оформили вы его официально, или нет, главное – наличие оборудованных стационарных рабочих мест на срок более месяца по адресу, отличному от адреса регистрации (п.2 ст.11 НК РФ). Это касается только организаций, к ИП понятие обособленное подразделение неприменимо. Раньше налоговая особо не интересовалась этим вопросом, т.к. из ответственности были только мизерные штрафы за непредставление в установленный срок сообщения о создании обособленного подразделения (по ст.26 НК РФ), когда же на кону будет стоять пересчет налогов, ситуация изменится, ведь установить фактическое наличие подразделения очень просто: сравнить юр.адрес в ЕГРЮЛ с адресом регистрации ККМ, недвижимости или договора аренды.

- Еще Минфин или ФНС могут выпустить письма, уточняющие критерии для применения режима (к примеру, что принципалы и комитенты (ПВЗ) относятся к посреднической деятельности и не вправе работать на АУСН, пп.21 п.2 ст.3 17-ФЗ).

Если ситуация из этого перечня случилась в каком-то из месяцев текущего года, налогоплательщик имеет право не позднее 15 числа следующего месяца подать уведомление в налоговую об утрате права применения АУСН по п.6 ст.4 17-ФЗ с одновременным заявлением о переходе на УСН.

Но если налогоплательщик сам нарушение не заметил, и налоговая выявила, что требования закона не были соблюдены на 01.01.2026, значит, право применять АУСН у вас отсутствует с начала года (п.6 ст.4 17-ФЗ). Далее ФНС высылает налогоплательщику уведомление об утрате права на применение режима в течение 10 рабочих дней с даты выявления несоответствия требованиям (п.8 ст.4 17-ФЗ), а организация, в свою очередь, в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления вправе подать заявление через ЛКН о переходе на УСН с даты утраты права (п.9 ст.4 17-ФЗ). Если такое заявление не подано, организация оказывается на общем режиме налогообложения (п.6 ст.4 17-ФЗ).

То есть, предприниматель или бухгалтер оказываются накрепко привязаны к личному кабинету, т.к. пропуск такого уведомления от налоговой, и, соответственно, неподача заявления в течение 30 дней, означает слет на общий режим налогообложения и пересчет налогов с начала года, это НДС 22% и налог на прибыль 25%, плюс пени и штраф за неуплату.

Но и при хорошем раскладе, даже если вы успели подать заявление о переходе на УСН, обязанность по уплате налогов и подаче деклараций с даты утраты права по текущий день никто не отменял, и всю сумму доначисленного НДС и страховых взносов (ведь не просто так вы переходили на АУСН) придется «вынуть и положить» в бюджет единовременно, а также досдать декларации. А так как вы утратили право не в текущем месяце, а с начала года, все это будет с опозданием, то есть со штрафами и пенями.

Подытожим: соответствие критериям для применения режима - еще раз со всех сторон пересмотреть и бдить ежемесячно! Сообщения от налоговой проверять регулярно! Еще раз обращаю внимание, что право налогоплательщика подать заявление о переходе на УСН привязано к моменту получения уведомления от налоговой в личном кабинете, а не к моменту утраты права применять АУСН, т.е. в соответствии с законом вроде бы не должно случиться ситуации, когда вы без вашего ведома оказались на общем режиме задним числом (если только сами не пропустили срок подачи заявления). Но! К сожалению, чего только не бывает в нашей судебной системе и толковании законодательства. Вообще, я хочу напомнить, что налоговому органу разрешено на уровне Верховного Суда не соблюдать сроки мероприятий налогового контроля, установленные НК РФ (п.31 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57), то есть ФНС обладает полной свободой в сроках рассылки уведомлений, требований и проведения камеральных проверок. В дальнейшем все будет зависеть от позиции государства и, соответственно, фискальных органов: отнесутся они к новым авто-упрощенцам с поблажкой (как к малому бизнесу), дав возможность избежать НДС и доработать 2026-2027 годы, или, наоборот, обратят на них пристальное внимание с расчетом пополнить бюджет за счет неопытных налогоплательщиков. Ситуация в целом в законодательстве новая, судебная практика и позиция контролирующих органов только будут формироваться.

2. Особенности налогообложения, приводящие к завышению налога на АУСН

Организациям, которые имеют нерегулярную выручку из месяца в месяц, крупные и редкие доходы и расходы, а также осуществляющим возвраты покупателям в крупной сумме, нужно учитывать следующее:

Для организаций с объектом «Доходы – расходы» важно то, что минимальный налог на АУСН 3%, а не 1%, как на обычной (п.3,4 ст.9 17-ФЗ), а налоговый период – месяц, а не год (п.1 ст.10 17-ФЗ), поэтому в тех месяцах, где расходов было много, вы заплатите 3% от выручки, а где мало - 20% от выручки, в то время как на УСН в течение года проще выровнять и доходы, и расходы.

Главные бухгалтеры сейчас мне должны возразить, что убыток и разницу между минимальным налогом и налогом, исчисленным в общем порядке, можно принять в расходы в следующем периоде. И действительно, по закону у налогоплательщика такая возможность имеется (п.4,5 ст.9 17-ФЗ), пересчитаем налог в нашем примере:

Как этот зачет будет реализовываться на практике, это отдельный разговор. На УСН организация сама заявляет о переносе убытка в декларации, но на АУСН отчетность не подается, т.е. налогоплательщик будет писать обращения в ФНС с просьбой о зачете, или зачет будет работать в автоматическом режиме? Если кто-то уже пытался перенести убытки на АУСН, поделитесь опытом, пожалуйста. Я, если честно, думаю, что в ближайшее время ничего налоговая переносить не станет, а отпишется в духе «Техническая возможность отсутствует».

Есть еще одна тонкость, КАК именно делать перенос убытка: применять его полностью и в хронологическом порядке может быть невыгодно, доходы выйдут в ноль, и придется платить минимальный налог с выручки, поэтому грамотный бухгалтер распределит убыток по периодам таким образом, чтобы только приблизиться к уплате минимального налога. Это одна из причин, почему мне не нравится АУСН: почти нет возможности повлиять на сумму налога, ее рассчитывает за тебя ФНС по своим правилам.

Также налоговая напоминает, что если вы сделали возврат покупателю и его сумма превышает доходы текущего месяца, это нулевой доход, а не убыток, и в следующих периодах его учесть нельзя (разъяснения в Телеграм-чате ФНС от 30.12.25). Здесь ничего нового, это правило применяется и на УСН (абз.3 п.1 ст.346.17 НК РФ), но есть разница в налоговом периоде: когда это год (на УСН), любые возвраты потонут в общей массе платежей, когда это месяц (на АУСН), то сумма возврата может оказаться больше текущей выручки. Примеры в цифрах:

Перечисленные моменты могут свести на нет все попытки сэкономить на налогах при АУСН, поэтому данный режим больше подходит для организаций с постоянной равномерной выручкой, и лучше всего на объекте «Доходы».

Если вы решаете, вернуться на УСН или нет, моя статья поможет вам просчитать увеличение налоговой нагрузки от работы с НДС на УСН.