Выплаты на погребение в 2026 году

Потеря близкого человека — это всегда тяжело. И когда горе сменяется необходимостью решать сотни организационных вопросов, последнее, о чём хочется думать, — это деньги. Но похороны стоят дорого, а государство предлагает частичную компенсацию. В 2026 году эта помощь стала чуть весомее — размер социального пособия на погребение увеличился. Если вы не знаете, как его оформить, где взять деньги на похороны и кто вообще имеет право на эту выплату, — эта статья для вас.
Социальное пособие на погребение — это единовременная денежная выплата от государства, которая компенсирует часть расходов на похороны. Её могут получить не все, а только те, кто фактически взял на себя организацию погребения. При этом неважно, являетесь ли вы родственником умершего — главное, чтобы вы оплачивали похоронные услуги.
Кто именно может претендовать на выплату:
Супруг (супруга) умершего.
Близкие родственники (дети, родители, братья, сёстры).
Иные родственники (например, тёти, дяди).
Законный представитель умершего.
Любое другое лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение (например, друг, сосед, коллега).
Главное условие: вы оплатили похороны из своего кармана. Если вы воспользовались услугами специализированной службы по бесплатному захоронению (гарантированный перечень услуг), пособие вам не выплатят. Также нельзя одновременно получить пособие и бесплатно установить надгробный памятник — придётся выбрать что-то одно.
💰 Размер пособия в 2026 году: федеральная часть
С 1 февраля 2026 года в России была проведена индексация социальных выплат. Коэффициент индексации составил 1,056 (то есть выплаты выросли на 5,6%).
В результате размер федерального социального пособия на погребение с 1 февраля 2026 года составляет 9 678 рублей 63 копейки.
Важный нюанс: индексация применяется автоматически и распространяется на все случаи смерти, зарегистрированные после 1 февраля 2026 года. Если смерть наступила раньше — размер пособия будет рассчитываться по старым правилам (в 2025 году оно составляло 9 165,37 рубля).
Кроме того, к федеральному пособию применяется районный коэффициент для тех, кто живёт и работает в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
🏙️ Региональные доплаты: сколько добавят в вашем городе
Федеральное пособие — это лишь база. Во многих регионах России существуют дополнительные региональные выплаты, которые существенно увеличивают итоговую сумму. Размер доплаты устанавливают местные власти, и он может сильно отличаться в зависимости от субъекта РФ.
Пример — Москва. В столице к федеральному пособию добавляется городская доплата. Её размер в 2026 году составляет 16 310 рублей.
Таким образом, если умерший на день смерти был зарегистрирован в Москве, а вы организуете его похороны, общая сумма выплаты составит 25 988 рублей 63 копейки.
Ранее в некоторых источниках упоминалась доплата в 14 583 рубля, но актуальные данные на 2026 год говорят о сумме в 16 310 рублей.
Важно: региональная доплата выплачивается не во всех субъектах РФ. Чтобы узнать, положена ли вам дополнительная выплата и в каком размере, необходимо обратиться в местное отделение Социального фонда или в орган социальной защиты населения по месту жительства умершего.
📊 Таблица: сколько можно получить в 2026 году
📝 Как оформить пособие: пошаговая инструкция
Процедура получения пособия значительно упростилась с 1 января 2025 года. Теперь единым окном для приёма заявлений является Социальный фонд России (СФР). Раньше за этим нужно было идти в соцзащиту или к работодателю — теперь всё централизовано.
Шаг 1. Соберите необходимые документы
Вам понадобятся:
Ваш паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность).
Свидетельство о смерти (или реквизиты записи акта о смерти).
СНИЛС ваш и умершего (при наличии).
Данные о регистрации по месту жительства (ваши и умершего).
Если смерть зарегистрирована за границей — документ о смерти, выданный компетентным органом иностранного государства, с заверенным переводом на русский язык.
Шаг 2. Подайте заявление
Сделать это можно двумя способами:
Онлайн — через портал «Госуслуги» (раздел «Пособия и выплаты» / «Социальное пособие на погребение»).
Лично — в клиентской службе Социального фонда России (СФР) по месту жительства.
Шаг 3. Дождитесь решения
СФР рассматривает заявление и принимает решение в течение одного рабочего дня с момента его поступления.
Шаг 4. Получите деньги
Выплата производится в день обращения в территориальный орган СФР (если вы обращались лично). Если вы подавали заявление онлайн, деньги перечислят на указанный вами банковский счёт или почтовым переводом в течение нескольких дней.
⏰ Сроки: когда нужно успеть
Заявление о назначении социального пособия на погребение необходимо подать не позднее шести месяцев с даты государственной регистрации смерти.
Если пропустить этот срок, получить пособие будет крайне сложно — придётся восстанавливать его через суд.
🏛️ Что, если умерший работал или был пенсионером
Порядок выплаты зависит от того, кем был умерший на день смерти.
Ситуация 1: Умерший работал (в том числе был работающим пенсионером)
Пособие выплачивает СФР. Вы подаёте заявление в СФР (лично или через «Госуслуги»).
Ситуация 2: Умерший не работал и не был пенсионером
Если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию и не являлся пенсионером, то пособие выплачивает орган социальной защиты населения. Однако заявление всё равно нужно подавать в СФР — он сам перенаправит его в соцзащиту.
Ситуация 3: Умерший был неработающим пенсионером
Пособие также выплачивает СФР, если пенсионное обеспечение умершего осуществлялось именно этой структурой.
❗ Важные нюансы, о которых стоит знать
Пособие не выплачивается, если вы воспользовались бесплатным захоронением (гарантированным перечнем услуг по погребению).
Нельзя получить и пособие, и бесплатный памятник — нужно выбирать что-то одно.
Если вы уже подали заявление на пособие, но потом решили воспользоваться бесплатными услугами, — выплату придётся вернуть.
Региональные доплаты действуют только для тех, кто постоянно проживал на территории соответствующего субъекта РФ.
С 1 января 2025 года пособие не выплачивается через работодателя — только через СФР или соцзащиту.
🧾 Заключение
Государство компенсирует часть расходов на похороны, но размер помощи сильно зависит от региона.
В 2026 году федеральное пособие на погребение составляет 9 678,63 рубля. В Москве с учётом городской доплаты можно получить почти 26 тысяч рублей. В других регионах суммы варьируются — где-то больше, где-то меньше. В некоторых субъектах РФ региональных доплат вообще нет, и тогда приходится рассчитывать только на федеральную часть.
Главное, что нужно запомнить:
Подать заявление нужно в течение 6 месяцев со дня смерти.
Оформить пособие можно через «Госуслуги» или лично в СФР.
Размер федеральной части в 2026 году — 9 678,63 руб.
В Москве общая сумма — 25 988,63 руб. (с учётом городской доплаты).
Районный коэффициент увеличивает выплату для жителей Крайнего Севера.
Нельзя одновременно получить пособие и бесплатные похоронные услуги.
Срок рассмотрения заявления — 1 рабочий день, выплата — в день обращения.
Что делать прямо сейчас, если вы потеряли близкого человека:
Не откладывайте оформление пособия — у вас есть полгода, но лучше сделать это сразу.
Узнайте в местном отделении СФР, положена ли вам региональная доплата.
Соберите все необходимые документы (паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС).
Подайте заявление через «Госуслуги» или лично в клиентской службе СФР.
Выберите способ получения: на банковскую карту или почтовым переводом.
Потеря близкого человека — это всегда тяжело. Но хотя бы часть финансовой нагрузки можно снять, вовремя обратившись за помощью. Ваше право на пособие закреплено законом, и государство обязано его выплатить. Главное — знать, как и куда обращаться.
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P.S. В 2025 году пособие составляло 9 165,37 рубля. В 2026 году оно выросло на 5,6%. Следите за новостями — каждый год в феврале проходит индексация, и сумма может увеличиваться. Но не забывайте про шестимесячный срок: если пропустите, деньги уже не получить.
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