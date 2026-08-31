Выплаты на погребение в 2026 году

📌 Что такое социальное пособие на погребение и кому оно положено

Социальное пособие на погребение — это единовременная денежная выплата от государства, которая компенсирует часть расходов на похороны. Её могут получить не все, а только те, кто фактически взял на себя организацию погребения. При этом неважно, являетесь ли вы родственником умершего — главное, чтобы вы оплачивали похоронные услуги.

Кто именно может претендовать на выплату:

Супруг (супруга) умершего.

Близкие родственники (дети, родители, братья, сёстры).

Иные родственники (например, тёти, дяди).

Законный представитель умершего.

Любое другое лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение (например, друг, сосед, коллега).

Главное условие: вы оплатили похороны из своего кармана. Если вы воспользовались услугами специализированной службы по бесплатному захоронению (гарантированный перечень услуг), пособие вам не выплатят. Также нельзя одновременно получить пособие и бесплатно установить надгробный памятник — придётся выбрать что-то одно.