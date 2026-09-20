«Работодатель скрыл, что сотрудник работает на 0,13 ставки — и СФР через суд вернул переплату по больничному»

Как рассчитывается больничный: общие правила

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления болезни. Если средний заработок ниже МРОТ или отсутствует, пособие считается исходя из МРОТ.

Но есть важный нюанс: если работник трудится на неполную ставку, МРОТ применяется пропорционально отработанному времени. Это правило закреплено в части 1.1 статьи 14 Федерального закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Проще говоря: если вы работаете на 0,5 ставки, то и МРОТ для расчёта больничного берётся в половинном размере. Если на 0,13 ставки — то 13% от МРОТ. Это логично: человек, работающий неполный день, и зарабатывает меньше, и пособие должно быть меньше.