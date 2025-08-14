ЦОК КПП А1С 13.08 Мобильная
Алексей Гамаюнов
Зачем бизнесу коммерческий директор, который не умеет продавать?

Большинство уверено: коммерческий директор должен только продавать. Но в 2025 году выигрывают те, кто делает совсем другое — и именно это приносит компании больше денег. Что это за функция и почему без неё сделки срываются — читайте в статье.

В представлении многих коммерческий директор — это человек с планом в одной руке и воронкой продаж в другой. Всё просто: продал, передал дальше, пошёл к следующему клиенту. Но реальность меняется. Сегодня в этой должности можно встретить людей, которые сами продают мало… но приносят компании больше денег, чем классические «суперпродавцы».

Как такое возможно?

Старый сценарий: «Моя задача — только продажи»

В классической модели коммерческий директор замыкается на своём отделе: сделки, отчёты, выполнение плана. Всё, что не связано напрямую с продажами, отправляется «в дальний ящик» или перекидывается на другие отделы.

Проблема в том, что сегодня сделки всё реже укладываются в понятную схему.

Реальность 2025: продажи = решение нестандартных задач

В переговорах всё чаще всплывают запросы, которые напрямую к продаже не относятся:

  • «У нас контракт через тендер, нужна банковская гарантия».

  • «По условиям договора требуется особое согласование».

  • «Можно ли организовать страхование проекта?».

И здесь важен не тот, кто оформит бумаги, а тот, кто быстро соединит клиента с нужным человеком или организацией.

Коммерческий как навигатор

Опытный коммерческий директор в таких случаях действует как диспетчер в аэропорту: не летает сам, но направляет самолёты в правильную полосу.

Как это работает:

  • знает, к кому обратиться внутри компании;

  • имеет контакты внешних исполнителей;

  • понимает, какие шаги ускорят сделку, а какие затянут на недели.

Почему бизнесу это выгодно

  • Экономия времени — клиент получает решение за день, а не за месяц.

  • Сохранение сделки — пока конкуренты думают, ваш клиент уже доволен.

  • Репутация эксперта — клиенту проще вернуться к тому, кто «разрулил» его проблему, чем искать нового подрядчика.

Где это критично

  • сделки через госзакупки и тендеры;

  • работа с застройщиками и подрядчиками;

  • B2B-сегмент, где стандартных условий почти не бывает.

В этих сферах коммерческий директор, который умеет «переправлять» задачи в нужные руки, ускоряет оборот не хуже, чем тот, кто заключает десятки мелких сделок.

Проверка для вашего бизнеса

Задайте себе три вопроса:

  1. Ваш коммерческий директор реагирует на «нестандарт» или кивает в сторону юристов/других отделов?

  2. Есть ли у него проверенные контакты подрядчиков и специалистов?

  3. Видите ли вы реальные сделки, которые ускорились благодаря его «навигаторской» роли?

Если хотя бы на два пункта вы ответили «да» — у вас не просто продавец, а человек, который держит руку на пульсе всех процессов.

Вывод: в 2025 году коммерческий директор, который не продаёт каждую услугу сам, но умеет быстро найти решение для клиента, часто оказывается ценнее классического «плановика». Он не просто закрывает сделки — он предотвращает их срыв.

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

1 подписчик16 постов

