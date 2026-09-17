Какие документы нужны при оформлении дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами

Вы воспитываете ребёнка-инвалида. Вы работаете. И вы имеете право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Государство готово оплатить эти дни — но не напрямую вам, а через работодателя, которому потом возместит расходы Социальный фонд России. Казалось бы, всё просто: написал заявление, принёс справку — и отдыхай. Но на практике тысячи семей теряют эти дни и деньги только потому, что не собрали нужные документы или оформили их неправильно. Работодатель оплачивает выходные из своего кармана, а СФР отказывает в возмещении. И тогда либо компания теряет деньги, либо вы остаётесь без выходных. Шокирующая правда: с 2026 года правила изменились, а перечень документов стал жёстче. Одна ошибка в справке — и вы потеряете до 24 дней в году. Разбираемся, какие документы нужны, как их правильно оформить и что делать, если вам отказывают.
Что говорит закон: 4 дня в месяц на семью
Статья 262 Трудового кодекса РФ устанавливает: одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребёнком-инвалидом предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Эти дни могут быть использованы одним из родителей либо разделены между ними по их усмотрению.
Ключевой момент: 4 дня — это на семью, а не на каждого родителя. Если мама взяла два дня, папа может взять оставшиеся два. Если один родитель не работает, второй всё равно имеет право на все четыре дня.
С 1 сентября 2023 года действует новая форма заявления, утверждённая приказом Минтруда № 516н. А с 2026 года вступили в силу дополнительные изменения: теперь можно накапливать неиспользованные дни и брать до 24 дней подряд однократно в течение календарного года.
Полный перечень документов: без этого не обойтись
Социальный фонд России предъявляет строгие требования к пакету документов. Если хотя бы одного документа не хватает или он оформлен неверно — в возмещении будет отказано. А значит, работодатель может отказать вам в оплачиваемых днях или оплатить их, но потом не получить компенсацию. Вот полный список.
Первое: заявление по форме, утверждённой приказом Минтруда от 19.06.2023 № 516н. Это не свободная форма. Это конкретный документ с определёнными полями. Если вы напишете заявление «от руки в свободной форме» — СФР его не примет.
Второе: справка об установлении инвалидности. Выдаётся бюро медико-социальной экспертизы. В справке должны быть указаны: группа инвалидности, срок действия, дата установления. Если срок действия истёк, а вы не предоставили новую справку, право на выходные не подтверждено.
Третье: документы, подтверждающие место жительства ребёнка. Это может быть выписка из домовой книги, свидетельство о регистрации или иной документ. Если ребёнок прописан не вместе с вами, потребуется письменное подтверждение того, что он фактически проживает с вами и не находится на полном государственном обеспечении.
Четвёртое: свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка. Предоставляется один раз. Если ребёнок усыновлён — документ об усыновлении.
Пятое: документ, подтверждающий установление опеки или попечительства. Если вы опекун или попечитель, а не родитель. Предоставляется в соответствии со сроками действия договора об опеке.
Шестое: справка с места работы второго родителя. Это критически важный документ. В справке должно быть указано, что второй родитель в этом месяце (или в этом году, если вы берёте «отпуск» до 24 дней) не оформлял такие выходные. Если он использовал их частично — указываются даты и количество использованных дней.
Седьмое: справка с предыдущего места работы. Если вы устроились в вашу компанию в текущем году, вы должны предоставить справку о том, сколько выходных по уходу за ребёнком вы успели использовать до увольнения.
Таблица: документы и требования к ним
Как оформить: пошаговая инструкция для работника
Шаг первый: проверьте, есть ли у вас право. Убедитесь, что ребёнку установлена инвалидность, и что вы являетесь родителем, опекуном или попечителем. Если вы работаете на полставки, право на выходные сохраняется.
Шаг второй: соберите документы. Возьмите справку об инвалидности, свидетельство о рождении, документ о месте жительства. Если вы опекун — договор об опеке.
Шаг третьи: получите справку от второго родителя. Если второй родитель работает, он должен взять на работе справку о том, что не использовал эти дни в текущем месяце (или году). Если он не работает — предоставьте его трудовую книжку или справку из центра занятости.
Шаг четвёртый: заполните заявление по форме № 516н. Скачайте бланк, заполните все поля, укажите даты, когда вы хотите использовать выходные.
Шаг пятый: подайте документы работодателю. Заявление регистрируется в канцелярии или у секретаря. Один экземпляр с отметкой о приёме остаётся у вас.
Шаг шестой: дождитесь приказа. Работодатель обязан издать приказ о предоставлении дополнительных выходных дней. Ознакомьтесь с ним под подпись.
Шаг седьмой: получите оплату. Выходные оплачиваются исходя из среднего заработка. Деньги должны быть выплачены в ближайший день выплаты зарплаты.
Что делать, если работодатель отказывает
Если работодатель отказывает в предоставлении выходных, ссылаясь на отсутствие документов или на то, что «это невыгодно», — это нарушение. Вы имеете право:
потребовать письменный отказ с указанием причин;
обратиться в Государственную инспекцию труда с жалобой;
подать иск в суд с требованием обязать работодателя предоставить выходные и оплатить их.
Судебная практика по таким делам складывается в пользу работников. Суды подтверждают: если все документы в порядке, работодатель обязан предоставить выходные.
Что изменилось в 2026 году
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, которые упростили жизнь родителям детей-инвалидов. Теперь можно накапливать неиспользованные выходные дни и брать до 24 дней подряд однократно в течение календарного года. Это позволяет, например, продлить отпуск или взять полноценный «социальный отпуск» для ухода за ребёнком.
Кроме того, с 2025 года Социальный фонд России возмещает работодателям расходы на оплату этих дней в беззаявительном порядке. Работодателю достаточно передать в СФР сведения, и фонд сам перечислит деньги. Это снижает нагрузку на бизнес и ускоряет процесс.
Заключение
4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц — это не привилегия, а законное право родителей детей-инвалидов. Но чтобы его реализовать, нужно собрать полный пакет документов. Заявление по форме № 516н, справка об инвалидности, свидетельство о рождении, документ о месте жительства, справка от второго родителя — без этого СФР не возместит расходы, и вы можете остаться без выходных.
Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.
Проверьте свои документы. Убедитесь, что они актуальны. Подайте заявление правильно. Если работодатель отказывает — боритесь. Ваше право защищено законом. И помните: забота о ребёнке-инвалиде — это не только ваш личный подвиг, но и обязанность государства поддержать вас. 4 дня в месяц — это немного. Но это ваши дни. И вы имеете право их получить.