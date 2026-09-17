Какие документы нужны при оформлении дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами

Полный перечень документов: без этого не обойтись

Социальный фонд России предъявляет строгие требования к пакету документов. Если хотя бы одного документа не хватает или он оформлен неверно — в возмещении будет отказано. А значит, работодатель может отказать вам в оплачиваемых днях или оплатить их, но потом не получить компенсацию. Вот полный список.

Первое: заявление по форме, утверждённой приказом Минтруда от 19.06.2023 № 516н. Это не свободная форма. Это конкретный документ с определёнными полями. Если вы напишете заявление «от руки в свободной форме» — СФР его не примет.

Второе: справка об установлении инвалидности. Выдаётся бюро медико-социальной экспертизы. В справке должны быть указаны: группа инвалидности, срок действия, дата установления. Если срок действия истёк, а вы не предоставили новую справку, право на выходные не подтверждено.

Третье: документы, подтверждающие место жительства ребёнка. Это может быть выписка из домовой книги, свидетельство о регистрации или иной документ. Если ребёнок прописан не вместе с вами, потребуется письменное подтверждение того, что он фактически проживает с вами и не находится на полном государственном обеспечении.

Четвёртое: свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка. Предоставляется один раз. Если ребёнок усыновлён — документ об усыновлении.

Пятое: документ, подтверждающий установление опеки или попечительства. Если вы опекун или попечитель, а не родитель. Предоставляется в соответствии со сроками действия договора об опеке.

Шестое: справка с места работы второго родителя. Это критически важный документ. В справке должно быть указано, что второй родитель в этом месяце (или в этом году, если вы берёте «отпуск» до 24 дней) не оформлял такие выходные. Если он использовал их частично — указываются даты и количество использованных дней.

Седьмое: справка с предыдущего места работы. Если вы устроились в вашу компанию в текущем году, вы должны предоставить справку о том, сколько выходных по уходу за ребёнком вы успели использовать до увольнения.