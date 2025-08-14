Зачем бизнесу коммерческий директор, который не умеет продавать?

В представлении многих коммерческий директор — это человек с планом в одной руке и воронкой продаж в другой. Всё просто: продал, передал дальше, пошёл к следующему клиенту. Но реальность меняется. Сегодня в этой должности можно встретить людей, которые сами продают мало… но приносят компании больше денег, чем классические «суперпродавцы».
Как такое возможно?
Старый сценарий: «Моя задача — только продажи»
В классической модели коммерческий директор замыкается на своём отделе: сделки, отчёты, выполнение плана. Всё, что не связано напрямую с продажами, отправляется «в дальний ящик» или перекидывается на другие отделы.
Проблема в том, что сегодня сделки всё реже укладываются в понятную схему.
Реальность 2025: продажи = решение нестандартных задач
В переговорах всё чаще всплывают запросы, которые напрямую к продаже не относятся:
«У нас контракт через тендер, нужна банковская гарантия».
«По условиям договора требуется особое согласование».
«Можно ли организовать страхование проекта?».
И здесь важен не тот, кто оформит бумаги, а тот, кто быстро соединит клиента с нужным человеком или организацией.
Опытный коммерческий директор в таких случаях действует как диспетчер в аэропорту: не летает сам, но направляет самолёты в правильную полосу.
Как это работает:
знает, к кому обратиться внутри компании;
имеет контакты внешних исполнителей;
понимает, какие шаги ускорят сделку, а какие затянут на недели.
Почему бизнесу это выгодно
Экономия времени — клиент получает решение за день, а не за месяц.
Сохранение сделки — пока конкуренты думают, ваш клиент уже доволен.
Репутация эксперта — клиенту проще вернуться к тому, кто «разрулил» его проблему, чем искать нового подрядчика.
Где это критично
сделки через госзакупки и тендеры;
работа с застройщиками и подрядчиками;
B2B-сегмент, где стандартных условий почти не бывает.
В этих сферах коммерческий директор, который умеет «переправлять» задачи в нужные руки, ускоряет оборот не хуже, чем тот, кто заключает десятки мелких сделок.
Проверка для вашего бизнеса
Задайте себе три вопроса:
Ваш коммерческий директор реагирует на «нестандарт» или кивает в сторону юристов/других отделов?
Есть ли у него проверенные контакты подрядчиков и специалистов?
Видите ли вы реальные сделки, которые ускорились благодаря его «навигаторской» роли?
Если хотя бы на два пункта вы ответили «да» — у вас не просто продавец, а человек, который держит руку на пульсе всех процессов.
Вывод: в 2025 году коммерческий директор, который не продаёт каждую услугу сам, но умеет быстро найти решение для клиента, часто оказывается ценнее классического «плановика». Он не просто закрывает сделки — он предотвращает их срыв.
