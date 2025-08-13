Отпуск для предпенсионеров: 35 дней вместо 28? Разбираем новую инициативу и ее подводные камни

С 11 августа 2025 года у 7 млн россиян появилась надежда на дополнительную неделю отдыха! Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, увеличивающий отпуск предпенсионеров до 35 дней. Но не всё так просто: инициатива вызвала споры среди экспертов, работодателей и даже самих будущих пенсионеров. Разбираемся, кому и когда светит «длинный» отпуск, а кому – нет.
🔍 Что предлагает законопроект: Суть изменений
Авторы инициативы – Сергей Миронов и Дмитрий Гусев – хотят дополнить ст. 115 Трудового кодекса новой частью 4. Вот ключевые пункты:
Кому положено: работникам, которым до пенсии (включая досрочную) осталось 5 лет или меньше.
Сколько дней: 35 календарных дней вместо стандартных 28 (+7 дней).
Финансы: отпуск оплачиваемый, дополнительные расходы лягут на работодателей. Бюджетных трат не требуется.
Когда вступит в силу: через 90 дней после принятия.
Таблица: Сравнение текущих и планируемых норм
👴 Кто считается предпенсионером в 2025 году?
Не любой работник «в возрасте» попадет под льготу. Условия строгие:
Общее правило: мужчины за 60–65 лет, женщины за 55–60 лет (зависит от года рождения).
Досрочники: педагоги, медики, шахтеры и др. – статус присваивается за 5 лет до их спецпенсии.
Важно! Льгота не распространяется на уже работающих пенсионеров 3.
💬 «Предпенсионеры – это люди, отдавшие десятилетия труду. Им нужна особая забота» (Сергей Миронов).
⚖️ Почему депутаты настаивают на изменениях?
Аргументы авторов проекта:
Здоровье: с возрастом нагрузка переносится тяжелее, нужен более длительный отдых.
Социальная справедливость: предпенсионеры – «кадровый потенциал», который государство обязано беречь.
Психологический переход: дополнительные дни помогут плавно адаптироваться к новому этапу жизни.
Интересно, что 72% россиян в опросе KP.RU поддержали идею, отметив: «Людям в возрасте отдых нужнее».
⚠️ Спорные моменты: Что беспокоит экспертов?
Несмотря на популизм, инициатива содержит риски:
Дискриминация молодежи: 26% опрошенных считают, что равный отпуск – справедливее.
Непрозрачность для бизнеса: малый бизнес может скрыто отказывать в трудоустройстве предпенсионерам из-за удлиненного отпуска.
Конфликт с отраслевыми нормами: учителя (56 дней отпуска) или госслужащие (30+ дней) могут остаться без доплат.
Статус работающих пенсионеров: для них льгота не предусмотрена – это нелогично.
💬 «Законопроект нуждается в конкретизации» (Марина Седова, профессор Финансового университета).
📅 Как оформить дополнительный отпуск, если закон примут?
Шаг 1: Подтвердите статус предпенсионера
Получите справку в ПФР или на портале «Госуслуги».
Работодатель не вправе требовать документы самостоятельно – только по вашей инициативе.
Шаг 2: Напишите заявление
Укажите: «Прошу предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней на основании ст. 115 ТК РФ (в ред. ФЗ №...).
Шаг 3: Следите за расчетами
Оплата = средний дневной заработок × 35 дней.
Если работодатель сокращает дни – жалуйтесь в ГИТ или суд.
Типичные ошибки работодателей (чего опасаться):
Отказ под предлогом «закон еще не принят» (льгота действует с даты вступления ФЗ в силу).
Требование «компенсировать» лишние дни за счет отгулов.
🔮 Перспективы принятия: Шансы и сроки
Статус: законопроект № 989865-8 внесен, но не рассмотрен.
Поддержка: пока только от партии-инициатора. Минтруд и правительство не комментировали.
Прогноз:
✅ «За»: социальный запрос высок, аналогичные льготы уже есть у инвалидов.
❌ «Против»: бизнес-лобби может заблокировать из-за роста расходов на оплату труда.
Сроки: если примут до конца 2025 года, первые 35-дневные отпуска начнутся весной 2026 года.
💎 Заключение: Стоит ли ждать «Длинного» отпуска?
Инициатива – важный шаг к адаптации трудовых норм для стареющего населения. Но в текущем виде она сырая:
Нет механизмов защиты от дискриминации при найме.
Неясно, как быть с отраслевыми льготами.
Работающие пенсионеры остались «за бортом».
Что делать предпенсионерам уже сейчас:
Следите за статусом законопроекта на сайте Госдумы.
Подтвердите статус предпенсионера в ПФР.
Если работодатель нарушает текущие права – обращайтесь в профсоюз или Роструд.
🔥 Помните: даже без новых законов у вас есть право на 28 дней отдыха, диспансеризацию в рабочее время и защиту от увольнения без согласия профсоюза. Используйте это!
