Васильева Яна
Отпуска

Отпуск для предпенсионеров: 35 дней вместо 28? Разбираем новую инициативу и ее подводные камни

Представьте: вы работаете 30 лет на одном заводе, до пенсии осталось 3 года, сил уже меньше, а отпуск все те же 28 дней. Знакомо?

С 11 августа 2025 года у 7 млн россиян появилась надежда на дополнительную неделю отдыха! Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, увеличивающий отпуск предпенсионеров до 35 дней. Но не всё так просто: инициатива вызвала споры среди экспертов, работодателей и даже самих будущих пенсионеров. Разбираемся, кому и когда светит «длинный» отпуск, а кому – нет.

🔍 Что предлагает законопроект: Суть изменений

Авторы инициативы – Сергей Миронов и Дмитрий Гусев – хотят дополнить ст. 115 Трудового кодекса новой частью 4. Вот ключевые пункты:

  • Кому положено: работникам, которым до пенсии (включая досрочную) осталось 5 лет или меньше.

  • Сколько дней: 35 календарных дней вместо стандартных 28 (+7 дней).

  • Финансы: отпуск оплачиваемый, дополнительные расходы лягут на работодателей. Бюджетных трат не требуется.

  • Когда вступит в силу: через 90 дней после принятия.

Таблица: Сравнение текущих и планируемых норм

👴 Кто считается предпенсионером в 2025 году?

Не любой работник «в возрасте» попадет под льготу. Условия строгие:

  • Общее правило: мужчины за 60–65 лет, женщины за 55–60 лет (зависит от года рождения).

  • Досрочники: педагоги, медики, шахтеры и др. – статус присваивается за 5 лет до их спецпенсии.

  • Важно! Льгота не распространяется на уже работающих пенсионеров 3.

💬 «Предпенсионеры – это люди, отдавшие десятилетия труду. Им нужна особая забота» (Сергей Миронов).

⚖️ Почему депутаты настаивают на изменениях?

Аргументы авторов проекта:

  1. Здоровье: с возрастом нагрузка переносится тяжелее, нужен более длительный отдых.

  2. Социальная справедливость: предпенсионеры – «кадровый потенциал», который государство обязано беречь.

  3. Психологический переход: дополнительные дни помогут плавно адаптироваться к новому этапу жизни.

Интересно, что 72% россиян в опросе KP.RU поддержали идею, отметив: «Людям в возрасте отдых нужнее».

⚠️ Спорные моменты: Что беспокоит экспертов?

Несмотря на популизм, инициатива содержит риски:

  • Дискриминация молодежи: 26% опрошенных считают, что равный отпуск – справедливее.

  • Непрозрачность для бизнеса: малый бизнес может скрыто отказывать в трудоустройстве предпенсионерам из-за удлиненного отпуска.

  • Конфликт с отраслевыми нормами: учителя (56 дней отпуска) или госслужащие (30+ дней) могут остаться без доплат.

  • Статус работающих пенсионеров: для них льгота не предусмотрена – это нелогично.

💬 «Законопроект нуждается в конкретизации» (Марина Седова, профессор Финансового университета).

📅 Как оформить дополнительный отпуск, если закон примут?

Шаг 1: Подтвердите статус предпенсионера

  • Получите справку в ПФР или на портале «Госуслуги».

  • Работодатель не вправе требовать документы самостоятельно – только по вашей инициативе.

Шаг 2: Напишите заявление

  • Укажите: «Прошу предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней на основании ст. 115 ТК РФ (в ред. ФЗ №...).

Шаг 3: Следите за расчетами

  • Оплата = средний дневной заработок × 35 дней.

  • Если работодатель сокращает дни – жалуйтесь в ГИТ или суд.

Типичные ошибки работодателей (чего опасаться):

  • Отказ под предлогом «закон еще не принят» (льгота действует с даты вступления ФЗ в силу).

  • Требование «компенсировать» лишние дни за счет отгулов.

🔮 Перспективы принятия: Шансы и сроки

  • Статус: законопроект № 989865-8 внесен, но не рассмотрен.

  • Поддержка: пока только от партии-инициатора. Минтруд и правительство не комментировали.

  • Прогноз:
    «За»: социальный запрос высок, аналогичные льготы уже есть у инвалидов.
    «Против»: бизнес-лобби может заблокировать из-за роста расходов на оплату труда.

  • Сроки: если примут до конца 2025 года, первые 35-дневные отпуска начнутся весной 2026 года.

💎 Заключение: Стоит ли ждать «Длинного» отпуска?

Инициатива – важный шаг к адаптации трудовых норм для стареющего населения. Но в текущем виде она сырая:

  • Нет механизмов защиты от дискриминации при найме.

  • Неясно, как быть с отраслевыми льготами.

  • Работающие пенсионеры остались «за бортом».

Что делать предпенсионерам уже сейчас:

  1. Следите за статусом законопроекта на сайте Госдумы.

  2. Подтвердите статус предпенсионера в ПФР.

  3. Если работодатель нарушает текущие права – обращайтесь в профсоюз или Роструд.

🔥 Помните: даже без новых законов у вас есть право на 28 дней отдыха, диспансеризацию в рабочее время и защиту от увольнения без согласия профсоюза. Используйте это!

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

6 подписчиков47 постов

