Отпуск для предпенсионеров: 35 дней вместо 28? Разбираем новую инициативу и ее подводные камни

С 11 августа 2025 года у 7 млн россиян появилась надежда на дополнительную неделю отдыха! Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, увеличивающий отпуск предпенсионеров до 35 дней. Но не всё так просто: инициатива вызвала споры среди экспертов, работодателей и даже самих будущих пенсионеров. Разбираемся, кому и когда светит «длинный» отпуск, а кому – нет.