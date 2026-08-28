Дожить или дотянуть: хватает ли пенсии на достойную старость

Представьте: вы всю жизнь работали, платили налоги, растили детей, верили, что государство позаботится о вас на заслуженном отдыхе. А теперь смотрите на цифры на банковской карте и пытаетесь понять — это на жизнь или на выживание?
По данным Социального фонда России, на 1 июля 2026 года средняя пенсия неработающих россиян составила 25 834 рубля. Работающие пенсионеры получают ещё меньше — в среднем 23 750 рублей. Страховая пенсия по старости немного выше — она перешагнула отметку в 27 200 рублей. А социальная пенсия, которую получают те, у кого не хватило стажа, и вовсе скромная — 16,5 тысячи рублей.
Казалось бы, 26 тысяч — уже не те жалкие копейки, о которых говорили несколько лет назад. Но давайте посмотрим правде в глаза: достойная старость и прожиточный минимум — это две совершенно разные планки.
26 тысяч против 80 тысяч: пропасть между реальностью и мечтой
Опрос, проведённый Russian Field, показал шокирующий разрыв: россияне оценивают комфортную пенсию почти в 80 тысяч рублей в месяц. То есть средняя пенсия покрывает лишь треть от того, что сами граждане считают достойным уровнем.
Экономисты подтверждают эту интуитивную оценку. По прогнозам, соотношение средней пенсии к зарплате россиян в 2026 году останется на уровне 35–40%. Международная организация труда рекомендует считать пенсию удовлетворительной, если она составляет не менее 40% от прежнего заработка. Россия с трудом дотягивает до нижней планки этой рекомендации, а для многих категорий пенсионеров и вовсе не дотягивает.
Для сравнения: средняя зарплата в России в апреле 2026 года достигла 109 052 рублей. Пенсия в 26 тысяч — это всего 24% от средней зарплаты. И это при том, что за десять лет зарплаты выросли почти втрое, а пенсии — нет.
Прожиточный минимум: формальная планка выживания
В 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров в среднем по России установлен на уровне 16 288 рублей. На первый взгляд, средняя пенсия в 26 тысяч рублей превышает этот порог почти на 10 тысяч. Но дьявол — в деталях.
Во-первых, прожиточный минимум — это не «достойная жизнь», а биологическое выживание. В него заложен минимальный набор продуктов и товаров первой необходимости, без учёта лекарств, лечения, ремонта, помощи внукам или хотя бы похода в кино.
Во-вторых, региональный разрыв колоссальный. Если в Чукотском автономном округе прожиточный минимум пенсионера достигает 42 511 рублей, а средняя пенсия там — 43 965 рублей, то картина совсем иная. Но в большинстве регионов ситуация гораздо скромнее. В Липецкой и Тамбовской областях прожиточный минимум пенсионера — всего 13 518 рублей, а в Дагестане средняя пенсия — самая низкая в стране, 19 256 рублей.
То есть формально пенсия выше прожиточного минимума, но на практике разница между «дожить» и «жить» остаётся огромной.
Индексация: догоняет ли пенсия инфляцию?
С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексировали на 7,6%. Индексация впервые за долгое время коснулась как неработающих, так и работающих пенсионеров. Повышение объединило в себе два фактора: рост, равный фактической инфляции, и дополнительную индексацию, основанную на прогнозируемом увеличении заработных плат.
С 1 апреля 2026 года социальные пенсии были увеличены ещё на 6,8%. Социальная пенсия по старости выросла с 8 824 до 9 424 рублей.
Казалось бы, неплохо. Но инфляция не дремлет. По данным Минэкономразвития, в 2025 году инфляция на конец года составила 5,6%, а прогноз на 2026 год — 5,2%. При этом Центробанк оценивал годовую инфляцию на 16 марта 2026 года в 5,9%.
Получается, что индексация в 7,6% едва перекрывает инфляцию, а для некоторых категорий пенсионеров — и вовсе не перекрывает. Реальный рост покупательной способности минимален. А если учесть, что инфляция всегда сильнее бьёт по пенсионерам (лекарства дорожают быстрее, чем условная «потребительская корзина»), то картина становится ещё менее радужной.
Кто и как живёт на пенсию: региональный срез
Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно посмотреть на разброс пенсий по регионам. В шести российских регионах средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей. Но это скорее исключение, чем правило.
Источник: Социальный фонд России, Росстат, данные на июль 2026 года.
Как видно из таблицы, даже в среднем по стране пенсия превышает прожиточный минимум на 58%. Но это средняя температура по больнице. В Москве, где прожиточный минимум ниже чукотского (17 897 рублей), а пенсии выше, пенсионеры чувствуют себя относительно неплохо. А вот в регионах с низкими пенсиями и высокими ценами разница между пенсией и прожиточным минимумом может оказаться мизерной.
Бедность среди пенсионеров: цифры, которые пугают
По итогам 2025 года за чертой бедности в России проживали 9,7 миллиона человек, что составляет 6,7% населения страны. И значительная доля этого числа — пенсионеры.
Граница бедности для пенсионеров в разных регионах колеблется от 13 333 до 13 947 рублей. Это даже ниже официального прожиточного минимума. То есть те, кто получает минимальную пенсию, автоматически попадают в категорию бедных.
При этом средний размер назначенных пенсий в 2025 году составлял 23 534 рубля, что на 11,6% выше, чем в 2024 году. Но даже с учётом этого роста миллионы пенсионеров продолжают жить за гранью бедности. Особенно тяжело приходится тем, кто получает социальную пенсию — 9 424 рубля после апрельской индексации. Этой суммы едва хватает на базовые продукты, не говоря уже о лекарствах и коммунальных услугах.
Что говорят эксперты: прогнозы и риски
Экономический аналитик Денис Миролюбов считает, что средняя пенсия в России может вырасти до 100 тысяч рублей в ближайшие 20 лет. Но даже если этот прогноз сбудется, инфляция и рост цен «съедят» значительную часть этого роста.
Социолог и экономист Дмитрий Алексеев прогнозирует, что соотношение пенсии к зарплате останется на уровне 35–40% в 2026 году. Это означает, что разрыв между доходами работающих и пенсионеров будет сохраняться, а возможно, и увеличиваться.
При этом эксперты профсоюзов бьют тревогу: «Пенсионеры не должны платить ценой достойной старости за экономический рост и стабильность бюджета». Они напоминают, что в 2027–2028 годах предусмотрено по две индексации ежегодно — на 4% в феврале и на 3,4–3,8% в апреле. Но даже эти цифры вызывают сомнения: хватит ли их, чтобы реально повысить уровень жизни пенсионеров?
Что может сделать сам пенсионер?
Конечно, надеяться только на государство — не лучшая стратегия. Эксперты советуют:
1. Проверять пенсионные накопления. Не все изменения происходят автоматически. При документальном подтверждении ранее не учтённого стажа может потребоваться обращение в Соцфонд.
2. Учитывать региональные доплаты. Неработающим пенсионерам, чьё материальное обеспечение не достигает прожиточного минимума в регионе, положена федеральная или региональная доплата.
3. Продолжать работать, если позволяет здоровье. Работающие пенсионеры получают ежегодный дополнительный перерасчёт, прибавка зависит от размера заработка и уплаченных страховых взносов. А с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров индексируются на общих основаниях.
4. Не забывать про возрастные надбавки. После 80 лет у получателя пенсии по старости увеличивается фиксированная выплата. Достижение 80-летнего возраста влечёт удвоение фиксированной части.
Заключение
Так хватает ли средней пенсии в 26 тысяч рублей на достойную старость? Ответ очевиден: нет.
Достойная старость — это не только еда и коммуналка. Это возможность покупать лекарства, которые с каждым годом дорожают быстрее инфляции. Это возможность иногда побаловать себя, сходить в гости к внукам, позволить себе мелкие радости. Это уверенность в завтрашнем дне, а не постоянный подсчёт копеек до следующей пенсии.
Да, пенсии растут. Да, индексация проводится. Но разрыв между реальными потребностями пенсионеров и тем, что даёт государство, остаётся колоссальным. 26 тысяч рублей — это не «достойно», это «дотянуть». Дотянуть до следующей выплаты, дотянуть до весны, дотянуть до очередной индексации, которая, возможно, чуть-чуть облегчит жизнь.
Пока в России пенсия — это не заслуженный отдых после долгой работы. Это новый этап борьбы за выживание. И вопрос «дожить или дотянуть» для миллионов наших сограждан остаётся отнюдь не риторическим.
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P.S. Опросы показывают, что комфортная пенсия — это почти 80 тысяч рублей. До этой планки нам ещё очень далеко. Но помнить о ней важно — чтобы понимать, куда мы должны стремиться как общество. Чтобы наши родители и бабушки с дедушками могли не просто «дожить», а жить на заслуженном отдыхе.
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