Пенсионерам в России начали платить по 63 000 рублей — и это не пенсия: где и за что

Пока одни пенсионеры годами ждут индексации, которая съедается инфляцией, другие уже нашли способ получать по 63 000 рублей в месяц — и это не пенсия. Исследование «Авито Подработка» и ПЭК показало, где именно бизнес стал массово звать людей старшего возраста: в пищевой промышленности число предложений выросло на 55%, в бытовых услугах — на 33%, а в рознице — на 22%. Но самое интересное не в отраслях, а в географии: Республика Алтай, Магадан и Якутия платят пенсионерам больше, чем многие регионы — молодым специалистам. Разбираем, кому и сколько готовы платить за подработку, почему бизнес развернулся в сторону старшего поколения и что это значит для рынка труда.
55% роста за год: пищевая промышленность стала главным работодателем для старшего поколения
Исследование «Авито Подработка» и ПЭК, охватившее январь–август 2026 года, зафиксировало тектонический сдвиг на рынке труда. Если ещё год назад подработка для пенсионеров воспринималась как редкое исключение, то теперь это устойчивый тренд. Сильнее всего выросло число предложений в пищевой промышленности — на 55% год к году. Среднее предлагаемое вознаграждение в этой сфере составило 7 176 рублей за смену.
Это не случайность и не сезонная вспышка. Пищепром традиционно нуждается в руках, а пенсионеры — в деньгах. Компании всё чаще рассматривают людей старшего возраста как надёжную и мотивированную рабочую силу, которая не уйдёт через месяц в другой стартап и не будет требовать «условий как в Google». Второе место по динамике заняла сфера бытовых и персональных услуг — плюс 33%, со средним вознаграждением 8 565 рублей за смену. Замыкает тройку розничная и оптовая торговля — плюс 22% при средней оплате 3 488 рублей за смену.
Любопытно, что сами пенсионеры тоже активно идут в эти сферы. 61% респондентов старше 65 лет рассматривают подработку в ритейле как предпочтительный вариант — очевидно, из-за близости к дому и понятного графика.
Республика Алтай, Магадан и Якутия: где пенсионерам платят больше всего
Если смотреть на абсолютные цифры доходов, картина становится ещё интереснее. Лидером по размеру предлагаемого вознаграждения стала Республика Алтай: средний месячный доход на подработке для пенсионеров здесь достигает 63 827 рублей. На втором месте — Магаданская область с показателем 62 186 рублей, на третьем — Якутия, где средний заработок составляет 58 810 рублей. В первую пятёрку также вошли Тюменская область (58 669 рублей) и Подмосковье (58 258 рублей).
Что стоит за этими цифрами? Во-первых, региональные коэффициенты и северные надбавки, которые формально применяются к зарплатам, но на подработку часто распространяются не в полном объёме. Во-вторых, дефицит кадров: на Дальнем Востоке и в северных регионах работодатели готовы платить больше, потому что найти людей сложнее. На Дальнем Востоке рынок временной занятости за год вырос на 25%, а число вакансий с неполной занятостью почти удвоилось.
Но есть и обратная сторона. Самые высокие запросы у самих пенсионеров — у жителей Чукотки, Магадана, Ненецкого округа и Тувы, где кандидаты ожидают от 100 до 120 тысяч рублей. Это означает, что предложения в 60 тысяч рублей в Магадане — не «щедрость» работодателей, а вынужденный минимум, ниже которого люди просто не выходят на смены.
Грузчики, мерчендайзеры и сборщики мебели: какие вакансии растут быстрее всего
Если смотреть не по отраслям, а по конкретным позициям, то лидером по динамике стали грузчики — плюс 129% год к году, со средним вознаграждением 4 489 рублей за смену. На втором месте — мерчендайзеры с ростом на 103% и оплатой 3 516 рублей за смену. Третью строчку заняли сборщики мебели — плюс 84% и 5 000 рублей за смену. Замыкают топ-5 продавцы-консультанты (плюс 75%, 8 000 рублей) и фасовщики (плюс 70%, 9 130 рублей за смену).
Обратите внимание на разброс: фасовщик получает за смену больше, чем мерчендайзер, хотя работа физически тяжелее. Это классический признак дефицита: на склады и производства люди идут неохотно, поэтому работодатели вынуждены поднимать ставки. Продавцы-консультанты, наоборот, получают больше, потому что работа требует коммуникации и часто — знания продукта, а среди пенсионеров не так много тех, кто готов стоять за прилавком и улыбаться покупателям.
Общероссийский показатель среднего вознаграждения для пенсионеров на подработке за январь–август 2026 года достиг 6 058 рублей за смену, что на 12% больше, чем годом ранее. Это выше, чем инфляция за тот же период, но всё ещё далеко от того, чтобы компенсировать падение коэффициента замещения пенсий.
Почему бизнес развернулся в сторону пенсионеров и что это меняет
Причина проста: рабочих рук не хватает. Молодёжь уходит в курьеры и такси, а те, кто остался, не всегда готовы работать за те деньги, которые предлагают на складах, производствах и в ритейле. Пенсионеры оказались идеальной категорией: у них есть время, ответственность и, что немаловажно, отсутствие карьерных амбиций, которые часто мешают работодателям. Человек, которому нужно просто дожить до следующей пенсии, не будет требовать повышения через три месяца и уходить в поисках «более интересных задач».
Кроме того, подработка для пенсионеров — это гибкий формат, который позволяет работодателю закрывать пиковые нагрузки без раздувания штата. Сезонный спрос, отпуска основных сотрудников, внезапные заказы — всё это закрывается людьми, которые готовы выйти на смену и не претендуют на полный соцпакет.
Но есть и системный риск. Если пенсионеры становятся основной рабочей силой в целых отраслях, это сигнал о том, что рынок труда болен. Пищепром и ритейл не должны зависеть от того, сколько людей старшего возраста готовы выйти на смену. Это временное решение, которое не устраняет причину — дефицит молодых кадров и низкие зарплаты в этих секторах.
Заключение: подработка — не решение, но реальная поддержка
Исследование «Авито Подработка» и ПЭК рисует картину, которая одновременно обнадёживает и настораживает. Обнадёживает потому, что пенсионеры перестали быть «балластом» для рынка труда — их готовы брать, им готовы платить, иногда очень неплохо. 63 000 рублей в месяц на Алтае или 62 000 в Магадане — это не «доплата к пенсии», это полноценный доход, который позволяет закрывать базовые потребности и даже откладывать.
Настораживает потому, что рост предложений для пенсионеров — это симптом, а не достижение. Бизнес идёт к старшему поколению не потому, что оно самое продуктивное, а потому что альтернатив нет. Молодые уходят в платформенную занятость, мигранты уезжают, а производства и магазины должны работать. Пенсионеры закрывают дыру — но дыра от этого не исчезает.
Для самих людей старшего возраста подработка — это не только деньги. Это социальная активность, чувство востребованности, возможность сохранить привычный ритм жизни и легче адаптироваться к современным технологиям. Психологи давно говорят: выход на пенсию без сохранения занятости ускоряет когнитивное снижение. Подработка, даже если она не нужна финансово, может быть профилактикой одиночества и депрессии.
Но государство пока смотрит на этот тренд со стороны. Нет системной поддержки работодателей, которые берут пенсионеров. Нет налоговых стимулов. Нет программ переобучения для тех, кто хочет работать, но не знает, как войти в современный рынок. Всё держится на энтузиазме бизнеса и готовности самих пенсионеров.
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Подработка — это не решение пенсионной проблемы. Это временный мост между тем, что государство не может обеспечить достойную пенсию, и тем, что люди старшего возраста не готовы просто сидеть и ждать. Мост этот работает, пока есть спрос на рабочие руки. Но рано или поздно придётся признать: если 63 000 рублей на Алтае зарабатывает пенсионер, значит, с пенсионной системой что-то не так.