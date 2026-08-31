Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Реформа ТК РФ-2026: от стажировки до увольнений и искусственного интеллекта
Васильева Яна
Социальные пособия
Читать 5 мин

Выплаты на погребение в 2026 году

Потеря близкого человека — это всегда тяжело. И когда горе сменяется необходимостью решать сотни организационных вопросов, последнее, о чем хочется думать, — это деньги. Но похороны стоят дорого, а государство предлагает частичную компенсацию. В 2026 году эта помощь стала чуть весомее — размер социального пособия на погребение увеличился.

6 просмотров8 открытий

Потеря близкого человека — это всегда тяжело. И когда горе сменяется необходимостью решать сотни организационных вопросов, последнее, о чём хочется думать, — это деньги. Но похороны стоят дорого, а государство предлагает частичную компенсацию. В 2026 году эта помощь стала чуть весомее — размер социального пособия на погребение увеличился. Если вы не знаете, как его оформить, где взять деньги на похороны и кто вообще имеет право на эту выплату, — эта статья для вас.

📌 Что такое социальное пособие на погребение и кому оно положено

Социальное пособие на погребение — это единовременная денежная выплата от государства, которая компенсирует часть расходов на похороны. Её могут получить не все, а только те, кто фактически взял на себя организацию погребения. При этом неважно, являетесь ли вы родственником умершего — главное, чтобы вы оплачивали похоронные услуги.

Выплаты на погребение в 2026 году

Кто именно может претендовать на выплату:

  • Супруг (супруга) умершего.

  • Близкие родственники (дети, родители, братья, сёстры).

  • Иные родственники (например, тёти, дяди).

  • Законный представитель умершего.

  • Любое другое лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение (например, друг, сосед, коллега).

Главное условие: вы оплатили похороны из своего кармана. Если вы воспользовались услугами специализированной службы по бесплатному захоронению (гарантированный перечень услуг), пособие вам не выплатят. Также нельзя одновременно получить пособие и бесплатно установить надгробный памятник — придётся выбрать что-то одно.

💰 Размер пособия в 2026 году: федеральная часть

С 1 февраля 2026 года в России была проведена индексация социальных выплат. Коэффициент индексации составил 1,056 (то есть выплаты выросли на 5,6%).

В результате размер федерального социального пособия на погребение с 1 февраля 2026 года составляет 9 678 рублей 63 копейки.

Важный нюанс: индексация применяется автоматически и распространяется на все случаи смерти, зарегистрированные после 1 февраля 2026 года. Если смерть наступила раньше — размер пособия будет рассчитываться по старым правилам (в 2025 году оно составляло 9 165,37 рубля).

Кроме того, к федеральному пособию применяется районный коэффициент для тех, кто живёт и работает в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

🏙️ Региональные доплаты: сколько добавят в вашем городе

Федеральное пособие — это лишь база. Во многих регионах России существуют дополнительные региональные выплаты, которые существенно увеличивают итоговую сумму. Размер доплаты устанавливают местные власти, и он может сильно отличаться в зависимости от субъекта РФ.

Пример — Москва. В столице к федеральному пособию добавляется городская доплата. Её размер в 2026 году составляет 16 310 рублей.

Таким образом, если умерший на день смерти был зарегистрирован в Москве, а вы организуете его похороны, общая сумма выплаты составит 25 988 рублей 63 копейки.

Ранее в некоторых источниках упоминалась доплата в 14 583 рубля, но актуальные данные на 2026 год говорят о сумме в 16 310 рублей.

Важно: региональная доплата выплачивается не во всех субъектах РФ. Чтобы узнать, положена ли вам дополнительная выплата и в каком размере, необходимо обратиться в местное отделение Социального фонда или в орган социальной защиты населения по месту жительства умершего.

📊 Таблица: сколько можно получить в 2026 году

Выплаты на погребение в 2026 году

📝 Как оформить пособие: пошаговая инструкция

Процедура получения пособия значительно упростилась с 1 января 2025 года. Теперь единым окном для приёма заявлений является Социальный фонд России (СФР). Раньше за этим нужно было идти в соцзащиту или к работодателю — теперь всё централизовано.

Шаг 1. Соберите необходимые документы

Вам понадобятся:

  • Ваш паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность).

  • Свидетельство о смерти (или реквизиты записи акта о смерти).

  • СНИЛС ваш и умершего (при наличии).

  • Данные о регистрации по месту жительства (ваши и умершего).

  • Если смерть зарегистрирована за границей — документ о смерти, выданный компетентным органом иностранного государства, с заверенным переводом на русский язык.

Шаг 2. Подайте заявление

Сделать это можно двумя способами:

  1. Онлайн — через портал «Госуслуги» (раздел «Пособия и выплаты» / «Социальное пособие на погребение»).

  2. Лично — в клиентской службе Социального фонда России (СФР) по месту жительства.

Шаг 3. Дождитесь решения

СФР рассматривает заявление и принимает решение в течение одного рабочего дня с момента его поступления.

Шаг 4. Получите деньги

Выплата производится в день обращения в территориальный орган СФР (если вы обращались лично). Если вы подавали заявление онлайн, деньги перечислят на указанный вами банковский счёт или почтовым переводом в течение нескольких дней.

⏰ Сроки: когда нужно успеть

Заявление о назначении социального пособия на погребение необходимо подать не позднее шести месяцев с даты государственной регистрации смерти.

Если пропустить этот срок, получить пособие будет крайне сложно — придётся восстанавливать его через суд.

🏛️ Что, если умерший работал или был пенсионером

Порядок выплаты зависит от того, кем был умерший на день смерти.

Ситуация 1: Умерший работал (в том числе был работающим пенсионером)

Пособие выплачивает СФР. Вы подаёте заявление в СФР (лично или через «Госуслуги»).

Ситуация 2: Умерший не работал и не был пенсионером

Если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию и не являлся пенсионером, то пособие выплачивает орган социальной защиты населения. Однако заявление всё равно нужно подавать в СФР — он сам перенаправит его в соцзащиту.

Ситуация 3: Умерший был неработающим пенсионером

Пособие также выплачивает СФР, если пенсионное обеспечение умершего осуществлялось именно этой структурой.

❗ Важные нюансы, о которых стоит знать

  1. Пособие не выплачивается, если вы воспользовались бесплатным захоронением (гарантированным перечнем услуг по погребению).

  2. Нельзя получить и пособие, и бесплатный памятник — нужно выбирать что-то одно.

  3. Если вы уже подали заявление на пособие, но потом решили воспользоваться бесплатными услугами, — выплату придётся вернуть.

  4. Региональные доплаты действуют только для тех, кто постоянно проживал на территории соответствующего субъекта РФ.

  5. С 1 января 2025 года пособие не выплачивается через работодателя — только через СФР или соцзащиту.

Бесплатная консультация юриста

🧾 Заключение

Государство компенсирует часть расходов на похороны, но размер помощи сильно зависит от региона.

В 2026 году федеральное пособие на погребение составляет 9 678,63 рубля. В Москве с учётом городской доплаты можно получить почти 26 тысяч рублей. В других регионах суммы варьируются — где-то больше, где-то меньше. В некоторых субъектах РФ региональных доплат вообще нет, и тогда приходится рассчитывать только на федеральную часть.

Главное, что нужно запомнить:

  1. Подать заявление нужно в течение 6 месяцев со дня смерти.

  2. Оформить пособие можно через «Госуслуги» или лично в СФР.

  3. Размер федеральной части в 2026 году — 9 678,63 руб.

  4. В Москве общая сумма — 25 988,63 руб. (с учётом городской доплаты).

  5. Районный коэффициент увеличивает выплату для жителей Крайнего Севера.

  6. Нельзя одновременно получить пособие и бесплатные похоронные услуги.

  7. Срок рассмотрения заявления — 1 рабочий день, выплата — в день обращения.

Что делать прямо сейчас, если вы потеряли близкого человека:

  • Не откладывайте оформление пособия — у вас есть полгода, но лучше сделать это сразу.

  • Узнайте в местном отделении СФР, положена ли вам региональная доплата.

  • Соберите все необходимые документы (паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС).

  • Подайте заявление через «Госуслуги» или лично в клиентской службе СФР.

  • Выберите способ получения: на банковскую карту или почтовым переводом.

Потеря близкого человека — это всегда тяжело. Но хотя бы часть финансовой нагрузки можно снять, вовремя обратившись за помощью. Ваше право на пособие закреплено законом, и государство обязано его выплатить. Главное — знать, как и куда обращаться.

Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.

P.S. В 2025 году пособие составляло 9 165,37 рубля. В 2026 году оно выросло на 5,6%. Следите за новостями — каждый год в феврале проходит индексация, и сумма может увеличиваться. Но не забывайте про шестимесячный срок: если пропустите, деньги уже не получить.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

732 подписчика175 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка