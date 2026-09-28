Пенсионерам в России начали платить по 63 000 рублей — и это не пенсия: где и за что

55% роста за год: пищевая промышленность стала главным работодателем для старшего поколения

Исследование «Авито Подработка» и ПЭК, охватившее январь–август 2026 года, зафиксировало тектонический сдвиг на рынке труда. Если ещё год назад подработка для пенсионеров воспринималась как редкое исключение, то теперь это устойчивый тренд. Сильнее всего выросло число предложений в пищевой промышленности — на 55% год к году. Среднее предлагаемое вознаграждение в этой сфере составило 7 176 рублей за смену.

Это не случайность и не сезонная вспышка. Пищепром традиционно нуждается в руках, а пенсионеры — в деньгах. Компании всё чаще рассматривают людей старшего возраста как надёжную и мотивированную рабочую силу, которая не уйдёт через месяц в другой стартап и не будет требовать «условий как в Google». Второе место по динамике заняла сфера бытовых и персональных услуг — плюс 33%, со средним вознаграждением 8 565 рублей за смену. Замыкает тройку розничная и оптовая торговля — плюс 22% при средней оплате 3 488 рублей за смену.

Любопытно, что сами пенсионеры тоже активно идут в эти сферы. 61% респондентов старше 65 лет рассматривают подработку в ритейле как предпочтительный вариант — очевидно, из-за близости к дому и понятного графика.