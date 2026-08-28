Дожить или дотянуть: хватает ли пенсии на достойную старость

Представьте: вы всю жизнь работали, платили налоги, растили детей, верили, что государство позаботится о вас на заслуженном отдыхе. А теперь смотрите на цифры на банковской карте и пытаетесь понять — это на жизнь или на выживание?

По данным Социального фонда России, на 1 июля 2026 года средняя пенсия неработающих россиян составила 25 834 рубля. Работающие пенсионеры получают ещё меньше — в среднем 23 750 рублей. Страховая пенсия по старости немного выше — она перешагнула отметку в 27 200 рублей. А социальная пенсия, которую получают те, у кого не хватило стажа, и вовсе скромная — 16,5 тысячи рублей.

Казалось бы, 26 тысяч — уже не те жалкие копейки, о которых говорили несколько лет назад. Но давайте посмотрим правде в глаза: достойная старость и прожиточный минимум — это две совершенно разные планки.